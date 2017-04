Η πολύπλευρη Ζωή Τηγανούρια και το «Last Tango by Zoe» με τον DJ Tasos Pilarinos

Η Ζωή Τηγανούρια, είναι μία από τις γνωστότερες Ελληνίδες μουσικούς που έχει διακριθεί τόσο ως δεξιοτέχνις ακορντεονίστα όσο και ως συνθέτις.Η πορεία της περιλαμβάνει πλούσια προσωπική δισκογραφία - 19 προσωπικά άλμπουμ- πολλές συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και επιτυχημένες sold-out παραστάσεις:«Αρώματα του κόσμου και Βυζαντινά μύρα» (https://youtu.be/L3sF5CpU_Lo,) μέχρι την πολύ πρόσφατη «Σύμπραξη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων» ( https://youtu.be/FRyAnCokI6o ) όπου ερμηνεύτηκαν δικά της έργα υπό την διεύθυνση του Ελευθέριου Καλκάνη.Όποιος τις έχει παρακολουθήσει διακρίνει την πολύμορφη αλλά και ξεκάθαρη εικόνα ενός καλλιτέχνη με αποκρυσταλλωμένη καλλιτεχνική άποψη.Η Ζωή Τηγανούρια συνεργάζεται με πολλούς νέους καλλιτέχνες και βοηθά έμπρακτα τους πιο νέους από αυτήν να ανοίξουν τα φτερά τους.Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη Ζωή ως σολίστ. Λιγότεροι γνωρίζουν την πορεία της σαν συνθέτιδα, η οποία κινείται σε ευρεία γκάμα μουσικών στυλ. Η πλούσια γραφή της περιλαμβάνει:Παραδοσιακά (https://youtu.be/L3sF5CpU_Lo), Λαϊκά ( https://youtu.be/6ysvI8tar6E ),Αργεντίνικα Tango (https://youtu.be/GEOY9GeIu04),Εlectro Tango (https://youtu.be/sTMSqesW04M),Pop τραγούδια (https://youtu.be/OAoNVCPW9VM),και ορχηστρικά θέματα, αρκετά εκ των οποίων έχουν τύχει και διεθνούς αναγνώρισης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το remix της σύνθεσης «Nostalgia» (https://youtu.be/oTCJUXlEeHE) από τον διάσημο στο εξωτερικό Έλληνα DJ Mario Chaviaras (Dreamers Inc.) έχει συμπεριληφθεί στα κομμάτια του Buddha Bar όπως και η παλαιότερη διασκευή της στο γνωστό «Άσε με να φύγω» (https://youtu.be/j7a2RKUJGMI).Remix τραγουδιών της έχει γίνει επίσης από τους διάσημους DJ Relight Orchestra (https://youtu.be/vGu_qV2-b8Q) & Fedo Mora (https://youtu.be/nRVYsTdYiI0) ενώ πανευρωπαϊκή επιτυχία γνώρισε το«Avec Toi - Zoe feat. In Grid» (https://youtu.be/c0Jqw__SIBo).Ανάμεσα στις πρόσφατες κυκλοφορίες της ξεχωρίζουμε το Remix του «Last Tango by Zoe» ( από τον πολύ γνωστό Έλληνα DJ Tasos Pilarinos.Ακούστε το εδώ: (https://youtu.be/8OEGCD-XPvM)και εδώ: (https://www.youtube.com/watch?v=LW2tj5kYO1E)Περισσότερα για τη Ζωή Τηγανούρια, στο αφιέρωμα: