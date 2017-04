Liebman, Swallow, Nussbaum - We Three στο Half Note Jazz Club

Οι τρεις θρύλοι του We Three, έρχονται την Παρασκευή 28 Απριλίου έως Δευτέρα 1η Μαΐου 2017,να κορυφώσουν με την εξαίσια jazz τους, την εφετινή σεζόν στο Half Note Jazz Club και να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο το διεθνές πρόγραμμά του, για την τρέχουσα σεζόν.Το We Three είναι ένα τρίο πραγματικών γιγάντων της σύγχρονης jazz, ένα γκρουπ όπου ο καθένας - λόγω της τεράστιας πείρας και ιστορίας του - πρέπει να θεωρείται o πρώτος μεταξύ ίσων και συνεπώς, να είναι leader του γκρουπ ανάλογα με τη σύνθεση και τη στιγμή.Ο σαξοφωνίστας (και φλαουτίστας) Dave Liebman έχει κλείσει σχεδόν πέντε δεκαετίες στη σκηνή της jazz και στο ανώτερο δυνατό επίπεδό της. Προέρχεται από τη «σχολή» του Coltrane και έχει παίξει πολύ με τον ντράμερ του, τον Elvin Jones, όσο και με τον Miles Davis, ενώ περιόδευσε όλο τον κόσμο με το Chick Corea ή τον John McLaughlin και πάρα πολλούς άλλους. Έχει σαν σαξοφωνίστας μία πολύ λαμπρή καριέρα – με ιδιαίτερη σημασία και αξία τόσο στο ερμηνευτικό όσο και στο εκπαιδευτικό πεδίο, για την οποία έχει αποσπάσει πολλά βραβεία αλλά και υποψηφιότητες για Grammy. Δισκογραφικά αυτή η καριέρα περιλαμβάνει περισσότερους από 75 προσωπικούς δίσκους και μερικές εκατοντάδες ηχογραφήσεις σε δίσκους άλλων ή με άλλους!Ο μπασίστας Steve Swallow είναι μια σχολή από μόνος του. Βρέθηκε από νωρίς, αρχές των ‘60s, στις επάλξεις μιας νέας jazz που ήταν διαφορετική από την free αλλά εξίσου ρηξικέλευθη καλλιτεχνικά. Το απλό αλλά καθαρά βιρτουόζικο παίξιμό του στο μπάσο, έχει κάνει τον Swallow κυριολεκτικά περιζήτητο στη σκηνή της jazz. Έχει μόνιμη διαχρονική σχέση με την μεγάλη Carla Bley, δούλεψε πολύ με τον Art Farmer και τον Gary Burton, τον J. Scofield, τον Eric Dolphy, τον Corea ή τον Stan Getz - όμως τον Swallow τον συναντάμε παντού όπου η αληθινή και μεγάλη jazz είναι παρούσα.Το ίδιο περιζήτητος είναι και ο κορυφαίος ντράμερ Adam Nussbaum, τον οποίο συναντάμε κυριολεκτικά να «διαπερνά» τις γενιές και να έχει δισκογραφία που να εκτείνεται σε μερικές εκατοντάδες και ατέλειωτες συνεργασίες ανάμεσα στις οποίες με τον Sonny Rollins ή τον James Moody ή τον Michael Brecker! Επίσης, το εκπαιδευτικό του έργο θεωρείται υψηλής κλάσης.Οι τρεις αυτοί κολοσσοί συνθέτες, αυτοσχεδιαστές και φίλοι, πρωτοβρέθηκαν σαν σύνολο το 2006 διαπιστώνοντας την εξαιρετική χημεία μεταξύ τους και προέκυψε το ομώνυμο άλμπουμ “We Three - Three for All” (και αργότερα το “We 3 - Live” ), κάτι που τους έκανε να διατηρήσουν το σχήμα - και άσχετα από τις άλλες δραστηριότητές τους - να περιοδεύουν με το project αυτό κατά καιρούς μέχρι και σήμερα.Dave Liebman: σαξόφωναSteve Swallow: μπάσοAdam Nussbaum: ντραμςHalf Note Jazz ClubΤριβωνιανού 17, ΜετςΏρα έναρξης: Παρ. & Σαβ.: 22:30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)*** τη Δευτέρα 1/5 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνεςγια κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητέςΠροπώληση: www.viva.gr, Media Markt, Seven Spots, Reload Stores,Βιβλιοπωλεία ΕυριπίδηςΠληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310