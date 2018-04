Η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Σε πλήρη σύνθεση, με 120 μουσικούς, κι έχοντας στο πόντιουμ τον ζωντανό μύθο της ρωσικής μουσικής σχολής, Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ, και στο πιάνο την παγκοσμίου φήμης σολίστ Βαρβάρα Νεπομνίσκαγια, η ιστορική Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι, η οποία πήρε το όνομά της από τον σπουδαίο Ρώσο συνθέτη Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.



Οι διάσημες μελωδίες της «Λίμνης των κύκνων, της «Ωραίας Κοιμωμένης» και του «Καρυοθραύστη», αλλά και άλλες υπέροχες συνθέσεις του Τσαϊκόφσκι, θα παρουσιαστούν από τη μεγάλη συμφωνική ορχήστρα της Μόσχας, σε μια μαγική βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Ακρόπολη), την Τετάρτη 27 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.



Η Tchaikovsky Symphony Orchestra (TSO) ιδρύθηκε το 1930 ως Grand Symphony Orchestra of All Union Radio and Central Television και ήταν η πρώτη συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και η πρώτη που ερμήνευσε διεθνές ρεπερτόριο εκτός ΕΣΣΔ. Πολλοί σημαντικοί συνθέτες, όπως οι Νικολάι Γκολοβάνοφ, Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Σεργκέι Προκόφιεφ, Αράμ Χατσατουριάν και Γκεόργκι Σβιρίντοφ, εμπιστεύτηκαν την πρώτη εκτέλεση έργων τους στην TSO, που αναγνωρίστηκε γρήγορα ως μία από τις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου. Το 1993, το ρωσικό υπουργείο Πολιτισμού τη μετονόμασε σε Tchaikovsky Symphony Orchestra, λόγω του κεντρικού ρόλου των έργων του Τσαϊκόφσκι στο ρεπερτόριό της.



Στην πρώτη της εμφάνιση στη χώρα μας, την TSO θα διευθύνει ο πολυβραβευμένος Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ. Έχοντας συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους μουσικούς και θεατρικούς Οργανισμούς στον κόσμο (Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης: επικεφαλής μαέστρος 1997 - 2006, Σκάλα του Μιλάνου, Opernhaus της Ζυρίχης κ.ά.), ο Φεντοσέγιεφ παραμένει η ψυχή της TSO, καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός της από το 1974. Γι’ αυτό διεκδικεί τον άτυπο τίτλο του παγκοσμίως μακροβιότερου μαέστρου μεγάλης ορχήστρας.



Η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι έρχεται στο Ηρώδειο με τη φημισμένη Ρωσίδα πιανίστρια Βαρβάρα Νεπομνίσκαγια, μουσικό που έχει συνεργαστεί με μεγάλες διεθνείς ορχήστρες κι έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία. Στα ρωσικά, «Νεπομνίσκαγια» σημαίνει «αυτός που σε κάνει να μη θυμάσαι». Στην περίπτωσή της λοιπόν, αυτό ισχύει, καθώς, με το που αγγίζει με τα δάκτυλά της τα πλήκτρα του πιάνου, το κοινό παρασύρεται από τις αιθέριες εκτελέσεις της.



Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, το κοινό θα απολαύσει το Ιταλικό Καπρίτσιο και το Κονσέρτο για πιάνο Νο. 1 σε σι ύφεση ελάσσονα. Στο δεύτερο μέρος, η ορχήστρα θα παίξει μουσικά αποσπάσματα από τα μεγάλα μπαλέτα του Τσαϊκόφσκι.



Πληροφορίες



Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ακρόπολη - Αθήνα, τηλ.: 210 3241807. Τιμές εισιτηρίων: διακεκριμένη ζώνη: 90 ευρώ, ζώνη Α: 75 ευρώ, ζώνη Β: 60 ευρώ, ζώνη Γ: 45 ευρώ, άνω διάζωμα: κανονικό: 28 ευρώ, φοιτητικό: 25 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων: καταστήματα Seven Spots, Reload, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva Kiosk στην Τεχνόπολη και στο Σύνταγμα, αθηνόραμαgr, Yioleni's, τηλεφωνικά: 11876, ηλεκτρονικά: viva.gr.