Οι Xaxakes live στο Gazarte!

Με κυρίαρχη την ξεχωριστή φυσιογνωμία και ιδιαίτερα γοητευτική φωνή του Γιάννη Νάστα, δημιουργούν το απόλυτο soundtrack με σαγηνευτικές μελωδίες και στίχους που εξιτάρουν τις αισθήσεις μιλώντας για τον έρωτα, για τον κόσμο, για την πρόκληση, για την αναζήτηση, για τη ζωή.



Ξανά στα Ξαφνικά εμφανίζονται και μας ξυπνούν συναισθήματα του φλερτ φέρνοντας την αύρα του καλοκαιριού!



Παραμένοντας αλώβητοι από το πέρασμα του χρόνου, γιατί απλούστατα δεν ήταν ποτέ μια hit μπάντα με ημερομηνία λήξης εμμένουν σε αυτό το αταξινόμητο υβριδικό μείγμα από new wave και συμφωνική pop, που κανένας δεν μπόρεσε να παίξει, να γράψει και να ερμηνεύσει καλύτερα, είτε διασκευάζουν το «Heroes» του Bowie είτε παίζουν το «Hey Mister Όμορφε».



Στις 12 Ιουνίου θα ανέβουν για πρώτη φορά, όπως ποτέ ξανά, στο Roof Stage του gazarte για να παρουσιάσουν αγαπημένα κομμάτια από την πολύχρονη πορεία τους στη μουσική αλλά και με νέο υλικό από το επερχόμενο album τους το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2017.



Μία από τις πιο ιδιαίτερες live bands της χώρας μας για μία μoναδική βραδιά στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης!



Αbout Xaxakes



Πρόκειται για το εκφραστικό όχημα του τραγουδιστή, συνθέτη και στιχουργού Γιάννη Νάστα. Έδωσε την πρώτη του συναυλία το 1977 με τους Strawberries, pop-punk σχήμα που, εκτός από δικές του συνθέσεις, ερμήνευε και τραγούδια των Stranglers, Devo, Talking Heads, Clash κ.λπ. Το 1980 ξεκίνησε τους proxies που διατηρήθηκαν μέχρι τα μέσα του 90 . Η ενασχόλησή του με το είδος κράτησε μέχρι το 1983. Το 1991 άρχισε η συνεργασία του με την Ντόμινι ενώ, παράλληλα, το συγκρότημα έδινε συναυλίες παρουσιάζοντας μόνο διασκευές από το ρεπερτόριο των Iggy Pop, Lou Reed, David Bowie κ.ά. Το 1993 ξεκίνησαν και οι πρώτες ετοιμασίες για το παρθενικό άλμπουμ τους, ενώ μέχρι το 1995 είχαν οριστικοποιηθεί η μορφή του συγκροτήματος, καθώς και το όνομά του «Xaxakes».



Τo ντεμπούτο άλμπουμ τους «Hey Mister Όμορφε» κυκλοφόρησε ως ανεξάρτητη παραγωγή. Δύο χρόνια αργότερα, όταν επανεκδόθηκε από νέα ετικέτα, είχε πλέον τίτλο το όνομά τους.



Το 2000 κυκλοφορεί ο δεύτερος ολοκληρωμένος δίσκος με τίτλο “Casanova” που έρχεται να μας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την μοναδική τους συνθετική δεινότητα και τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της σκηνής. Το 2009 οι ΧΑΧΑΚΕS επιστρέφουν στη δισκογραφία με το 3ο τους album “Το Vals Των Ελαφιών”, το οποίο αποτελεί την πιο ώριμη δημιουργία τους, παρουσιάζοντας μας καινούργια και διαφορετικά συνθετικά μονοπάτια.



To 2017 ο Γιάννης Νάστας και οι Xaxakes, επιστρέφουν δίνοντας μας ένα δυνατό χαστούκι από βελούδο με το νέο τους τραγούδι “Αφού το Σάββατο” και παράλληλα στο στούντιο προσθέτουν τις τελευταίες μελωδικές πινελιές για την ολοκλήρωση του νέου τους album που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.



Κατά την διάρκεια των χρόνων έχουν εμφανιστεί ζωντανά σε δεκάδες μεγάλα φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους με κυριότερα τα Gagarin, Fuzz, Τεχνόπολις, Μύλος, Principal Club, Block 33 κ.α.



Δείτε το βίντεο:





Ταυτότητα εκδήλωσης:



Ημερομηνία:



Ώρα έναρξης: 22.00



Τοποθεσία:



Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι



Eισιτήρια:



Γενική είσοδος 7€ (χωρίς ποτό)



Προπώληση:



www.viva.gr | 11876 | Seven Spots | Reload | Media Markt | Ευριπίδης βιβλιοπωλεία | αθηνόραμα.gr



Πληροφορίες / Κρατήσεις:



Τηλ.: 210 3460347 | http://gazarte.gr