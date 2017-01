«Just the two of us» στο Stretto

Οι Light Nights ολοκληρώνονται στο Stretto αυτή την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, στις 21.00 και υποδέχονται το μουσικό σχήμα «Just the two of us».



Οι «Just the two of us» με την Ελευθερία Μυτιλιού στη φωνή και στα κρουστά, τον Ευθύμη Τσακίρη στο σαξόφωνο και στο φλάουτο αλλά και με τη βοήθεια σύγχρονων μέσων (special effects/programming) δημιουργούν μία μοναδική μουσική ατμόσφαιρα από επιλεγμένες μελωδίες σε swing, latin, jazz στυλ αλλά και από διαχρονικά ακούσματα της soul, disco, pop μουσικής. Αγαπημένα τους είναι πάντα τα «lounge grooves» αλλά και οι σύγχρονες διασκευές κινηματογραφικών επιτυχιών.



Η Ελευθερία Μυτιλιού είναι vocal coach και jazz singer. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει σπουδάσει κλασικό τραγούδι (ΚΩΘ) και σύγχρονο/jazz (Certificate-ΣΩΘ). Έχει εμφανιστεί σε jazz συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με jazz/soul σχήματα όπως: JASM, Freedom trio, Spyros Rassias trio αλλά και σε μουσικοχορευτικές παραστάσεις και όπερες: Bitter lemon, Pagliacci/Edipo Re(ΚΘΒΕ), Duelling Pianos (Regency Casino). Παρακολούθησε σεμινάρια και συνεργάστηκε με διακεκριμένους μουσικούς όπως οι: Jd Walter, Milcho Leviev, Diego Rivera, Γ.Κοντραφούρη, Σ.Ρασσιά. Έχει διδάξει ως καθηγήτρια μουσικής, σύγχρονου και θεατρικού τραγουδιού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ανώτερη Δραματική Σχολή «Ανδρέας Βουτσινάς», Μουσική Ακαδημία Jazz- Rock (M.M.F), Ωδείο Βορείου Ελλάδος, ΙΕΚ Δέλτα, Παιδικό Εργαστήρι του Θεάτρου Σοφούλη και στην Ακαδημία Musical «Pmpt» by Sia Koskina. Αυτή την περίοδο ενώ έχει ηχογραφήσει τραγούδια διάφορων θεατρικών παραστάσεων (Ξε-θεό-μενοι, Κακκαρίσματα), ηχογραφεί τα δικά της τραγούδια σε jazz, swing και latin στυλ, με ελληνικό και ξένο στίχο.



O Ευθύμης Τσακίρης ξεκίνησε να παίζει Σαξόφωνο στη Φιλαρμονική του Δήμου Βέροιας. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα με τον Άρη Καραντάνη, τον David Lynch και στο Κεντρικό Ωδείο του Κώστα Κλάββα. Είναι Διπλωματούχος της Σχολής Jazz Le C.I.M. (École de Jazz et Musiques Actuelles) του Παρισιού, στις τάξεις των Jean-Claude Fohrenbach, Jean-Pierre Aupert, Xavier Cobo και «Tito» Puente και Διπλωματούχος Κλασικού Σαξόφωνου.



Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Σαξοφώνου Ελλάδος, του Συλλόγου «Φίλοι της Jazz και Δημιουργικής Μουσικής», της Magic Road Big Band και του Κουαρτέτου Σαξοφώνων «Sax de Voyage». Αποτελεί ενεργό μέλος της μουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης και έχει την επιμέλεια της Φιλαρμονικής του Δήμου Ανθεμούντα.



Οι Light Nights του Stretto περιλαμβάνoυν εκδηλώσεις για τη μουσική, το βιβλίο, τα εικαστικά και το θέατρο από το Νοέμβριο 2016 έως και τον Ιανουάριο 2017.



Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στοStretto, K. Ντηλ18, τηλ.: 2310 275159.