Κάτι νέο συμβαίνει στον Κήπο του Μεγάρου… Εκδηλώσεις: Ιούνιος, Ιούλιος, Σεπτέμβριος 2017

Ο Κήπος του Μεγάρου, η πιο δροσερή μουσική γωνιά της Αθήνας, προσκαλεί εφέτος τους κατοίκους της πόλης να ζήσουν χαλαρές βραδιές, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, με δυνατές δόσεις τζαζ από γνωστούς καλλιτέχνες, αλλά και περιηγήσεις στη μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης που φιλοξενείται για πρώτη φορά στον Κήπο τους καλοκαιρινούς μήνες. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Άννα Καφέτση, διευθύντρια του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.Οι εφετινές εκδηλώσεις αρχίζουν πανηγυρικά με την καθιερωμένη Γιορτή της Μουσικής την Τετάρτη 21 Ιουνίου και συνεχίζονται με συναυλίες λατινοαμερικάνικης μουσικής και τζαζ με το Athens Tango Ensemble (28/6), την Idra Kayne (30/6), το After 8 Jazz Sextet (5/7), τους Μaracatu (7/7), τον Πέτρο Κλαμπάνη (14/7), το Manouchedrome Τrio (8/9), το Dimitris Kalantzis Quintet (13/9), με γυναικεία πολυφωνία από το σχήμα Μαρίνα Σάττι + Fonέs (12/7) και με νοσταλγικούς τζαζ και σουίνγκ ρυθμούς από την Πέννυ Μπαλτατζή (6/9).Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από δύο εκδηλώσεις λόγου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο Μαραθώνια ανάγνωση Οδύσσειας και θα πραγματοποιηθεί στις 15/9, ενώ η δεύτερη αφορά το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών, η έναρξη του οποίου θα γίνει στις 18/9.Ο Κήπος, αγαπημένο σημείο συνάντησης στο κέντρο της πόλης, αποτελεί ιδανική διέξοδο για χαλάρωση με τις κρυφές γωνιές του, όπως ο Secret Garden, ένας νέος υπαίθριος χώρος όπου όλοι μπορούν, τις καθημερινές ύστερα από τη δουλειά, να πίνουν το αναψυκτικό ή το ποτό τους κάτω από τα δέντρα, ξαπλωμένοι σε αιώρες ή καθισμένοι σε αναπαυτικά πουφ. Αλλά και όσοι αγαπούν την προσεγμένη γαστρονομία, μπορούν να δοκιμάσουν τις ξεχωριστές γευστικές προτάσεις του μενού που δημιούργησε ειδικά για το κοινό του Κήπου ο νέος Ιταλός σεφ του εστιατορίου Mama Fuga, Fabrizio Buliani. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος, οι κάτοχοι εισιτηρίων οποιασδήποτε εκδήλωσης μπορούν να απολαμβάνουν σε μειωμένη τιμή όλα τα ποτά από το μπαρ της Mama Fuga, τα οποία ετοιμάζει ο διάσημος bartender Xavier Μισαηλίδης.Tετάρτη 21 Ιουνίου - 20:00Γιορτή της ΜουσικήςΟι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Μεγάρου στον Κήπο, την αγαπημένη μουσική όαση της πόλης, αρχίζουν την Τετάρτη 21 Ιουνίου με την καθιερωμένη πλέον Γιορτή της Μουσικής (είσοδος ελεύθερη)! Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία, κάτω από το φως των αστεριών, να απολαύσουν καταξιωμένους καλλιτέχνες, παιδικά χορωδιακά σχήματα και νεανικές ορχήστρες σε ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα με πολυφωνικά παραδοσιακά κομμάτια από όλο τον κόσμο, μουσική δωματίου, έργα για πιάνο, θρησκευτικούς ύμνους, συνθέσεις για κιθάρα… Στη φετινή Γιορτή της Μουσικής θα δούμε και θα ακούσουμε το κιθαριστικό σύνολο Santa Barbara Guitar Orchestra και τη Μαρίτα Παπαρίζου, τη Χορωδία «Μικροί Μουσικοί» του Ωδείου Αθηνών (τo Πρόγραμμα Υποτροφιών «Μικροί Μουσικοί» υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την ALPHA BANK), τον πιανίστα Χρήστο Μαράντο (η εμφάνισή του πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της αυστριακής πρεσβείας) και τα μέλη της Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (το Πρόγραμμα της Ακαδημίας Νέων Μουσικών της ΚΟΑ πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος) καθώς και τους μουσικούς της ΚΟΑ.