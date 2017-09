Η Σοφία Βόσσου στο Χυτήριο

Μια μουσική παράσταση με γέλιο, τραγούδι και σάτιρα με τίτλο «The Show Must Go On» με τη Σοφία Βόσσου και τον Γιάννη Τσούκα επί σκηνής και guest την Ερασμία Μάνου, θα φιλοξενηθεί στο Χυτήριο την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου.



Σε μια εποχή που τα πάντα μαυρίζουν μέρα με την ημέρα και ο κόσμος κλείνεται στον εαυτό του όλο και περισσότερο, είναι ευκαιρία να έρθουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και να ξενοιάσουμε.



Μια μουσική παράσταση ετοιμάζεται μα την τελευταία στιγμή όλα ανατρέπονται. Σε ένα θίασο που ετοιμάζεται για πρεμιέρα, απομένει ένας και μόνο περφόρμερ που πρέπει να σώσει την κατάσταση.



Η εμφάνιση της Σοφίας Βόσσου στη ζωή του, φέρνει την ελπίδα. Η εμπειρία, η γνώση και η διαχρονική φωνή της είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη μουσική παράσταση με τραγούδι, σάτιρα, stand up comedy και διασκεδαστικά ντουέτα.



Τραγούδι και πολύ πολύ γέλιο θα έχει ο φετινός χειμώνας που για μας θα είναι πάντα «Άνοιξη» γιατί με αυτό το «Φιλαράκι» «Αν είναι να κολαστώ» θέλω μόνο μαζί της! Το παιχνίδι με τον κόσμο δε λείπει και κανείς δε μένει απλός θεατής σε αυτή τη βραδιά.



Ταυτότητα παράστασης:



Επί σκηνής η Σοφία Βόσσου και ο Γιάννης Τσούκας



Guest η Ερασμία Μάνου



Στα πλήκτρα και τις ενορχηστρώσεις ο Δημήτρης Παραράς

Μουσική και ενορχήστρωση του τραγουδιού της παράστασης ο Μάριος Καραμπότης

Κείμενα: Γιάννης Τσούκας

Φωτογραφίες: Θέμος Κομματάς



Πληροφορίες:



Σημείο Πολιτισμού Χυτήριο

Ιερά Οδός 44 (στάση Μετρό: Κεραμεικός)

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017



Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 2 ώρες



Είσοδος: Προπώληση: 9€ | Τάμειο: 12€

(με μπύρα ή κρασί)



Τηλ.Κρατήσεων: 210 3412313 - 6951787821

www.chytirio.gr e-mail: info@chytirio.gr



Προπώληση: www.viva.gr