Οι Sonic Jesus επιστρέφουν στην Ελλάδα για τρεις εμφανίσεις

Οι Ιταλοί Sonic Jesus είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη του Ιταλικού underground. Δημιουργήθηκαν το 2012 από τους Tiziano Veronese και Marco Baldassari, που παραμένουν τα μοναδικά μέλη της μπάντας στουντιακά, ενώ στις ζωντανές εμφανίσεις, τους συνοδεύουν άλλοι τρεις συνολικά μουσικοί.Ο ταξιδιάρικος ήχος τους, ως απόρροια της διαρκούς και πολυετούς καλλιτεχνικής τους αναζήτησης στην παγκόσμια μουσική και ποίηση, αποτελεί μια περιπλάνηση σε ετερόκλητα μεταξύ τους ηχοτόπια, καθώς συνδυάζει τα 60's με την folk και την shoegaze ενώ δεν λείπουν και οι άκρως ψυχεδελικές kraut στιγμές.Η Fuzz Club Records (εταιρεία των Singapore Sling, The Underground Youth και δημιουργός της underground συλλογής "The Reverb Conspiracy") δεν έχασε την ευκαιρία να τους υπογράψει, δίνοντάς τους την ευκαιρία να κυκλοφορήσουν ένα αριστουργηματικό EP, όπως και το πιο πρόσφατο split single τους, με τους ομοιδεάτες τους, Αμερικάνους, The Black Angels.