Τετάρτη 28 Ιουνίου - 21:00Athens Tango EnsembleΤάνγκο κάτω από το φως των αστεριών προτείνουν στο κοινό τα μέλη του μουσικού σχήματος Athens Tango Εnsemble γι’ αυτή την καλοκαιρινή νύχτα. Το δυναμικό κουιντέτο θα θυμίσει νοσταλγικές μελωδίες μεγάλων αργεντινών αλλά και ελλήνων συνθετών σε όσους επιλέξουν να περάσουν τη βραδιά τους απολαμβάνοντας ένα αναψυκτικό ή ποτό στις δροσερές γωνιές του πιο μουσικού Κήπου της πόλης. Τους Athens Tango Ensemble πλαισιώνουν δύο ζευγάρια tangueros που θα χορεύουν σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Θα ακουστούν κομμάτια των Χουάν Νταριένσο, Φρανσίσκο Κανάρο, Ανίμπαλ Τροΐλο, Άστορ Πιατσόλλα αλλά και ελλήνων μετρ του είδους από την εποχή του Μεσοπολέμου: Σουγιούλ, Γιαννίδη και Αττίκ.Αthens Tango EnsembleΔήμος Βουγιούκας (μπαντονεόν, ακορντεόν, ενορχηστρώσεις)Κυριάκος Γκουβέντας (βιολί)Παναγιώτης Μάρκος (πιάνο)Δημήτρης Κουφογιώργος (κιθάρα)Κώστας Αρσένης (κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο)Special guests: Natalia Soledad Petsalis, Ελένη Δημοπούλου (τραγούδι)Συμμετέχουν οι χορευτέςΜάντι Πούλου, Ελένη Τσιριγώτη, Κώστας Δούκας, Jordi Moragues MassanetΣυμπαραγωγήΜΜΑ & Σωματείο «Ερατώ» Μουσικός Σύλλογος AθηνώνΠαρασκευή 30 Ιουνίου - 21:00Idra Kayne«If I were a boy»Η Idra Kayne, η πιο σόουλ-φανκ φωνή της πόλης, φαντάζεται τη ζωή σε «ανδρικά παπούτσια» και παρουσιάζει στον Κήπο του Μεγάρου αγαπημένα της κομμάτια που έχουν σφραγιστεί από ανδρικές ερμηνείες. Μια πολύ ιδιαίτερη μουσική βραδιά με Κηλαηδόνη αλλά και Nirvana, Michael Jackson, Take That, που συνδυάζει τον κομψό ήχο των εγχόρδων με γερές δόσεις ροκ αλλά και χορευτικής ποπ. Μια πρόσκληση σε ένα πάρτι-φόρο τιμής σε επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε! Η ενορχήστρωση και οι διασκευές για δύο βιολιά, δύο βιολοντσέλα, κοντραμπάσο, πιάνο, ντραμς και κιθάρα είναι του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου.Idra Kayne (φωνή)Μιχάλης Πορφύρης, Γιώργος Ταμιολάκης (τσέλο)Κώστας Καριτζής, Μπάμπης Καρασαββίδης (βιολί)Γιώργος Κωστελέτος (ντραμς)Γιώργος Κωστόπουλος (κοντραμπάσο)Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο)Δημήτρης Σχίζας (κιθάρα)Ανδρέας Κωνσταντινίδης (παρουσίαση και επιμέλεια κειμένων)ΣυμπαραγωγήΜΜΑ και ΜΙΝΟS EMITετάρτη 5 Ιουλίου- 21:00After 8 Jazz SextetΟι μουσικοί του σχήματος - γνωστό για τις εμπνευσμένες ενορχηστρώσεις του που προσαρμόζουν τα πλούσια οργανικά μέρη μιας Big Band στις ανάγκες ενός ακουστικού σεξτέτου– παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με διπλό θεματικό άξονα. Το πρώτο μέρος («Tribute to Duke») είναι αφιερωμένο στον μεγάλο συνθέτη Ντιούκ Έλλινγκτον και περιλαμβάνει κομμάτια όπως τα «Satin Doll», «In A Sentimental Mood», «Take A Train» κ.