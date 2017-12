In the mood με τον Μάριο Φραγκούλη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με τον Μάριο Φραγκούλη να ερμηνεύει τα ωραιότερα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο καθώς και μεγάλες επιτυχίες από μιούζικαλ αποχαιρετάμε το 2017, την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου. Ο κορυφαίος διεθνής τενόρος, που δεν σταματά να εκπλήσσει το κοινό του με την πλατιά γκάμα των μουσικών του επιλογών, επιστρέφει στην Αθήνα μόνο για δύο συναυλίες (ώρα έναρξης 8.30 μ.μ.) στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης και προσκαλεί τους φίλους του σε μια λαμπερή μουσική γιορτή με τίτλο «Ιn the mood» στο πλαίσιο του επιτυχημένου κύκλου εκδηλώσεων Χριστούγεννα στο Μέγαρο.Βασιλική ΚαραγιάννηΜυρσίνη ΜαργαρίτηΜαζί του, δύο υπέροχες γυναικείες φωνές, οι καταξιωμένες σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη και Μυρσίνη Μαργαρίτη. Στη διεύθυνση ορχήστρας, ο μαέστρος Στάθης Σούλης.Λίγες μέρες πριν τη νέα χρονιά, ο Μάριος Φραγκούλης επιλέγει για τις δύο εμφανίσεις του στο Μέγαρο μερικές από τις πιο αγαπημένες του χριστουγεννιάτικες ιστορίες που περιλαμβάνονται στην ιδιαίτερα επιτυχημένη του ηχογράφηση με τίτλο «Tales of Christmas» (2015), η οποία βρέθηκε στο Top 10 του μουσικού περιοδικού Βillboard. Η συνεργασία του αυτή με την Marilyn Horne και τη Philharmonia Orchestra είναι μια γεμάτη συναίσθημα χριστουγεννιάτικη γιορτή, πλημμυρισμένη από μαγικές μελωδίες: το Jingle Bells – ένα από τα πιο δημοφιλή αμερικανικά τραγούδια –, το «I’ll Be Home for Christmas» –που ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Μπινγκ Κρόσμπυ το 1943 –, αλλά και το «Ave Maria» του Φραντς Σούμπερτ ή το γνωστό θρησκευτικό άσμα «Panis Angelicus» του Αγίου Θωμά Ακινάτη.Ο Μάριος Φραγκούλης, ένας καλλιτέχνης που ξέρει να συνδυάζει το κλασικό με το σύγχρονο, συμπληρώνει το πρόγραμμα των δύο εορταστικών συναυλιών του στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης με κομμάτια από διάσημα μιούζικαλ (Les Misérables, The Phantom of the Opera, West Side Story, Sunset Boulevard, The King and I, The Wizard of Oz, Jubilee κ.ά.) που θα ερμηνεύσει σόλο αλλά και σε ντουέτο και τρίο με τη Βασιλική Καραγιάννη και τη Μυρσίνη Μαργαρίτη. Θα ακουστούν, μεταξύ άλλων, τα τραγούδια «I Dreamed a Dream», «Music of the Night», «Maria», «If I Loved You», «Somewhere Over the Rainbow», «We Kiss a Shadow» και «Smile» που έγραψε ο Τσάρλι Τσάπλιν για το αριστούργημά του Μοντέρνοι καιροί.Τιμές εισιτηρίων:12 € (Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι), 25 €(Ζώνη Ε), 33 € (Ζώνη Δ), 40 € (Ζώνη Γ), 48 € (Ζώνη Β), 54 € (Ζώνη Α),60 € (Διακεκριμένη ζώνη).Πληροφορίες:210 72.82.333www.megaron.grΜάριος Φραγκούλης │τενόροςΒασιλική Καραγιάννη │σοπράνοΜυρσίνη Μαργαρίτη │σοπράνοΣτάθης Σούλης │Μουσική διεύθυνσηΠέμπτη 28 Δεκεμβρίου │20:30Αίθουσα Χρήστος ΛαμπράκηςΣυμπαραγωγήΜέγαρο Μουσικής Αθηνών │ARIETTA