Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο

Ένα πλούσιο πρόγραμμα με νεανικό άρωμα παρουσιάζει στις 21 Μαρτίου 2018 η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής, σε μια συμπαραγωγή με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, αφού σολίστ στη συναυλία θα είναι οι διακριθέντες του εσωτερικού διαγωνισμού του ΚΩΘ.



Πρόγραμμα



Α’ μέρος



Carl Reinecke (1824-1910), Κοντσέρτο για φλάουτο, 1ο μέρος, Allegro molto moderato, Χριστίνα Μπαλή, φλάουτο, Τάξη Γιάννη Ανισέγκου



G. Elletron (1801-1873), Non given Tarantella, Allegro con spirit, Χριστίνα Μαυρίδου, βιολί, Τάξη Jung Eun Lee



Αλεξάνδρα Τοπουζίδου, Η Κραυγή Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2017, Τάξη Σύνθεσης Κώστα Σιέμπη



Vincenzo Bellini (1801-1835), I Puritani, Oh dove fuggo io mai? …Ah, per sempre io ti perdei, Ρετσιτατίβο και άρια του Riccardo από την όπερα Οι Πουριτανοί, Βασίλης Τσεριώτης, τραγούδι, Τάξη μονωδίας Ένης Κίνη, Τάξη μελοδραματικής Άκη Λαλούση



Η. Wieniawski (1835-1880), Κοντσέρτο αρ. 2, έργο 22, 1ο μέρος, Allegro moderato, Δωρίνα Παπανικολάου, βιολί, Τάξη Γιώργου Πετρόπουλου



Β’ μέρος



R. Strauss (1864-1949), Κοντσέρτο αρ. 1, έργο 11, Για κόρνο και ορχήστρα, 1ο και 2ο μέρος, Ανδριάνα Σους, κόρνο, Τάξη Κλεάνθη Ζαρίμπα



Ed. Grieg (1843-1907), Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 16 σε λα ελάσσονα, 1ο μέρος, Allegro molto moderato, Αλέξανδρος Χούρος, πιάνο, Τάξη Νίκου Τασόπουλου



Ed. Grieg (1843-1907), Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 16 σε λα ελάσσονα, 3ο μέρος, Allegro moderato molto e marcato, Ελίνα Φουτσιτζόγλου, πιάνο, Τάξη Ειρήνης Γαβριηλίδου



Σολίστ - σπουδαστές:



Χριστίνα Μπαλή φλάουτο

Χριστίνα Μαυρίδου βιολί

Βασίλης Τσεριώτης τραγούδι

Αλεξάνδρα Τοπουζίδου σύνθεση

Δωρίνα Παπανικολάου βιολί

Ανδριάνα Σους κόρνο

Ελίνα Φουτσιτζόγλου πιάνο

Αλέξανδρος Χούρος πιάνο



Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης



Μουσική διεύθυνση Βλαδίμηρος Συμεωνίδης



Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: Κτίριο Μ2, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης



Παραστάσεις: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, ώρα 21:00



Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο)