Kylie Minogue και Nick Cave εκ νέου μαζί στη σκηνή με το μελωδικό «Where The Wild Roses Grow»

Η Kylie Minogue αιφνιδίασε το κοινό μουσικού φεστιβάλ του Λονδίνου ανεβαίνοντας πάνω στη σκηνή μαζί με τον Nick Cave και τους The Bad Seeds για να τραγουδήσουν εκ νέου μαζί του τη μεγάλη τους επιτυχία από το μακρινό 1995 με το «Where The Wild Roses Grow».Ο κόσμος κυριολεκτικά τρελάθηκε ακούγοντας τον Αυστραλό Cave να παρουσιάζει στη σκηνή του Βικτόρια Παρκ στο ανατολικό Λονδίνο τη συμπατριώτισσά του που προ ημερών συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής.Το «Where The Wild Roses Grow» έφτασε στο νούμερο 11 των βρετανικών charts το 1995 και παραμένει μία από τις πιο μελωδικές και εναλλακτικές στιγμές στην καριέρα της Kylie.Η πρώτη εμφάνιση του ντουέτου Cave - Minogue έγινε στο φεστιβάλ Feile στο Κορκ της Ιρλανδίας το 1995. Συνέχισαν με μια εμφάνιση στο σημαντικό μουσικό φεστιβάλ της Σκωτίας, το T in the Park, το ίδιο έτος. Για πολλά χρόνια ο δρόμος του Cave δεν συναντούσε τον δρόμο της Minogue. Ωστόσο το 2013 η Kylie πάλι έκανε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στο τέλος συναυλίας που έδωσε ο Cave στο ιστορικό κλαμπ Koko του Λονδίνου.Το «Where The Wild Roses Grow» είναι με διαφορά ένα από τα πιο πετυχημένα single του Cave. Το τραγούδι συμπεριλήφθη στο άλμπουμ Murder Ballads του 1996.Τα social media πήραν φωτιά μετά την εμφάνιση του ντουέτου στο Βικτόρια Παρκ: