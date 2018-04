Οι Simple Minds θα δώσουν δωρεάν συναυλία στο Σπλιτ της Κροατίας, στις 5 Μαΐου

Οι Simple Minds, το ροκ συγκρότημα από τη Σκωτία θα δώσει συναυλία στην παραλία Ζνιαν της πόλης Σπλιτ, στη Δαλματία της Κροατίας στις 5 Μαΐου.Η συναυλία με τίτλο «Ζνιαν για όλους» θα είναι δωρεάν λόγω της γιορτής του πολιούχου του Σπλιτ, Saint Domnius.«Ήταν για μας ιδιαίτερη ικανοποίηση που ετοιμάσαμε νέο άλμπουμ και είναι ακόμη πιο συναρπαστικό να βλέπουμε ότι η ιστορία που ονομάζεται Simple Minds συνεχίζει να εξελίσσεται στο στούντιο και σε ζωντανές εμφανίσεις» δήλωσε ο τραγουδιστής Τζιμ Κερ εν όψει της συναυλίας στο Σπλιτ, σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία MPG Live.«Κάθε ένα από τα νέα τραγούδια παίρνει νέα μορφή και ζωή, όταν το ερμηνεύουμε στη σκηνή και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στο Σπλιτ, όπου θα τα παρουσιάσουμε μαζί με τα κλασικά τραγούδια που είναι χρόνια στις καρδιές των θαυμαστών μας» πρόσθεσε.Θα είναι η έκτη εμφάνισή στην Κροατία των Simple Minds, οι οποίοι προωθούν το 18ο άλμπουμ τους «Walk Between Worlds» με ομώνυμη περιοδεία στην Ευρώπη με sold out συναυλίες.Η Sunday Times το αξιολόγησε ως το καλύτερο άλμπουμ τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Το Walk Between Worlds βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας των καλύτερων βρετανικών άλμπουμ.Με τη συναυλία των Simple Minds, ξεκινά νέα ζωή για την παραθαλάσσια περιοχή που θα λάβει πνοή και θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο που θα προσφέρει στοιχεία αθλητικού, γαστρονομικού και πολιτιστικού περιεχομένου για τους επισκέπτες κάθε ηλικίας και προφίλ, σημειώνουν οι διοργανωτές.Ο δήμαρχος του Σπλιτ, Άντρο Κρστούλοβιτς Οπάρα τόνισε ότι θέλει να γίνει η εικόνα της παραλίας Ζνιαν διεθνώς αναγνωρίσιμη.«Πιστεύουμε ότι με τη διοργάνωση του κορυφαίου γεγονότος στην αρχή της τουριστικής σεζόν, σε όλο τον κόσμο θα σταλεί το ξεκάθαρο μήνυμα, ελάτε στο Σπλιτ, στη Ζνιαν, στο νέο αξιοθέατο της πόλης», υπογράμμισε.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