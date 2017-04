Οι Sober on Tuxedos κλείνουν τη σεζόν με μία μεγάλη συναυλία στο An Club

Η ιστορία των Sober on Tuxedos ξεκίνησε το 2009 και η μπάντα ρίχτηκε αμέσως στις ζωντανές εμφανίσεις, αυτό που άλλωστε θα αποτελούσε και την προτεραιότητα της στη συνέχεια.Κριτικοί και κοινό σε Ελλάδα και Κύπρο δεν άργησαν να δουν αυτό που πραγματικά συνέβαινε: Οι Sober on Tuxedos ήταν και είναι μία συναυλιακή μπάντα, μία από αυτές που "ιδρώνουν τη φανέλα" και που όταν πατάνε το σανίδι, μοιάζουν περισσότερο από ποτέ σαν να βρίσκονται στην άνεση του σπιτιού τους!Το "Welcome to the Liquor Store" που κυκλοφόρησε το 2016 επιβεβαίωσε αυτό που υποψιαζόταν όποιος είχε δει τη μπάντα ζωντανά μέχρι τότε: Το ηλεκτρισμένο heavy rock / stoner μουσικό κράμα των Sober on Tuxedos δεν ήταν μόνο βαρύ και γκρουβάτο, αλλά και ξεχωριστό, φέροντας τη σφραγίδα των επιρροών τους, αλλά χαράζοντας ταυτόχρονα έναν δικό του μοναδικό δρόμο.Η κυκλοφορία του ντεμπούτο τους από την Music Links Knowledge αποτέλεσε την έναρξη ενός νέου κύκλου για το σχήμα, που δεν άργησε να δει τις πρώτες διακρίσεις, με το παρθενικό τους αυτό πόνημα να σκαρφαλώνει στη θέση 35 του top 75 των charts της IFPI.