Η Συμφωνική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζει τη Συμφωνική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων στη συναυλία Baroque Extravaganza με άριες των A. Vivaldi και G. F. Handel.



Η συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 20.30 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (αίθουσα «Θέατρο»), εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην Αθήνα ‘17-‘18», με το οποίο ο δήμος Αθηναίων μετατρέπει την πόλη στο σκηνικό ενός χριστουγεννιάτικου παραμυθιού, με πρωταγωνιστές μικρά και μεγάλα παιδιά που θέλουν να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών.



Υπό τη μουσική διεύθυνση του Ελευθέριου Καλκάνη, η Συμφωνική Ορχήστρα συμπράττει με τη μεσόφωνο Μαρίτα Παπαρίζου και την υψίφωνο Βανέσσα Καλκάνη και με τη συμμετοχή της Κατερίνας Κτώνα (τσέμπαλο) και της Έφης Μηνακούλη (θεόρβη), μαγεύει το κοινό σε μια μοναδική μουσική βραδιά.



Οι συνθέτες του 17ου και 18ου αιώνα πειραματίστηκαν με την ανθρώπινη φωνή, αντιμετωπίζοντάς την σαν το απόλυτο μουσικό όργανο και γράφοντας για αυτήν συνθέσεις που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα όριά της. Η εποχή μπαρόκ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πρώτη εποχή που δημιουργείται το «star system». Από τη μια καστράτοι, όπως ο Senesino, ο Caffarelli ή ο Farinelli και από την άλλη γυναικείες φωνές, όπως η Cuzzoni, η Bordoni, η Clive ή η Durastanti, αποθεώνουν το ανθρώπινο όργανο, δημιουργώντας παράλληλα με τις προσωπικές τους ζωές και αντιπαλότητες τα πρώτα μουσικά «είδωλα».



Ζην λοιπόν και ερμηνεύειν υπερβολικώς και επικινδύνως, ακροβατώντας σε μια Baroque Extravaganza



Το πρόγραμμα της συναυλίας



Α' Μέρος



a. Awake Saturnia...Hence, hence Iris hence away, recitativo e aria di Juno, Semele, HWV 58, G.F. Handel

b. Agitata infido flatu, aria di Juditha, Juditha triumphans, RV 644, A. Vivaldi

c. La, sull'eterna sponda, aria di Mitrena, Motezuma, RV 723, A. Vivaldi

d. Piangerò la sorte mia, aria di Cleopatra, Giulio Cesare in Egitto, HWV 17, G.F. Handel

e. Vivi tiranno aria di Bertarido, Rodelinda HWV 19 G.F Handel

f. Son nata a lagrimar, duetto Cornelia e Sesto, Giulio Cesare in Egitto, HWV 17, G.F. Handel

Β' Μέρος

a. Venti turbini, aria di Rinaldo, Rinaldo, HWV7, G.F. Handel

b. Vorrei vendicarmi, aria di Bradamante, Alcina, HWV 34, G.F. Handel

c. Tornami a vagheggiar, aria di Morgana, Alcina, HWV 34, G.F. Handel

d. Sol da te, aria di Ruggiero, Orlando Furioso, RV 728, A. Vivaldi

e. Ama: nell’armi e nell’amar, duetto Deidamia e Ulisse, Deidamia, HWV 42, G.F. Handel

f. Se lento ancora il fulmine, aria di Zanaida, Argippo, RV 697 A. Vivaldi



Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου.



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 210 9243760.



Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης:



Πειραιώς 206, Ταύρος