ά. Το δεύτερο μέρος («From Cuba to the World») είναι ένα ταξίδι στον κόσμο της λατινοαμερικάνικης μουσικής με σταθμούς σε αγαπημένα κομμάτια του Τσούτσο Βαλντές, του Τσικ Κορήα, του Πακίτο Ντε Ριβέρα, του Ντιούκ Τζόρνταν και άλλων συνθετών.After 8 Jazz SextetΓιώργος Κωνσταντάκης (τενόρο σαξόφωνο)Κωνσταντίνος Κεφαλάς (τρομπέτα)Γιάννης Καΐκης (τρομπόνι)Κωνσταντίνος Ζώτος (πιάνο)Νικόλας Αθανασιάδης (τύμπανα)Ιωάννης Χατζηιωάννου (ηλεκτρικό μπάσο)Guest percussion: Γιώργος ΠαυλήςΣυμπαραγωγήΜΜΑ & After 8 Jazz SextetΠαρασκευή 7 Ιουλίου - 21:00ΜaracatuΌσοι αγαπούν την έθνικ τζαζ και τους εξωτικούς ρυθμούς της Βραζιλίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τους Maracatu σε ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι από το κοσμοπολίτικο Ρίο και τα άγρια δάση του Αμαζονίου μέχρι τις φαβέλες της Μπαΐα. Ένα συγκρότημα βραζιλιάνικης μουσικής που υπόσχεται μια βραδιά με εντυπωσιακές ρυθμικές εναλλαγές, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τον δυναμισμό της χορευτικής σάμπας με τη ρομαντική νοσταλγία της μπόσα νόβα και την εκρηκτικότητα της αφροβραζιλιάνικης παράδοσης.MaracatuΚέλυ Γιακουμάκη (φωνή)Ντιάνα Δεληγιάννη (μπάσο, φωνή)Σταύρος Dadoush (κιθάρα)Θοδωρής Πιστόλας (φλάουτο, σαξόφωνο)Βασίλειος Οικονομίδης (cajon, κρουστά)Βαγγέλης Παρασκευαΐδης (βιμπράφωνο)Τετάρτη 12 Ιουλίου - 21:00Μαρίνα Σάττι + FonέsΈνα project γένους θηλυκού στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής ΑθηνώνΚαλοκαιράκι στον Κήπο σημαίνει ώρα για πάρτι και, αν στην εξίσωση προσθέσει κανείς τις Fonέs, σημαίνει μουσικό ταξίδι από τα λίγα! Οκτώ δροσερά κορίτσια που αγαπούν τη μουσική από διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου, διαλέγουν μερικά από τα πιο όμορφα πολυφωνικά τραγούδια και φτάνουν στον Κήπο με οδηγό τη Μαρίνα Σάττι.Τη βραδιά ανοίγουν οι Jusu Foli & Senegal Rhythm, μουσικοί από τη Σενεγάλη, που πρεσβεύουν ότι όλα είναι ρυθμός και μουσική.Τη σκυτάλη από τον χαρακτηριστικό ήχο των κρουστών από τη Δυτική Αφρική θα πάρουν οι 8 γυναικείες φωνές που εδώ και ένα χρόνο «σολάρουν» πάνω σε γνωστές και λιγότερο γνωστές αγαπημένες μελωδίες, φλερτάρουν με τα πνευστά και το μπάσο και μετατρέπουν κάθε εμφάνισή τους σε αληθινή γιορτή!Το γυναικείο φωνητικό σχήμα Fonέs αποτελείται από τις: Ειρήνη Αραμπατζή, Ευγενία Λιάκου, Ερασμία Μαρκίδη, Άννη Ντουμούζη, Έλενα Παπαδημητρίου, Ελένη Ποζατζίδου, Βιργινία Φραγκούλατζη και Μαρίνα Σάττι.ΣυμπαραγωγήΜΜΑ & PURE ARTΠαρασκευή 14 Ιουλίου - 21:00Πέτρος Κλαμπάνης group+ Guests«12 μουσικές ιστορίες»Έναν χρόνο μετά την επιτυχημένη εμφάνισή του στον Κήπο, ο «διεθνής» έλληνας κοντραμπασίστας και συνθέτης με το έντονα προσωπικό στιλ, δίνει ραντεβού με τους λάτρεις της τζαζ –και όχι μόνο! – για να τους διηγηθεί «12 μουσικές ιστορίες». Μετά την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Chroma», επιστρέφει στην Αθήνα με καλοκαιρινή διάθεση, αναζητώντας καινούργια μουσικά μονοπάτια. Στην εφετινή του συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου, οι ζωηρές αποχρώσεις της τζαζ συναντούν τον ήχο του κλασικού κουαρτέτου εγχόρδων αλλά και φωνές γνώριμες και αγαπημένες. Ο Πέτρος Κλαμπάνης, με τον Σταύρο Λάντσια στο πιάνο και νε ένα κουαρτέρτο εγχόρδων, παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις από την προσωπική του δισκογραφία, ενώ θα υποδεχθεί επί σκηνής τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους: τους Τακίμ, την Αρετή Κετιμέ και τον Κώστα Παυλίδη που θα ερμηνεύσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ελληνικές –παραδοσιακές και μη– μελωδίες σε ενορχήστρωση του ίδιου του Κλαμπάνη.