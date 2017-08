Η Βανέσα Μέι σε ένα μοναδικό show στο Ηρώδειο

Η πανέμορφη Βανέσα Μέι επιστρέφει, με ένα εξαιρετικό show εφ' όλης της ύλης, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 21.00 το βράδυ στο Ηρώδειο.Η μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ορχήστρα, οι μουσικοί αλλά και οι έμπειροι τεχνικοί της σε συνδυασμό με τη μαγική ενέργεια που μεταδίδει στο κοινό αλλά και τον υπέροχο χώρο του Ηρωδείου, είναι τα στοιχεία που καθιστούν την παράστασή της για μια ακόμα φορά το γεγονός της χρονιάς.Μια μεγάλη βραδιά κατά την οποία η Vanessa Mae θα μας ταξιδέψει με Μπαχ, Μπετόβεν, Μπράμς, Βιβάλντι αλλά και tango, Ινδική μουσική, pop τραγούδια, μελωδίες του δικού μας Vangelis αλλά και σπουδαίες μπαλάντες. Όλα τα απογειώνει με το μοναδικό ηλεκτρικό βιολί της και με τις δυνατές ιδέες ενορχήστρωσης.Δεν είναι τυχαίο ότι έχει πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει κερδίσει 40 International Platinum Awards και οι παρτιτούρες της αριθμούν πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα, καταφέρνει να ισορροπεί, μία δεκαπενταετία τώρα, μεταξύ του κλασικού και του ποπ ρεπερτορίου.Έχοντας γεννηθεί την ίδια ημερομηνία με τον καλύτερο βιολιστή όλων των εποχών, τον Nicolo Paganini, η Vanessa Mae έχει δικαιώσει τη θεά τύχη κατορθώνοντας να κάνει αγαπητό τον ήχο του βιολιού σε εκατομμύρια κόσμου.Σε ηλικία 11 με 13 ετών ηχογράφησε κονσέρτα του Tchaikovsky και του Beethoven. Η πρώτη που συνδύασε με τέτοια άνεση και πρωτοτυπία την κλασική με την pop μουσική, η Vanessa Mae θεωρείται δημιουργός ενός εντελώς νέου είδους fusion μουσικής που σηματοδοτήθηκε με την κυκλοφορία του άλμπουμ της The Violin Player το 1995 και γρήγορα αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό. Η «βασίλισσα του βιολιού» έχει συνεργαστεί με δημοφιλείς ποπ καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων η Janet Jackson και ο Prince, η μουσική της ακούγεται και στο σάουντρακ της μεγάλης παραγωγής της εταιρείας Disney «Μulan», ενώ με τα πρόσφατα άλμπουμ της δοκιμάζει για πρώτη φορά εκτός από το βιολί και τη φωνή της. Παρουσιάζει ποπ τραγούδια, ικανά να φτάσουν στις υψηλότερες θέσεις των καταλόγων επιτυχιών ολόκληρου του κόσμου...Οι δραστηριότητες όμως της πολυτάλαντης μουσικού δεν σταματούν εδώ. Γνωστή για τη φιλανθρωπική της δράση, έχει συμμετάσχει κατά καιρούς σε διάφορες εκστρατείες του Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί και με τον κινηματογράφο, είτε ως σκηνοθέτης της δικής της βουβής ταινίας, η οποία βασίστηκε στο άλμπουμ της «The original four seasons», είτε ως ηθοποιός στη σειρά Arabian Nights που γυρίστηκε για το βρετανικό κανάλι ABC το 1999. Έχει ψηφιστεί από το περιοδικό People ως μία από τους «50 ομορφότερους ανθρώπους στον κόσμο», ενώ το πρόσωπό της έχει κοσμήσει μερικά από τα πιο γνωστά περιοδικά μόδας και το αντρικό περιοδικό FHM την έχει εντάξει στον κατάλογο με τις 100 πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο.Γεννήθηκε στη Σιγκαπούρη από πατέρα Ταϊλανδέζο και μητέρα Κινέζα αλλά οι γονείς της χώρισαν και η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε έναν Άγγλο δικηγόρο που υιοθέτησε τη Βανέσα Μέι και όλη η οικογένεια μετακόμισε στο Λονδίνο όταν η Βανέσα ήταν 4 χρονών.Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στα 3 της χρόνια και βιολί στα 5.Στην παιδική της ηλικία, η Βανέσα Μέι έγινε γνωστή στη Μ. Βρετανία από τις συχνές εμφανίσεις της σε τηλεοπτικές εκπομπές που είχαν κυρίως θέμα την κλασική μουσική.Το πρώτο της κοντσέρτο ήταν σε ηλικία 10 χρονών με την Φιλαρμονική του Λονδίνου και στα 11 έγινε δεκτή στο Royal College of Music.Σε ηλικία 13 ετών, ήταν η νεότερη βιολονίστα σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες, που ηχογράφησε τα κοντσέρτα του Μπετόβεν και του Τσαϊκόφσκι.Τα βιολιά που χρησιμοποιεί πιο συχνά, είναι ένα ακουστικό Guadagnini του 1761 που της έκαναν δώρο οι γονείς της στα δέκα της χρόνια, τρία ηλεκτρικά Zeta Jazz Model και τρία Ted Brewer.Κάνει σκι από 4 χρονών. Ήθελε να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες από όταν ήταν 14. Έκανε το παιδικό της όνειρο πραγματικότητα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 εκπροσωπώντας την Ταϊλάνδη, με το όνομα Vanessa Vanakorn, χρησιμοποιώντας δηλαδή το επίθετο του βιολογικού της πατέρα, που είναι Ταϊλανδός.Υπάρχει αστεροειδής που ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο του 1990 και φέρει το όνομά της. Είναι ο «10313 Vanessa-Mae».Προπώληση ΕισιτηρίωνΚαταστήματα PublicΕκδοτήριο της Ticket ServicesΠανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσαμαζόγλου)Ώρες Λειτουργίας:Δευτέρα και Τετάρτη: 09:00 – 17:00Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 09:00 – 20:00Σάββατο: 10:00 – 14:00Τηλεφωνικά: 210 72 34 567Ηλεκτρονικά: www.ticketservices.gr & www.tickets.public.grΤιμές Εισιτηρίων Ανά ΖώνηΆνω διάζωμα: 45€ (αρχική φάση προπώλησης), 50€ (τελική φάση προπώλησης)Γ’ ζώνη: 70€Β’ ζώνη: 90€Α’ ζώνη: 120€Διακεκριμένη ζώνη: 150€ΑΜΕΑ: 30€Πληροφορίες: 210 6465000 - www.musicboxproductions.gr