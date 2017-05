Ξεκινάει το Athens Technopolis Jazz Festival

Ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για 17η χρονιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από σήμερα έως τις 28 Μαΐου 2017 για να μας χαρίσει έξι μέρες υπέροχης jazz εμπειρίας.



Η πιο jazz σκηνή της πόλης υποδέχεται:



17 συγκροτήματα, περισσότερους από 150 μουσικούς και τρεις ορχήστρες.



Την εορταστική αυτή ατμόσφαιρα συμπληρώνουν δύο μεγάλες παράλληλες εκδηλώσεις. Παράλληλα με το φεστιβάλ, ο χώρος της Τεχνόπολης γεμίζει με μοναδικές δημιουργίες από το μεγαλύτερο σε μέγεθος και διάρκεια, Meet Market, αλλά και την ετήσια έκθεση της φωτογραφικής ομάδας METAPolis «Loss».



Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:



21:00. Τρίτη 23 Μαΐου 2017. Big Band της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς (Ελλάδα). Διεύθυνση ορχήστρας: Χασούρης Μιχαήλ. Σαμαρά Θεοδώρα (φλάουτο), Κωστόγιαννης Παναγιώτης, Μποζάς Φοίβος, Κωνσταντάκης Γεώργιος, Μάζης Ανδρέας, Μαλάκης Λεωνίδας (σαξόφωνο), Κεφαλάς Κωνσταντίνος, Χασούρης Μιχαήλ, Κολοκύθας Δημήτριος, Καφαντάρης Ιωάννης (τρομπέτα), Καΐκης Ιωάννης, Γιάκκας Χρήστος, Κανακάρης Ιωάννης (τρομπόνια), Φραδελάκης Γεώργιος (τούμπα), Ζώτος Κωνσταντίνος (πιάνο), Στενάκης Αλέξης (πλήκτρα), Χατζηϊωάννου Ιωάννης (ηλεκτρικό μπάσο), Αυγουλάς Αντώνιος (ηλεκτρική κιθάρα), Λυκουρέντζος Αλέξανδρος, Κωστόπουλος Γεώργιος, Παυλής Γεώργιος (κρουστά), Αθανασιάδης Νικόλαος (τύμπανα), Ζώτος Κωνσταντίνος, Κίτσος Χριστόφορος (φωνές).



22:00. Τρίτη 23 Μαΐου 2017. Big Band Δήμου Αθηναίων & Πηνελόπη Τζανετάκη (Ελλάδα). «Voices of Jazz». Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Σάμι Αμίρης. Κόλλιας Δημήτρης, Μουρτζούκος Ανδρέας, Καραγιάννης Κώστας, Μακρής Κώστας, Βαζούρας Κώστας (σαξόφωνο), Κοκόλης Διονύσης, Θεοδοσάκης Εμμανουήλ, Κατσαρέλης Βαγγέλης, Καραγιαννάκης Γιάννης (τρομπέτα), Ανδρέου Αντώνης, Ζαρέας Γιώργος, Τζαμαρίας Άγγελος, Αλεξανδρής Κώστας (τρομπόνι), Χαρονιάν Γιώργος (ηλεκτρική κιθάρα), Αμίρης Σάμι (πιάνο), Γεωργιάδης Γιώργος (μπάσο/ κοντραμπάσο), Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης (τύμπανα/κρουστά).



23:00. Τρίτη 23 Μαΐου 2017. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων & Spiral Trio (Ελλάδα). «Jazz Around the World». Διεύθυνση ορχήστρας: Ανδρέας Τσελίκας. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων συμπράττει με το Spiral Trio σε αυθεντικές συνθέσεις και διασκευές του Σπύρου Μάνεση, επηρεασμένες από διαφορετικούς πολιτισμούς, σε ενορχήστρωση και μουσική διεύθυνση του Ανδρέα Τσελίκα.



21:00. Τετάρτη 24 Μαΐου 2017. Kadri Voorand Quartet (ΕΣΘΟΝΙΑ). Kadri Voorand (φωνητικά), Marek Talts (κιθάρα), Taavo Remmel (κοντραμπάσο), Ahto Abner (κρουστά).



22:00. Τετάρτη 24 Μαΐου 2017. Amit Friedman (ΙΣΡΑΗΛ). Amit Friedman (σαξόφωνο), Tom Oren (πιάνο), Gilad Abro (μπάσο), Amir Bar-Akiva (ντραμς).