Συμμετέχουν οι μουσικοίΣταύρος Λάντσιας (πιάνο)Μιγκέν Σελμάνι, Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί)Παναγιώτης Αράπογλου (βιόλα)Αλέξανδρος Μποτίνης (τσέλο)Πέτρος Κλαμπάνης (μπάσο, φωνή, ηλεκτρονικά, σύνθεση, ενορχήστρωση)Guests: ΤΑΚΙΜ (Θωμάς Κωνσταντίνου-ούτι, Γιώργος Μαρινάκης-βιολί, Κώστας Μερετάκης-κρουστά)Αρετή Κετιμέ (φωνή)Κώστας Παυλίδης (φωνή)ΣυμπαραγωγήΜΜΑ και ΜΙNOS EMIΤετάρτη 6 Σεπτεμβρίου - 20:30Πέννυ Μπαλτατζή«I AM IN HEAVEN»Μια μοναδική βραδιά κάτω από τα αστέρια, γεμάτη ενέργεια και κινηματογραφική λάμψη! Η Πέννυ Μπαλτατζή ερμηνεύει κομμάτια αυθεντικής τζαζ –από το «Feelings», όπως το τραγούδησε η Έλλα Φιτζέραλντ, και το «Crazy» του Willie Nelson ώς το «Summertime» και το «Cry Me A River»–, λικνίζεται στους αστραφτερούς διαδρόμους των μιούζικαλ με το «The Lady Is A Tramp» και το «Cheek To Cheek» και μας παρασέρνει σε ένα ονειρικό ταξίδι με το «Dream A Little Dream», το «All of me» και το «Every Time We Say Goodbye». Μαζί της, πέντε εξαιρετικοί τζάζμεν.Συμμετέχουν οι μουσικοίΜένιος Γούναρης (πλήκτρα)Γιάννης Πουπούλης (κιθάρα)Φοίβος Άνθης (τύμπανα)Ηλίας Καρκαβέλιας (μπάσο)Σπύρος Νίκας (άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο)Νίκος Κόλλιας (επιμέλεια ήχου)ΣυμπαραγωγήΜΜΑ & Four SeasonsΠαρασκευή 8 Σεπτεμβρίου - 20:30Manouchedrome Trio featuring Αlexis StenakisTo Manouchedrome Trio και ο Αλέξης Στενάκης θα ταξιδέψουν το κοινό στη δεκαετία του 1930 παίζοντας βαλς, μπολέρο, μπόσα νόβα και σουίνγκ της παλιάς εποχής. Κύρια επιρροή τους, η μουσική του μεγάλου Τζάνγκο Ράινχαρντ. Στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται δικές τους συνθέσεις και κλασικά gypsy jazz κομμάτια από την πρόσφατη δισκογραφική τους δουλειά, αλλά και νέες δημιουργίες από το νέο τους άλμπουμ που ηχογραφείται αυτή την περίοδο και θα κυκλοφορήσει σύντομα. Έχουν εμφανιστεί σε μουσικές σκηνές και φεστιβάλ στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα.Manouchedrome ΤrioΔημήτριος Ψαλλίδας (gypsy κιθάρα)Έλενα Μαλάμου (gypsy κιθάρα)Δημήτρης Παρτσακλός (κοντραμπάσο)Special guest: Αλέξης Στενάκης (κλαρινέτο, πιάνο)ΣυμπαραγωγήΜΜΑ & Manouchedrome TrioΤετάρτη 13 Σεπτεμβρίου│20:30Dimitris Kalantzis QuintetMano’sJazz tribute to Manos HadjidakisΜια μουσική συνάντηση του Μάνου Χατζιδάκι με την τζαζ που έγινε στον Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αρκετά χρόνια πριν. Μια εξαιρετική πορεία ώς σήμερα με έναν πλατινένιο δίσκο (κάτι σπάνιο, αν όχι μοναδικό για τα δεδομένα της τζαζ) και πολλές συναυλίες. Πέντε δεξιοτέχνες τζάζμεν, η αφρόκρεμα της ελληνικής σκηνής, υπόσχονται μια 100% «χατζιδακική» αλλά και τζαζ βραδιά. Ο Δημήτρης Καλαντζής αναφέρει για το τζαζ αφιέρωμα στον Μάνο: «Προέκυψε απλά σαν φυσική διαδικασία από την ανάγκη μας να τραγουδήσουμε τη μουσική αυτή, που χαράχτηκε στις καρδιές μας από μικρά παιδιά, στη δική μας καθομιλουμένη γλώσσα, την τζαζ. Η ουσία και η διάθεση των κομματιών του Μάνου είναι πάντα εκεί, και εμείς κάθε φορά ευτυχείς που τα ανακαλύπτουμε. Ξανά και ξανά...».Dimitris Kalantzis QuintetΔημήτρης Καλαντζής (πιάνο)Τάκης Πατερέλης (σαξόφωνο)Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα, φλικόρνο)Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο)Αλέξανδρος Δράκος-Κτιστάκης (τύμπανα)Παρασκευή 15 ΣεπτεμβρίουΜαραθώνια ανάγνωση ΟδύσσειαςΟ διεθνής Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EllinikoThεatro, στο πλαίσιο της δράσης του «Θέατρο Ειρήνης/Theatre of Peace» και σε συνεργασία με τον επίσης διεθνή οργανισμό «Αναγνώστες του Ομήρου/Readers of Homer», παρουσιάζει, σε μια διαπολιτισμική μαγική ατμόσφαιρα, μια ολονύχτια ανάγνωση της Οδύσσειας του Ομήρου.