Kiko Navarro - Agent Greg στο Bolivar Beach Bar

Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά από την πρώτη κιόλας μέρα και το Σάββατο 1η του μήνα αναλαμβάνει τα decks του Bolivar Beach Bar για ένα πολύωρο απογειωτικό house set, όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε, ο πολυαγαπημένος του ελληνικού κοινού ισπανός superstar dj/ producer Κικο Νavarro.Μαζί του ο Agent Greg.Ο Ισπανός μάγος της house, έρχεται με ολόφρεσκο solo album με τιτλο «Everything Happens For A Reason» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο που μας πέρασε από την BBE Records. Επιπλέον, εφέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου που είχε τίτλο «Perceptions» κι ο Navarro δημιούργησε ειδικά για την περίσταση μια ολόφρεσκη ‘Orchestral’ version του τεράστιου hit του «Soñando Contigo».Ένας πρωτοπόρος του κινήματος της Balearic House, ο Kiko Navarro εδώ και 3 δεκαετίες συνταράσσει τα dancefloors. Λάτρης της soulful πλευράς της Αμερικάνικης House, είναι σταθερά ταγμένος στη house μουσική, χωρίς να κρύβει το πάθος του για afro-latin ήχους που είναι παρόντες στις feel-good, dance-floor κατευθυνόμενες παραγωγές του.Άρχισε να εργάζεται ως DJ το 1990, όπου και έγινε ο resident DJ για το Club Luna στην Μαγιόρκα της Ισπανίας. Το πάθος του για mixing, παραγωγή κομματιών και remixing καθώς και η εμμονή του για επιτυχία, τον μετέτρεψαν σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως. Η μουσική του είναι σίγουρα House. Συνδυάζει στοιχεία από NY και Chicago house με old school & dance floor classics. Η εξέλιξη του set του περιλαμβάνει ακούσματα από deep house, garage, underground, latin, afro και disco, ενώ πάντα βρίσκεται στην αναζήτηση του ήχου που θα κάνει το πλήθος να χορεύει. Έχει κυκλοφορήσει μουσική μέσα από Labels όπως Local Talk, King Street Sounds, BBE και Osunlade’s Yoruba Records, ενώ έχει γυρίσει τον κόσμο κι ως ο επίσημος dj για την Ducati Marlboro Moto GP Team.Μαζί του στα Dexx o Agent Greg. Τα τελευταία 10 χρόνια o Έλληνας Dj και παραγωγός, έχει καθιερωθεί ως ένα απο τα πιο οικεία όνοματα στηn εγχώρια dance σκηνή κι ένας από τους πιο συχνά επιλεγμένους Djs για διεθνής εμφανίσεις. Ο Agent Greg είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή "Philosophy of Dance " που μεταδίδεται σε περισσότερους από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε gigs στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Agent Greg εργάζεται πάνω σε φρέσκιες παραγωγές, βγάζοντας ολοκαίνουργια remixes για διεθνείς καλλιτέχνες, καθώς και για τα dance music labels σε όλο τον κόσμο, όπως Strictly Rhythm, Subliminal, Ultra και, φυσικά, με δική του εταιρεία Recharged Music!Bolivar Beach BarΛ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, ΆλιμοςDoors Open: 21:00Είσοδος: 10€ με ποτό ή μπύρα (cocktails - special drinks + 2€)Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, ΆλιμοςΜετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684