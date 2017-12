Οι Planet of Zeus στο Gagarin 205

Oι Planet of Zeus επιστρέφουν το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στο Gagarin 205, κλείνοντας και εφέτος μ’ αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή τους περιοδεία και γιορτάζοντας 10 χρόνια από την κυκλοφορία του δισκογραφικού τους ντεμπούτου.



Οι Planet of Zeus κλείνουν και εφέτος την ευρωπαϊκή περιοδεία τους με τον καλύτερο τρόπο: με ένα live στη γενέτειρά τους. Οι Αθηναίοι rockers που τίμησαν τον δρόμο με αμέτρητες στάσεις στον ευρωπαϊκό χάρτη το έτος που φεύγει και που έχουν φεστιβάλ όπως το Graspop Μetal Μeeting να τους περιμένουν το καλοκαίρι του 18, ανεβαίνουν στη σκηνή του Gagarin στις 12 Μαΐου για να γιορτάσουν τη λήξη του tour αλλά και τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ. Tο Eleven The Hard Way κυκλοφόρησε το 2008, και ήταν το πρώτο βήμα του συγκροτήματος στη δισκογραφία και τη μετέπειτα ξέφρενη πορεία τους τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή hard rock σκηνή.



Τιμή εισιτηρίου: early bird 10 ευρώ (τα πρώτα 100 εισιτήρια), 12 ευρώ προπώληση, 14 ευρώ ταμείο.



Σημεία προπώλησης: viva.gr, τηλεφωνικά στο 11 876, Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, Viva Kiosk Συντάγματος (Ερμού 1, καθημερινά 9:00-21:00), Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)