Το ταξίδι αυτής της συνεργασίας άρχισε πριν από 15 χρόνια σημειώνοντας πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διοργανώσεις στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, στο Μουσείο Γκέττυ του Λος Άντζελες, αλλά και στο Μοντεβιδέο, τη Νέα Υόρκη, την Τροία, την Κω, τη Χίο και αλλού.Τη σκηνή θα μοιραστούν 200 αναγνώστες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων για να διαβάσουν και να τραγουδήσουν ένα από τα πιό σημαντικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας στο αθηναϊκό κοινό και τους ξένους επισκέπτες. Κατά την ανάγνωση το κείμενο θα προβάλλεται στη σκηνή στα αγγλικά και ελληνικά, πλαισιωμένο από εικόνες, και θα συνοδεύεται από μουσικές παρεμβάσεις τοπικών και διεθνών μουσικών συνόλων. Η δεκάωρη ανάγνωση θα μεταδοθεί ζωντανά εξολοκλήρου σε ιστοτόπους διεθνούς εμβέλειας.Κοινός στόχος των αναγνωστών είναι να αποδώσουν χωρίς διακοπή, και ο καθένας με τον τρόπο του, την Οδύσσεια μέχρι την αυγή, σε μια αναβίωση της αρχαίας προφορικής παράδοσης ποίησης, μύθων και ιστοριών, τιμώντας έτσι αυτό το αριστούργημα της παγκόσμιας κληρονομιάς.Το κοινό που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ή να παρακολουθήσει την ανάγνωση θα μπορεί να κάνει εγγραφή σε ειδικά διαμορφωμένη online πλατφόρμα.Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη οδύσσεια των προσφύγων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα.Δευτέρα 18 ΣεπτεμβρίουΈναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης ΑθηνώνΤο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνδιοργανώνει με τον Κύκλο Ποιητών, τον Δήμο Αθηναίων και το Μουσείο Μπενάκη το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών από τις 18 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2017, με τη συμμετοχή 20 ξένων και 50 ελλήνων ποιητών. Η έναρξη θα γίνει στον Κήπο του Μεγάρου τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου.Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών ιδρύθηκε από τον Κύκλο Ποιητών το 2013, μέσα στην κρίση, και σκοπός του είναι να συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής ποίησης, στον διάλογο μεταξύ διαφορετικών παραδόσεων και στην προβολή της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης στο εξωτερικό. Σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας ποίησης έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτό (Adam Zagajewski, Juan Carlos Mestre, Pia Tafdrup, Carolyn Forché Jack Hirschman κ.ά.) καθώς και ορισμένοι από τους σπουδαιότερους έλληνες ποιητές (Κική Δημουλά, Τίτος Πατρίκιος, Νάνος Βαλαωρίτης, Αναστάσης Βιστωνίτης, Δήμητρα Χριστοδούλου κ.ά.).Το 1ο και το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών (2013, 2015) σημείωσαν τεράστια επιτυχία, και η προσέλευση του κοινού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Στόχος του Φεστιβάλ είναι να καταστεί θεσμός της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής και κομβικό γεγονός της Αθήνας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτιστικών δράσεων και ενόψει της Αθήνας Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου 2018.Τιμές εισιτηρίων: 10 € (προπώληση), 12 € (αγορά την ημέρα της συναυλίας)Η προπώληση των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις Ιουνίου-Ιουλίου στον Κήπο έχει ήδη αρχίσει.Για περισσότερες πληροφορίες210 72 82 333www.megaron.gr