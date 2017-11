Οι psychedelic rockers The Myrrors επιστρέφουν στην Ελλάδα για mini περιοδεία

Οι The Myrrors είναι μια μπάντα από το Τούκσον της Αριζόνα, που δημιουργεί αυτό που η ίδια περιγράφει ως "Εκστατική μουσική από την έρημο Σονόρα" ("Sonoran Trance Music"), ένα υπνωτικό κοκτέιλ αποτελούμενο από βαριά drones και ορεσίβιο krautrock, επηρεασμένο εξίσου από την παγκόσμια ψυχεδέλεια και τον πειραματικό μινιμαλισμό.Το γκρουπ σχηματίστηκε το 2007, από τους -εφήβους τότε- multi-instrumentalists Nik Rayne και Grant Beyschau, και αρχικά κέρδισε την προσοχή σε διεθνές επίπεδο με το ντεμπούτο album "Burning Circles in the Sky" (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το underground hit "Warpainting"), λίγο πριν η τετραετής παύση τους, τους βρει να ανακατασκευάζουν, επαναπροσδιορίζουν και αναδιαρθρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό και τη μουσική τους προσωπικότητα, για να καταλήξουν τελικά σε μία σειρά ολοένα και πιο φιλόδοξων και πολιτικά ευαισθητοποιημένων LPs, υπό την αιγίδα cult δισκογραφικών εταιρειών, όπως οι Cardinal Fuzz και η Beyond Beyond is Beyond Records, όπως και σε μία υψηλού προφίλ και επιπέδου Ευρωπαϊκή περιοδεία, το 2015.