23:00. Τετάρτη 24 Μαΐου 2017. Σωκράτης Σινόπουλος Quartet (Ελλάδα). Σωκράτης Σινόπουλος (λύρα), Γιάννης Κυριμκυρίδης (πιάνο), Δημήτρης Τσεκούρας (μπάσο), Δημήτρης Εμμανουήλ (τύμπανα).



20:00: Πέμπτη 25 Μαΐου 2017. De La Puríssima (Ισπανία). Julia de Castro (φωνή & στίχοι), Miguel Rodrigáñez (κοντραμπάσο & μουσική), Gonzalo Maestre (ντραμς), Jorge Vera (πιάνο). Οι ζωντανές εμφανίσεις τους περιγράφονται ως «ακαταμάχητες», «παράτολμες» και «εκπληκτικές».



21:00. Πέμπτη 25 Μαΐου 2017. Luca Ciarla’s «Jazz Violin 2.0» (Ιταλία). Luca Ciarla (βιολί, φωνητικά, λούπες & ηλεκτρονικά όργανα).



22:00. Πέμπτη 25 Μαΐου 2017. Dan Bárta & Robert Balzar Trio (Τσεχία). Dan Bárta (φωνητικά), Robert Balzar (μπάσο), Vít Křištan (πιάνο), Kamil Slezák (ντραμς).



23:00. Πέμπτη 25 Μαΐου 2017. Samuel Blaser & Marc Ducret (Ελβετία). Samuel Blaser (τρομπόνι), Marc Ducret (κιθάρα).



21:00. Παρασκευή 26 Μαΐου 2017. Andreas Hourdakis Trio (Σουηδία). Andreas Hourdakis (κιθάρα), Martin Höper (κοντραμπάσο), Ola Hultgren (ντραμς).



22:00. Παρασκευή 26 Μαΐου 2017. Ricardo Toscano Quartet (Πορτογαλία). Ricardo Toscano (σαξόφωνο), João Coelho (πιάνο), Romeu Tristão (κοντραμπάσο), João Lopes Pereira (ντραμς).



23:00. Παρασκευή 26 Μαΐου 2017. Yuri Honing Acoustic Quartet (Ολλανδία). Yuri Honing (τενόρο σαξόφωνο), Wolfert Brederode (πιάνο), Joost Lijbaart (ντραμς), Gulli Gudmundsson (ακουστικό μπάσο).



21:00. Σάββατο 27 Μαΐου 2017. Marly Marques Quintet (Λουξεμβούργο). Marly Marques (φωνητικά), Paul Fox (ντραμς), Jitz Jeitz (σαξόφωνο & κλαρινέτο), Claude Schaus (πιάνο), Laurent Peckels (κοντραμπάσο).



22:00. Σάββατο 27 Μαΐου 2017. Miklós Lukács Trio Cimbiosis (Ουγγαρία). Miklós Lukács (κύμβαλο), György Orbán (κοντραμπάσο), István Baló (ντραμς).



23.00: Σάββατο 27 Μαΐου 2017. Grandbrothers (Γερμανία). Erol Sarp (πιάνο), Lukas Vogel (ηλεκτρονικά όργανα).



20:00. Κυριακή 28 Μαΐου 2017. Rumba Attack (Κύπρος). Κωνσταντίνος Λυράς (κιθάρα), Μέμνων Αρέστης (κιθάρα), Σάββας Θωμά (cajon & κρουστά).



21:00. Κυριακή 28 Μαΐου 2017. Aga Derlak Trio (Πολωνία). Aga Derlak (πιάνο), Tymon Trąbczyński (κοντραμπάσο), Szymon Madej (κρουστά).



22:00. Κυριακή 28 Μαΐου 2017. Emil, Enver & friends (Αζερμπαϊτζάν). Enver Sadigov (ακορντεόν & φυσαρμόνικα), Emil Afrasiyab (πιάνο), Eljan Jabrailov (κοντραμπάσο), Iskandar Alaskarov (ντραμς), Alakbar Alakbarov (ταρ).



23:00. Κυριακή 28 Μαΐου 2017. Portico Quartet (Ηνωμένο Βασίλειο). Duncan Bellamy (ντραμς & electronics), Milo Fitzpatrick (μπάσο & electronics), Keir Vine (hang drums & πλήκτρα), Jack Wylie (σαξόφωνο & πλήκτρα).