JazZoo Concert Series meets International Jazz Day again!

Το JazZoo Concert Series, ένα Jazz Project που τα τελευταία δύο χρόνια έχει φιλοξενήσει τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής jazz σκηνής, συμμετέχει επίσημα στην International Jazz Day 2018, με ένα διήμερο Festival, Κυριακή 29 και Δευτέρα 30 Απριλίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν.



Η καθιέρωση της ημέρας αυτής - 30 Απριλίου είναι η επίσημη ημέρα - έγινε τον Νοέμβριο του 2011 από τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και γιορτάζεται σε συνεργασία με το Thelonious Monk Institute of Jazz, με στόχο να «ενθαρρύνει και να αναδείξει τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κατανόηση μέσω της Jazz μουσικής, που ενώνει τους ανθρώπους σε όλες τις γωνιές του πλανήτη».



Το JazZoo Concert Series το οποίο πραγματοποιείται στο The Zoo κάθε Τετάρτη, δημιουργήθηκε από τον Αλέκο Βρέτο - καλλιτεχνική διεύθυνση - και τον Σπύρο Λευκοφρύδη - ιδιοκτήτη του The Zoo - με την αμέριστη συμβολή του ραδιοφωνικού παραγωγού Ιλάν Σολομόνκαι του Μάνθου Γιουρτζόγλου, και ξεκίνησε από το μεράκι τους και το ενδιαφέρον τους για την καλή μουσική.



Η προσπάθεια των συντελεστών και των διοργανωτών έxει βαθύτερο νόημα από μία απλή γιορτή. Με τον τρόπο αυτό κοιτούν το μέλλον της Ελληνικής Τζαζ Σκηνής σαν εξαγώγιμο προϊόν, το οποίο πρέπει να πάρει επιτέλους τη θέση του στην παγκόσμια σκηνή. Είναι, πλέον, ένας εμφανής πολιτιστικός πυλώνας της Ελληνικής κοινωνίας, τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, με δυναμική, η οποία δεν έχει ακόμα βγει στο προσκήνιο. Αυτή είναι και η προσπάθεια που γίνεται στο The Ζοο κάθε Τετάρτη με κορύφωση την International Jazz Day 2018.



Η συμμετοχή του JazZoo Concert Series στην Παγκόσμια Μέρα της Τζαζ 2018 θα πραγματοποιηθεί με ένα διήμερο All Day Event με συναυλίες και happenings από τις 13.00 μέχρι αργά το βράδυ. Μεγάλα ονόματα της Ελληνικής Τζαζ σκηνής, αλλά και της Ευρωπαϊκής, όπως: Nigel Price, Vassilis Xenopoulos, Next Step Quintet, Pyros Ether, Γιάννης Παπαναστασίου, Κώστας Κωνσταντίνου, Τάκης Πατερέλης κ.α.

και μαθητικά γκρουπ απαρτίζουν το line up της 1ης ημέρας. Τη 2η μέρα θα έχουμε την headline συναυλία μας με το κουαρτέτο του Γιάννη Παπατριανταφύλλου σε συνεργασία με έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς στην Ευρώπη, τον Εβραϊκής καταγωγής από το Λονδίνο, Gilad Atzmon.



Επίσης, μαζί του δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές στην Αγγλική σκηνή της Τζαζ, με πολλαπλά βραβεία και διακρίσεις, ο κιθαρίστας Nigel Price και ο δικός μας Βασίλης Ξενόπουλος, των οποίων το κουαρτέτο είναι ένα από τα καλύτερα στην Αγγλία αλλά και την Ευρώπη.



Πρόγραμμα



Κυριακή 29/4/2018



13.00 – 15.00 | Μαθητικά ensemble και happenings

15.00 – 16.30 | GiannisPapanastasiou Quartet

16.30 – 18.00 | Pyros Ether

18.00 – 19.30 | Dimitris Papadopoulos Quintet

19.30 – 21.00 | Next Step Quartet

21.00 – 22.30 | TakisPaterelis – Giorgos Tabakis – Ntinos Manos Trio

22.30 – 00.00 | VassilisXenopoulos – Nigel Price Quartet

00.00 – 01.30 | YiorgosGeorgiadis Trio



Δευτέρα 30/4/2018



20.00 – 21.00 | Άρης Παπαδόπουλος Quartet

21.00 - 22.00 | HarisLabrakis Quartet



22.00 – 00.00Γιάννης Παπαντρυανταφύλλου Quartet feat. GiladAtzmon, VassilisXenopoulos& Nigel Price.



00.00 – 01.00 | Νικόλας Αναδολής



Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Αλέκος Βρέτος



The Zoo - Ζωοδόχου Πηγής 45, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6745375

Κυριακή 29 Απριλίου | Έναρξη 13:00 πμ (-2:00 π.μ)

Δευτέρα 30 Απριλίου | Έναρξη 20.00 μ.μ. (-2:00 π.μ)



Τιμές Εισιτηρίων:



Κυριακή – 29 Απριλίου: 10 € (τιμή προπώλησης 8 €)

Δευτέρα – 30 Απριλίου: 14 € (τιμή προπώλησης 12 €)

Φοιτητικό - Μαθητικό - ΑΜΕΑ - Άνεργοι: 12 €

και για τις δύο ημέρες τιμή προπώλησης 20 €



Προπώληση Εισιτηρίων:

Viva.gr

Έναρξη προπώλησης: 16 Απριλίου