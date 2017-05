Οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη συναυλία της Diamanda Galas στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

«Δεν είμαι Γκοθ, είμαι Ελληνίδα. Γκοθ σημαίνει Γερμανός. Το να είσαι Ελληνίδα δεν είναι ένα απλό γεωγραφικό γεγονός, είναι ένα πνευματικό γεγονός. Οι Έλληνες μιλάνε πάντα δυνατά και ουρλιάζουν συνεχώς, είναι μέρος της κουλτούρας που ακολούθησε την αρχαία τραγωδία. Γι'αυτό και λατρεύω αυτό το ψυχωτικό είδος τέχνης.» - Diamanda GalásΖωντανό σύμβολο της αβανγκάρντ, η θρυλική Diamanda Galás δεν έχει απλώς επηρεάσει τη διεθνή μουσική σκηνή, αλλά έχει ασκήσει αδιαμφισβήτητη επιρροή συνολικότερα στη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, αισθητική και πρωτοπορία. Πολύπλευρη, πέρα από τις απεριόριστες δυνατότητες της φωνής της, είναι ακόμη δεξιοτέχνις στο πιάνο (κλασικό και τζαζ) και συνθέτις. Έχει συνεργαστεί με εμβληματικές μορφές της σύγχρονης μουσικής όπως ο Ιάννης Ξενάκης, και με σπουδαίους μουσικούς όπως ο μπασίστας των Led Zeppellin, John Paul Jones, ενώ η ιδιαίτερη παρουσία και η φωνητική της τεχνική έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες όπως η PJ Harvey και η Anohni. Τα τελευταία χρόνια η Diamanda εργάζεται κυρίως στην Ευρώπη και ειδικά στην θεατρική παράσταση "Das Fieberspital (The Fever Hospital)" που είναι βασισμένη στα κείμενα των Georg Heym, Gottfried Benn και της ιδίας, στο Ινστιτούτο Grokowski του Βρότσλαβ της Πολωνίας.Η Diamanda Galás μετά από εννέα χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία επιστρέφει με δύο άλμπουμ (All the Way και In Concert at Saint Thomas The Apostle Harlem), που περιέχουν δημοφιλή κομμάτια διασκευασμένα από την ίδια και ερμηνευμένα με τον μοναδικό της τρόπο.Σε αυτή τη νέα της συνάντηση με το ελληνικό κοινό, επίσης μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, η Diamanda Galás θα παρουσιάσει κομμάτια από τους δύο τελευταίους της δίσκους, όπως τα "Thrill Is Gone" και "Round Midnight" του Thelonious Monk, το "All the Way" του Jimmy Van Heusen, το δημοφιλές παραδοσιακό "O Death" κ.ά.Στο "Saint Thomas the Apostle Harlem" η Diamanda μας παρουσιάζει την εκρηκτική της εμφάνιση τον Μάιο του 2016 στην εκκλησία Saint Thomas the Apostle του Χάρλεμ της Νέας Υόρκης με τους NY Times να την αποθεώνουν λέγοντας: «λαρυγγώδης και οπερατική, οδυνηρή και απαρηγόρητη, πνευματική και γήινη, πολύγλωσση και βουβή, λεπτοφυής και ασταθής».Το κονσέρτο, του οποίου η παραγωγή έγινε από την Intravenal Sound Operations και τη Red Bull Music Academy, αποτελείτο αμιγώς από τα κομμάτια αυτά που η Galas αποκαλεί «τραγούδια θανάτου», τραγουδημένα στα Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Γερμανικά και εμπεριέχει δραματικές μελοποιήσεις ποιημάτων θανάτου των Cesare Pavese και Ferdinand Freiligrath όπως και ερμηνείες τραγουδιών των Jacques Brel και Albert Ayler.Οι 3 SHADES OF BLACK παρουσιάζουν:Diamanda GalásVoice and pianoΣάββατο 20 ΜαΐουΜέγαρο Μουσικής Αθηνών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα)Αίθουσα Αλεξάνδρα ΤριάντηΕναρξη: 20:00Event page: www.facebook.com/events/1739135529709712ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:• Φοιτητικό: 20€• Γ' Ζώνη: 35€• Β' Ζώνη: 50€• A' Ζώνη: 80€• Διακεκριμένη: 100€ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ (Έναρξη προπώλησης: 20 Απριλίου):Στα εκδοτήρια του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών:► Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα► Ομήρου 8, ΑθήναΗλεκτρονική προπώληση: https://webtics.megaron.grΠηγή: Coremag.gr