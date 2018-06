Η Μέρα με τα Χρώματα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί η Μέρα με τα Χρώματα, που ξεκίνησε πρώτη σε όλη την Ελλάδα το κύμα των Φεστιβάλ με χρώμα, και έγινε θεσμός στη Θεσσαλονίκη.Η πολύχρωμη αυτή γιορτή θα ζωντανέψει εκ νέου την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Α.Ε.Ν Κρήνης.Συναυλίες, DJs, fire shows, paintball, χορευτικά, τελετές γάμου, bodypainting, το γιγάντιο μαξιλάρι funbag, κανόνια με καπνούς θα είναι μόνο μερικά από όσα θα διαδραματιστούν την ημέρα εκείνη.Εφέτος οι διοργανωτές επιφυλάσσουν μια πτήση με αερόστατο, απολαμβάνοντας τις ρίψεις χρωμάτων από ψηλά. Επιπλέον δύο υπερτυχεροί θα κερδίσουν μια υπερπτήση πάνω από τον Όλυμπο.Για να συμμετέχετε δεν έχετε παρά να κάνετε like στην επίσημη σελίδα της ΜΜΤΧ και να κάνετε share το event. Η κλήρωση θα γίνει στις 27 Αυγούστου.Οι My Excuse αποτελούν μία δυναμική rock μπάντα που δημιουργήθηκε από τον Ελληνοαμερικανό Steven Triantafillis. Προσωπική επιλογή του Αντώνη Κανάκη, οι Myexcuse με μεγάλο ρεπερτόριο θα παίξουν πολύ γνωστά κομμάτια εγγυημένα να κάνουν το κοινό των Χρωμάτων να περάσει υπέροχα.Οι MyExcuse ξέρουν πολύ να κάνουν το κοινό να χορεύει και να περνάει πραγματικά καλά!...Η περιπέτεια τους στον κόσμο έχει ξεκινήσει από την Αθήνα. Με μοναδικό και εκρηκτικό τρόπο συμφιλιώνουν την κλασική μουσική με το Heavy Metal και την παραδοσιακή / λαϊκή με το Ροκ ..και όπου φτάνει η μουσική με ρυθμό, τρέλα, χιούμορ , κρουστά - τύμπανα και Έγχορδα! Το αποτέλεσμα είναι μαγικά εκρηκτικό.Το βιολοντσέλο του Κωνσταντίνου, το βιολί της Λυδίας, η ματιά τους πάνω στις συνθέσεις των Iron Maiden, του Handel, των Queen , του Vivaldi, του Βαμβακάρη και πολλών άλλων, εκεί που η Lady Gaga θα συναντηθεί με τα Λαϊκοδημοτικά , οι Abba με τα Ποντιακά , οι εξ’ ολοκλήρου δικές τους, ο ηλεκτρισμός σε αντίθεση με την κλασική παιδεία των δύο αδελφών, οι μουσικές εκπλήξεις και οι συνεχώς καινούργιες διασκευές-συνθέσεις που ετοιμάζουν μαγεύουν κάθε ακροατή και η ατμόσφαιρα γίνεται τουλάχιστον διονυσιακή όταν τα δάχτυλα τους ακουμπήσουν τα έγχορδα!Ο Dave Seaman είναι ένας από τους πρωτεργάτες της Αγγλικής house σκηνής. Βρίσκεται στην σκηνή πάνω από 25 χρόνια σε πάνω από 80 χώρες του κόσμου. Ηταν από τους πρώτους αρθρογράφους στο Μixmag ενώ έχει κάνει remixes για Kylie Minogue, David Bowie και Pet Shop Boys.