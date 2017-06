If I were a boy: Η Idra Kayne στον Κήπο του Μεγάρου

Η Idra Kayne, η πιο σόουλ - φανκ φωνή της πόλης, φαντάζεται τη ζωή σε «ανδρικά παπούτσια» και επιλέγει να παρουσιάσει στον Κήπο του Μεγάρου αγαπημένα της κομμάτια που έχουν σφραγιστεί από ανδρικές ερμηνείες, την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μια πολύ ιδιαίτερη μουσική βραδιά με Κηλαηδόνη αλλά και Nirvana, Michael Jackson, Take That, που συνδυάζει τον κομψό ήχο των εγχόρδων με γερές δόσεις ροκ αλλά και χορευτικής ποπ. Μια πρόσκληση σε ένα πάρτι με επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε! Η ενορχήστρωση και οι διασκευές για δύο βιολιά, δύο βιολοντσέλα, κοντραμπάσο, πιάνο, ντραμς και κιθάρα είναι του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου.



Idra Kayne



Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα από ουγκαντέζο πατέρα και ελληνίδα μητέρα. Με τη μουσική ασχολείται επαγγελματικά από το 2000, οπότε άρχισε τις ζωντανές εμφανίσεις της σε μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.



Το 2007 συμμετείχε ως support act των De La Soul στο Φεστιβάλ «Meet The Streets» (Ρόττερνταμ) και από το 2008 έως σήμερα συνεργάζεται με πολλούς καλλιτέχνες σε live εμφανίσεις αλλά και σε ηχογραφήσεις.



Tον Ιανουάριο 2012 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ «Don’t Walk Away» με το ομότιτλο πρώτο σινγκλ της να επιλέγεται ως τραγούδι τριμήνου από το Jumping Fish. Το 2012 έλαβε μέρος ως opening act στη συναυλία των The Heavy και το 2013 της Hannah Williams στο FUZZ Club. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, τραγούδησε στον Κήπο, όπου επέστρεψε τον Ιούλιο του 2015 με το project «Painted Black». Δίνει συχνά live συναυλίες σε συναυλιακούς χώρους εντός και εκτός Αθηνών.



Από το 2011 ασχολείται επίσης με το θέατρο. Συμμετείχε στην οπερέτα «Η κόρη της καταιγίδος» (2011), στα μιούζικαλ «Rent» (2012), «Fame» (2013), «Αnnie» (2013), «Priscilla» (2014) και «Sweet Charity» (2016) και στην παιδική παράσταση «Το βιβλίο των θρύλων».



Αλέξανδρος Λιβιτσάνος



Γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα. Το ενδιαφέρον του για την κλασική μουσική εκδηλώθηκε σε πολύ μικρή ηλικία. Σπούδασε πιάνο, σύνθεση, κινηματογραφική μουσική, τζαζ και πλήκτρα, θητεύοντας δίπλα σε αναγνωρισμένους έλληνες μουσικούς και καθηγητές του Ωδείου Αθηνών. Το εύρος των μουσικών ειδών που εξερευνά ο Α. Λιβιτσάνος ως συνθέτης, ενορχηστρωτής και μουσικός είναι μεγάλο. Έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της ελληνικής και ξένης μουσικής σκηνής όπως, μεταξύ άλλων, οι Alexandre Desplat, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Φοίβος Δεληβοριάς, Κατερίνα Ντούσκα, Leon of Athens και Μαρίνα Σάττι.



Το 2016 κυκλοφόρησε από την Decca Classics το πρώτο του άλμπουμ «Circular Argument» με σουίτες για κουιντέτο χάλκινων που ερμηνεύει το Ventus Ensemble.



Idra Kayne (φωνή)

Μιχάλης Πορφύρης, Γιώργος Ταμιολάκης (τσέλο)

Κώστας Καριτζής, Μπάμπης Καρασαββίδης (βιολί)

Γιώργος Κωστελέτος (ντραμς)

Γιώργος Κωστόπουλος (κοντραμπάσο)

Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο)

Δημήτρης Σχίζας (κιθάρα)



Παρασκευή 30 Ιουνίου - 21:00



Τιμές εισιτηρίων: 10 € (προπώληση), 12 € (αγορά την ημέρα της συναυλίας)



Η προπώληση των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις Ιουνίου-Ιουλίου στον Κήπο έχει ήδη αρχίσει.



Για περισσότερες πληροφορίες:



210 72 82 333



www.megaron.gr