Kings of Leon, Coldplay, The Weeknd μερικά μόνο από τα ονόματα του Μουσικού Φεστιβάλ «iHeartRadio 2017»

Pink, Coldplay, The Weeknd, DJ Khaled, Miley Cyrus και Harry Styles θα εμφανιστούν στο Μουσικό Φεστιβάλ «iHeartRadio 2017» το φθινόπωρο στο Λας Βέγκας, στη Νεβάδα των ΗΠΑ.



H IHeartMedia ανακοίνωσε ότι οι Kesha, Chris Stapleton, Lorde και David Guetta θα ανεβούν επίσης τη σκηνή του διήμερου Φεστιβάλ, στις 22-23 Σεπτεμβρίου στο T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας.



Ο Ryan Seacrest θα είναι ο παρουσιαστής του Φεστιβάλ στο οποίο θα συμμετάσχουν ακόμη οι Kings of Leon, Big Sean, 30 Seconds to Mars, Niall Horan και Thomas Rhett.



Το CW Network θα προβάλλει live τις βραδινές συναυλίες του Φεστιβάλ στην ιστοσελίδα του και την εφαρμογή του και στη συνέχεια θα μεταδώσει μια εκπομπή - αφιέρωμα στις 4-5 Οκτωβρίου.



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ διοργανώνεται επίσης η μουσική εκδήλωση «Daytime Village» στις 23 Σεπτεμβρίου με συναυλίες των Migos, Halsey, Kelsea Ballerini και άλλων.



Η iHeartMedia, στην οποία ανήκει το iHeartRadio ραδιοφωνικό δίκτυο και ραδιοφωνική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες μέσων και ψυχαγωγίας που ειδικεύεται στα ραδιοφωνικά, ψηφιακά live events και στην on-demand διασκέδαση.