Με πάνω συμμετοχή σε πάνω από 20 συλλογές της Global Underground, Renaissance & Radio 1'sΔιευθυντής προγράμματος Republic 100.3, ZOO 90.8, 96.8, Velvet FM. Ραδιοφωνικός παραγωγός στον ZOO καθημερινά στις 20.00 με 22.00. O Βill Nakis είναι ένας DJ που λατρεύει την urban μουσική και την mainstream danceΑπό το 2008 ασχολεται επαγγελματικά με την μουσική και εμφανίζεται σε πολλά bars και clubs της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι βασικό μέλος της καθημερινής εκπομπής Your Daily Date At με τον Bill Nakis στον ZOO 9O8 από το 2012. Εκτός από το καθημερινό show, κάθε Σάββατο βράδυ, μιξάρει House Tunes στην δική του εκπομπή ZOO on The Dance Floor. Η πρώτη του εμφάνιση στην Μέρα με τα Χρώματα έγινε το 2017Ο Κυριάκος Φαραντάκης είναι απόφοιτος της σχολής SAE Athens Institute, ενώ έχει κάνει releases σε μεγάλα labels οπως NextGen Records (UK), Sparks Global (CAN) & Sugar Faktory (GRE), και εχει παρουσιάσει την δουλειά σε ραδιόφωνα πλάϊ σε μεγάλα ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής όπως Firebeatz, Vinai & Steve Aoki.Ο psy trance dj και παραγωγός T Ξ Χ Λ S, έχοντας παίξει στα μεγαλύτερα event της πόλης και έχοντας κάνει opening act στον διεθνή DJ Borgore θα δώσει μια deep διαθεσηO Last Journey βασικό μέλος της Narcolysis, με συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες προβολές σε original κομμάτια, δημιουργος του anthem της 6ης Ημέρας με τα Χρώματα.Ο DJ και παραγωγός Alex Kappa είναι τακτικός headliner σε events μουσικών stages της Θεσσαλονίκης και σε parties σε διάφορα μέρη της Ελλάδος (Splash Wars , Carniball , Rave SKG , Rave On , Rave Carnival, Mad Traps @ Dogs Thessaloniki κα.) Το 2015 φαίνεται να ήταν η χρονιά του καθώς κέρδισε διαγωνισμό για να συμμετάσχει στο River Party Καστοριάς και στην δικη μας φυσικά, Ημέρα με τα Χρώματα. Από τότε είναι μέλος της οικογένειας των Χρωμάτων ως Resident Dj.JaybotO Jay Garderis, εκτός του ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος χορευτής της dubstep, με συμμετοχές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, φτιάχνει μόνος του τις πολύ εντυπωσιακές στολές του!Ο Jaybot ξεχώρισε στο Ελλάδα έχεις Ταλέντο και έκτοτε γεμίζει τα clubs με τα show του...Συμμετείχε σε διαφημιστικά του Dr.Pepper, music videos και άλλα project του εξωτερικού. Το βράδυ... η Μέρα Με τα Χρώματα θα γεμίσει laser και ρυθμό!ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ IndancestrialAnel Li twerk TeamΞυλοπόδαροι, ζογκλέρ, fire showsEισιτήριαEarly Bird: 5 ευρώΠροπώληση εισιτηρίων: 8 ευρώΠώληση εισιτηρίων κατά την είσοδο: 10 ευρώΣτην τιμή περιλαμβάνεται ένα σακουλάκι χρώμαΗ ηλεκτρονική προπώληση όπως και η προπωληση από τα καταστήματα Public θα είναι ενεργή μέχρι και την Παρασκευή 31/8 στις 21.00. Απο κεί και πέρα εισιτήρια θα διατίθενται μόνο στην είσοδο, την Κυριακή 2/9 από τις 11.00 και μετά.Σημεία προπώλησηςPublic: σε όλα τα καταστήματα και μέσω της ιστοσελίδαςhttp://tickets.public.gr/event/i-mera-me-ta-xromata-2018Ticket Services: τηλεφωνικά στο 2107234567 και μέσω της ιστοσελίδαςhttps://www.ticketservices.gr/event/i-mera-me-ta-xromata-2018/?lang=elΠρόσβασηΛεωφορείο ΟΑΣΘ 5, στάση Άγιος ΠαύλοςΠώς να φθάσω στο γήπεδο ΑΕΝ Κρήνης