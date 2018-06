Il Pomo d’Oro – Maxim Emelyanychev: H μυθολογία του Χαίντελ

Άριες και ντουέτα από τις μυθολογικές όπερες του Χαίντελ: Η Αριάδνη στην Κρήτη, Hρακλής, Παρθενόπη, Σεμέλη, Ο πιστός ποιμένας, Θησέας, Υμέναιος.Μια μεγάλη συναυλία θα γίνει στο Ηρώδειο στις 12 Ιουνίου, αφιερωμένη στον Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ. Οι Il Pomo d’ Oro, μία από τις πλέον ανερχόμενες ευρωπαϊκές ορχήστρες, καταφθάνει στην Αθήνα και συμπράττοντας με τον νεαρό Γάλλο δεξιοτέχνη στο τσέλο Εντγκάρ Μορώ (Edgar Moreau), την πολυβραβευμένη Καναδή σοπράνο Καρίνα Γκοβάν (Karina Gauvin) και την Ελβετή μέτζο-σοπράνο Ανν Χάλεμπεργκ (Ann Hallenberg), υπόσχονται μία μοναδική βραδιά κάτω από την Ακρόπολη.Την ημέρα της συναυλίας, στο πλαίσιο της Ημέρας Γαλλοφωνίας, το TV5 Monde και το Φεστιβάλ Αθηνών συνεργάζονται με δομές προσφύγων, προσκαλώντας στο Ηρώδειο οικογένειες για να παρακολουθήσουν τη συναυλία.Η Ημέρα Γαλλοφωνίας οργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και το TV5 Monde. Φέτος, επιλέχθηκε η συγκεκριμένη συναυλία, στην οποία συμμετέχει ο 24χρονος Γάλλος τσελίστας- φαινόμενο, Έντγκαρ Μορώ. Για την Ημέρα Γαλλοφωνίας, το Φεστιβάλ και το TV5 Monde συνεργάζονται με το Πρόγραμμα Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο του Δήμου Αθηναίων και τη ΜΚΟ SolidarityNow, προσκαλώντας στο Ηρώδειο πρόσφυγες από τις συγκεκριμένες δομές, για να απολαύσουν την εμπειρία μιας συναυλίας στο Ηρώδειο.Το Πρόγραμμα Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο υλοποιείται μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ESTIA (Στήριξη Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση) της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO). Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα περίπου 4050 ωφελούμενοι από διάφορες χώρες του κόσμου (Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Κογκό κλπ. Από αυτούς έχουν μετεγκατασταθεί περίπου 1850 άτομα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία και αλλού), στο πλαίσιο του προγράμματος relocation, ενώ σήμερα το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες περίπου 1.650 ωφελούμενων, οι οποίοι φιλοξενούνται σε 320 μισθωμένα διαμερίσματα.Το SolidarityNow είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Open Society Foundations. Κύριος στόχος της είναι η υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Το όραμα του SolidarityNow είναι η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων που θα δημιουργήσει μια ανοιχτή κοινωνία. Το SolidarityNow έχει συνεργαστεί με πάνω από 70 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και μέχρι στιγμής έχει υποστηρίξει πάνω από 120.000 άτομα μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί.’Η ορχήστρα Il Pomo d’ Oro ιδρύθηκε το 2012 από φημισμένους δεξιοτέχνες στον τομέα της ιστορικής μουσικής ερμηνείας. Χαρακτηρίζεται από μία αυθεντική και δυναμική απόδοση ορχηστρικών έργων και έργων όπερας από την κλασική περίοδο και την εποχή του μπαρόκ.Ήδη η ορχήστρα έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς μαέστρους, όπως ο ανερχόμενος Ρικάρντο Μινάσι, που είναι και συνιδρυτής της, ο Στέφανο Μοντανάρι, o Ενρίκο Ονόφρι και το νέο ταλέντο στη μουσική διεύθυνση Μαξίμ Εμελιάνιτσεφ, που είναι και ο μόνιμος μαέστρος της ορχήστρας από το 2016.Δισκογραφικά έχουν κερδίσει το Echo Klassik Awards in 2016 για τις ηχογραφήσεις για τα κονσέρτα του Χάυντν για βιολί και τσέμπαλο, όπως και για το άλμπουμ με τον Έντγκαρ Μορώ. Η ορχήστρα ήταν εφέτος υποψήφια για βραβείο Grammy για Καλύτερη Ηχογράφηση Όπερας, για το Ottone του Χαίντελ, που ερμήνευσε υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.Οι Il Pomo d’ Oro έχουν και ακτιβιστική δράση, καθώς είναι επίσημος πρεσβευτές του ανθρωπιστικού πρότζεκτ El Sistema Greece, που παρέχει δωρεάν μουσική εκπαίδευση σε προσφυγόπουλα, διδάσκοντας και δίνοντας κονσέρτα σε τακτική βάση, σε διάφορους προσφυγικούς καταυλισμούς στην Ελλάδα.Ο μόλις 24 ετών τσελίστας Εντγκάρ Μορώ, ξεχώρισε από πολύ νωρίς χάρη στις βραβεύσεις του σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς και γρήγορα βρέθηκε να παίζει με μεγάλες διεθνείς ορχήστρες, μεταξύ των οποίων η Φιλαρμονική του Βερολίνου και η Mariinsky Theatre Orchestra, αλλά και δίπλα σε ονόματα θρύλους, όπως η Μάρτα Άργκεριχ, ο Ρενό Καπουσόν, ο Νίκολας Άνγκελιχ κ.α.Η συνεργασία της ορχήστρας με τις Καρίνα Γκοβάν και Ανν Χάλεμπεργκ υπόσχεται μία μαγική βραδιά, καθώς πρόκειται για δύο προεξέχουσες τραγουδίστριες της όπερας, με πλήθος διακρίσεων και σημαντικών συνεργασιών. Υπό τη σκιά της Ακρόπολης, με άριες και ντουέτα από τις μυθολογικές όπερες του Χαίντελ, το κοινό θα απολαύσει μία ακόμα σύμπραξη κορυφαίων καλλιτεχνών στο εφετινό Φεστιβάλ.1. (Ορχήστρα) Αριάδνη, ουβερτούρα2. (Karina) Αριάδνη από το Η Αριάδνη στην Κρήτη:«Sdegno amore»3. (Ann) Δηιάνειρα από το Ηρακλής: «Ah, where shall I fly?»4. (Edgar) Κονστέρτο για τσέλο σε ρε μείζονα του Platti D-WD 650, Allegro, Adagio, Allegro5. (Karina) Καλλιστώ από το Ο Ζευς στο Άργος: «Tornami a vagheggiar»6. (Karina & Ann) Ντουέτο Αριάδνη και Θησέας από το Η Αριάδνη στην Κρήτη: «Deh taci crudel/bell’ idollo mio»Διάλειμμα7. (Ann) Μίρτιλλος από το Ο πιστός ποιμένας: άρια«Sento brillar»8. (Karina) Δάφνη από την καντάτα Απόλλων και Δάφνη: «Felicissima QUEST’ ALMA»9. (Edgar) Κονσέρτο για τσέλο σε σολ του Boccherini Ger.B 479 Allegro, Adagio, Allegro10. (Ann) Θησέας στο Η Αριάδνη στην Κρήτη:«Salsa quercia»11. (Karina & Ann) Ντουέτο Rosmene και Tirinto από το Υμέναιος: «Per le porte del tormeto»Μουσική διεύθυνση: Maxim EmelyanychevΣολίστ: Karina Gauvin (σοπράνο), Ann Hallenberg (mezzo-soprano), Edgar Moreau (τσέλο)