Οι Pink Floyd κλείνουν 50 χρόνια στη δισκογραφία

Οι Pink Floyd, το βρετανικό μουσικό συγκρότημα που έχει γράψει ιστορία στον χώρο της ροκ μουσικής, ξεκίνησε τη δισκογραφική του περιπέτεια σαν σήμερα, πριν από πενήντα χρόνια, στις 10 Μαρτίου, ημέρα που κυκλοφόρησε το πρώτο τους σινγκλ, «Arnold Layne».Έχουν ξεχωρίσει τόσο για τις πρωτοποριακές για την εποχή συνθέσεις τους, όσο και για τους νεωτεριστικούς και συγκινησιακά φορτισμένους στίχους τους, τα ευφάνταστα εξώφυλλα τους, τις πειραματικές ενορχηστρώσεις και ηχογραφήσεις και τις θεαματικές συναυλίες τους.Υπολογίζεται ότι το συγκρότημα έχει πουλήσει γύρω στα 74,5 εκ άλμπουμ στις Η.Π.Α. και πάνω από 300 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και συγκαταλέγεται έτσι στα πιο επιτυχημένα, εμπορικά, ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών.Οι Pink Floyd σχηματίστηκαν το 1965 από τον μπασίστα Ρότζερ Γουώτερς, τον κιμπορντίστα Ρίτσαρντ Ράιτ και το ντράμερ Νικ Μέισον. Αρχική ονομασία του συγκροτήματος ήταν «The Screaming Abdabs», με τη συμμετοχή του μπασίστα Κλάιβ Μέτκαλφ και των τραγουδιστών Τζουλιέτ Γκέιλ και Κιθ Νομπλ.Στο σχήμα προστέθηκε ο Σιντ Μπάρετ και μετονομάστηκαν σε Pink Floyd, παίρνοντας το όνομα τους από ένα αμάλγαμα του Floyd District Council και του μπλουζ μουσικού Pink Anderson.Φαινόταν σαν ένα αστείο όταν ακούστηκε για πρώτη φορά στο βρετανικό ραδιόφωνο. Ήταν απίθανη η ιστορία που διηγούντο οι στίχοι. Εκείνη ενός τύπου που έκλεβε γυναικεία εσώρουχα από τις αυλές των σπιτιών του Κέμπριτζ. Τον πρώτο καιρό μάλιστα απαγορεύθηκε η ραδιοφωνική του μετάδοση.«Αν κάποιοι βρίσκουν το τραγούδι μας νοσηρό, υπάρχουν και πολλοί άλλοι που ακούγοντάς το μας ανακαλύπτουν. Είμαστε τα λουλούδια μέσα σε ένα καφάσι από σάπια φρούτα, που είναι η σημερινή σκηνή», είχε σχολιάσει τότε ο Μπάρετ.Το τραγούδι λεγόταν «Arnold Layne», πρωτοκυκλοφόρησε πριν από πενήντα ακριβώς χρόνια και ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν ότι θα αποτελούσε την απαρχή της μετέπειτα μυθικής πορείας του συγκροτήματος.Όπως διηγήθηκε χρόνια αργότερα ο Ρότζερ Γουότερς, δεύτερος ιστορικός πυλώνας του διάσημου γκρουπ, το τραγούδι αυτό ήταν εμπνευσμένο από ένα περίεργο περιστατικό. Ενός ανθρώπου που γυρνούσε στο Κέμπριτζ ντυμένος γυναικεία: «Η μητέρα μου και η μητέρα του Σιντ έμεναν τότε σε φοιτητικούς κοιτώνες, καθώς εκεί κοντά ήταν ένα κολλέγιο θηλέων και έξω από τα παράθυρα κρεμόντουσαν διαρκώς ρούχα και εσώρουχα για να στεγνώσουν και ο «Arnold» ή όποιος κι αν ήταν, τους τα έκλεβε», διηγήθηκε ο Γουότερς.Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν μπήκε σε κανένα άλμπουμ χρόνια αργότερα όμως συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «Echoes» και πρόσφατα στη νέα συλλογή «The early years 1962-1972» - ένας θησαυρός από ανέκδοτα βίντεο, ντέμο και ρεμίξ επιτυχίες για τους θαυμαστές του πρώτου βρετανικού ροκ ψυχεδελικού συγκροτήματος.Το κουαρτέτο ήταν καθαρή έκφραση της έκρηξης του μπιτ και της αντεργκράουντ του λεγόμενου «Swinging London» στα μέσα της δεκαετίας του '60, του οποίου ηγείτο ο οραματιστής Σιντ Μπάρετ, ένας ιδιοφυής που θα βυθισθεί αργότερα σε μια δίνη διαφόρων παραισθησιογόνων με αποτέλεσμα να καταλήξει για τα επόμενα 30 χρόνια, ερημίτης στο πατρικό του σπίτι στο Κέμπριτζ.Το 1969 εγκατέλειψε το συγκρότημα λόγω της εξάρτησής του από τις ουσίες, πριν οι Pink Floyd αποκτήσουν το οικουμενικό άκουσμα του Ρότζερ Γουότερς και την ατμοσφαιρικότητα του Ντέιβιντ Γκίλμουρ. Το 1967 όμως ο Γκίλμουρ δεν τον είχε ακόμα αντικαταστήσει και ο Γουότερς περιοριζόταν στο να στηρίζει (και να μεταφράζει σε μουσική) τις φανταστικές ιδέες του τότε αδελφικού του φίλου Σιντ.Ιδέες που θα διαπερνούσαν όλο το εκπληκτικό πρώτο άλμπουμ του γκρουπ, «The Piper at the Gates of Dawn», που ηχογραφήθηκε λίγους μήνες αργότερα. Σύμπτωση. Το άλμπουμ «The Piper at the Gates of Dawn» ηχογραφήθηκε στο Abbey Road, στο ίδιο στούντιο που θα γεννιόταν και το «Sgt Pepper», άλμπουμ-ορόσημο του πνεύματος της εποχής των Beatles.Φουτουριστικές διαστημικές «βόλτες» σαν το «Interstellar Overdrive» ή το «Astronomy Domine» καθιστούν το «The Piper at the Gates of Dawn» το απόλυτο αριστούργημα, ίσως λίγο λιγότερο διάσημο από τα μετέπειτα μνημειώδη «Dark Side of the Moon» και «The Wall». Χωρίς όμως αυτή την ισχυρή αντισυμβατική προσωπικότητα, χωρίς δηλαδή τον Σιντ Μπάρετ, δεν θα είχε «χτισθεί» ο αγέραστος μύθος των Pink Floyd.