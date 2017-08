Η Πέννυ Μπαλτατζή στον Κήπο του Μεγάρου

Μια μοναδική βραδιά κάτω από τα αστέρια, γεμάτη ενέργεια και κινηματογραφική λάμψη στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής από την Πέννυ Μπαλτατζή.



Η ταλαντούχα καλλιτέχνις την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, ερμηνεύει στον Κήπο κομμάτια αυθεντικής τζαζ – από το «Feelings», όπως το τραγούδησε η Έλλα Φιτζέραλντ, και το «Crazy» του Γουίλλι Νέλσον ώς το «Summertime» και το «Cry Me A River» –, λικνίζεται στους αστραφτερούς διαδρόμους των μιούζικαλ με το «The Lady Is A Tramp» και το «Cheek To Cheek» και μας παρασέρνει σε ένα ονειρικό ταξίδι με το «Dream A Little Dream», το «All of Me» και το «Every Time We Say Goodbye».



Μαζί της στη συναυλία της με τίτλο «I Am in Heaven», έξι εξαιρετικοί τζάζμεν: ο Μένιος Γούναρης στα πλήκτρα, ο Γιάννης Πουπούλης στην κιθάρα, ο Φοίβος Άνθης στα τύμπανα, ο Ηλίας Καρκαβέλιας στο μπάσο, ο Σπύρος Νίκας στο άλτο σαξόφωνο και στο κλαρινέτο καθώς και ο Ρενάτο Κούσι στο τρομπόνι.



Στην επιμέλεια ήχου, ο Νίκος Κόλλιας.



Συμπαραγωγή



ΜΜΑ και Four Seasons



Τιμές εισιτηρίων: 10 € (προπώληση), 12 € (αγορά την ημέρα της συναυλίας)



Για περισσότερες πληροφορίες



210 72 82 333



www.megaron.gr