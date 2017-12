Οι stoner rockers RoadkillSoda επιστρέφουν στην Ελλάδα για τρεις συναυλίες

Οι RoadkillSoda είναι ο αντικατοπτρισμός των Αμερικανικών 70's, των σκονισμένων Dodge, των παλιωμένων T-shirts, των tattoos, των μουσιών, του μεθυσιού, των γυμνών γυναικών και των θετικών vibes.Το rock'n'roll / stoner κουαρτέτο από το Βουκουρέστι της Ρουμανίας, δημιουργήθηκε το 2011 και από τότε δεν έχει σταματήσει να περιοδεύει και να διαλύει σκηνές ανά την υφήλιο. Έχοντας συμμετάσχει με επιτυχία σε μεγάλα festivals του σκληρού ήχου όπως τα Rockstadt Extreme Fest (τρεις φορές), B'estfest Summer Camp, Peninsula Festival, Shine Festival, Fuzztastic Planet Festival, Thessaloniki Tattoo Convention και Wrong Festival κι έχοντας ανοίξει συναυλίες των Billy Idol, Slash & Myles Kennedy, Nick Oliveri, Planet of Zeus, Black Tusk, Karma to Burn και άλλων, οι RoadkillSoda μπορούν με ευκολία να χαρακτηριστούν ως ένα έμπειρο live act, ενώ οι ζωντανές τους εμφανίσεις χρίζουν πάντα των θετικότερων σχολίων από το κοινό και τον τύπο.Το "Yo No Hablo Ingles" (τρίτη σε σειρά δισκογραφική τους δημιουργία) κυκλοφόρησε το 2014 υπό τη στέγη της Universal Music Ρουμανίας και από τότε η μπάντα πραγματοποιεί ασταμάτητα ζωντανές εμφανίσεις για την προώθησή του, ενώ το πιο πρόσφατο “Mephobia” βρίσκει τη μπάντα στη καλύτερη φάση της μέχρι σήμερα. Τον Δεκέμβριο οι RoadkillSoda επιστρέφουν στην Ελλάδα όπου θα πραγματοποιήσουν μία mini ελληνική περιοδεία, με σκοπό όχι να αποδείξουν το γιατί αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ανερχόμενα ονόματα του ευρωπαϊκού stoner rock ήχου (τουλάχιστον όχι μόνο), αλλά το να περάσουμε εμείς κι εκείνοι καλά σε συναυλιακές βραδιές γεμάτες αλκοόλ, ιδρώτα και πολλά ντεσιμπέλ.