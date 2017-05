«Καρδιά Μισή» στον Ιανό - Ρ. Αντωνοπούλου, Π. Καράκογλου, Ε. Παπανικολάου και Χ. Θεοδώρου

Ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Καρδιά μισή από τη Μικρή Άρκτο, συνεργάζεται με τις εξαιρετικές ερμηνεύτριες Ρίτα Αντωνοπούλου, Πολυξένη Καράκογλου (η οποία διακρίθηκε μέσα από την 4η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου) και την Έλενα Παπανικολάου και παρουσιάζουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, στις 21.30, ένα πρόγραμμα με αέρα καλοκαιρινό, με τραγούδια του συνθέτη καθώς και διασκευές γνωστών ελληνικών και ξένων τραγουδιών.



Μία διαδρομή μέσα από τις συνθέσεις του Χρίστου Θεοδώρου πάνω σε στίχους του Μιχάλη Γελασάκη αλλά και ποιημάτων του Ναπολέωντα Λαπαθιώτη, της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, του Ζαχαρία Παπαντωνίου, του Μιλτιάδη Μαλακάση και άλλων Ελλήνων ποιητών.



Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με πρωτότυπες διασκευές από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο όπως το

«Δίψασα στην πόρτα μου γι’ αγάπη» του Σταύρου Κουγιουμτζή, το «Susanne» του Leonard Cohen, το «Σαν απόκληρος γυρίζω» του Βασίλη Τσιτσάνη, το «If you go away» του Frank Sinatra, το «Windmills of your mind» της Barbra Streisand καθώς και με τα αγαπημένα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου «Ερωτικό», «Καραντί» και «Πιτσιρικάς».



Όλες οι διασκευές είναι αναδημιουργίες των τραγουδιών από τον συνθέτη, με μία φρέσκια διάθεση.



Μαζί τους οι εξαιρετικοί μουσικοί Γιώτης Παρασκευαΐδης (κιθάρες) και ο Αντώνης Αρβανίτης (κόντρα μπάσο).



Τετάρτη 24 Μαΐου 2017



Ιανός, Σταδίου 24 Αθήνα, T. 210 3217810

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Είσοδος (με κρασί ή μπύρα): 16€

Η βραδιά θα μεταδίδεται ζωντανά από τo IANOS RADIO



Πληροφορίες:



Ianos | τηλ. 210 32 17 810, Σταδίου 24 - Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία του Ιανού:

Σταδίου 24 & Golden Hall (Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι)

και στο www.ianos.gr