International Jazz Music Day: Coni-On Air presents Terry Vakirtzoglou Quartet

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ Μουσικής ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός Coni-OnAir μας προσκαλεί να γιορτάσουμε σε ένα μαραθώνιο live party που θα μας μεταφέρει στα πιο ιστορικά dance floors της καλής Αμερικής.



Επανδρώνει τα decks με τρεις από τους πιο ιδιαίτερους μουσικούς παραγωγούς του -Omiros / Breakfast At Neptune, Dionisis Dimos / Souldennis Time, Vassilis Diakakis / Sonic Whispers- και προσκαλεί την τζαζ vocalist Terry Vakirtzoglou παρέα με μερικούς από τους καλύτερους εκπροσώπους της τζαζ σκηνής για να αρθρώσει τα συναισθήματα που μόνο η τζαζ ξέρει να μεταφέρει.



DJ Sets by Coni-OnAir producers: 19:00 – 01:00



Terry Vakirtzoglou Quartet: 21:30



Ετοιμαστείτε, για μία γιορτή – ταξίδι, γεμάτη πολυαγαπημένα τζαζ standards -παιγμένα από αυθεντικά συλλεκτικά βινύλια!- και blues, bebop & ragtime τραγουδισμένα από μια μεθυστική φωνή!



Από τον Louis Armstrong και τον Duke Ellington, ως τον Thelonious Monk, τους Earth Wind & Fire και τον O.C.Smith σας καλωσορίζουμε στο τζαζ σύμπαν του μπλε πλανήτη Ποσειδώνα (CONI aka Community Of Neptune Imagination)!



Terry Vakirtzoglou Quartet:

Terry Vakirtzoglou, vocals

Yiotis Samaras, Guitar

Yiorgos Kostopoulos, Double Bass

Vasilis Podaras, Drums



Περισσότερα για την Terry Vakirtzoglou στα παρακάτω links:



Website / Facebook / YouTube



Coni-OnAir web radio:



International Jazz Music Day Celebration

CONI-ONAIR presents Terry Vakirtzoglou Quartet plus a 5-hour non-stop jazzy dj line up



Σάββατο 22 Απριλίου 2017



Από τις 19:00



JOKE café-bar, Ομήρου 13, Κολωνάκι, Αθήνα



Είσοδος ελεύθερη