LiquidBody Music: Icarus Reimagined στο café Νομισματικού Μουσείου

Η Νάνα Σιμόπουλος παρουσιάζει την Πέμπτη 13 Ιουλίου άλλη μια μοναδική μουσική δημιουργία εμπνευσμένη αυτήν τη φορά από τον μύθο του Ίκαρου. Θα ακούσουμε πρωτότυπες jazz μουσικές συνθέσεις από τη γνωστή καλλιτέχνιδα της world jazz με ζωντανή επί τόπου σύνθεση κίνησης και video mixing από την Caryn Heilman του LiquidBody Dance and Media.Κατά τη διάρκεια αυτού του multimedia project, οι εικόνες του Ικάρου κυμαίνονται μεταξύ πτήσης, κατάδυσης στη θάλασσα και μεταξύ μιας καινούργιας γέννησης με πτήσεις μέσα στο νερό. Οι αυτοσχεδιαστικές φωνητικές υφές της Σιμόπουλος θα βρούνε την ολοκληρωμένη έκφρασή τους στο sitar και την κιθάρα με τον Σόλη Μπαρκί στα κρουστά και τον Μάνο Λούτα στο μπάσο.Αναμιγνύονται εικόνες LiquidBody Media της θάλασσας, του αέρα και των πτήσεων ζωντανά και προβάλλονται στο σώμα του χορευτή, στους μουσικούς και στην αρχιτεκτονική του κήπου. Ο κήπος στο Μουσείο θα βυθιστεί στον ουρανό και στη θάλασσα. Οι εικόνες της πτήσης θα γίνουν ένα με την live κίνηση του χορού σαν μια εικονική φορεσιά.Nάνα ΣιμόπουλοςH Νάνα Σιμόπουλος, συνθέτρια, multi instrumentalist, ερμηνεύτρια και παιδαγωγός, είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή της world jazz μουσικής σκηνής. Τόσο επί σκηνής όσο και στις ηχογραφήσεις της, συνδυάζει επιδέξια ήχους και υφές από όλο τον κόσμο, συναρπάζοντας τα ακροατήρια παγκοσμίως. Η καλλιτέχνιδα βάζει τη δική της προσωπική σφραγίδα σε κάθε της παράσταση, σε κάθε της σύνθεση. Η μουσική της θέλει να μοιάζει με τη ροή του νερού. Είναι ένας «μουσικός χαμαιλέων» που έχει διερευνήσει διαφορετικούς τρόπους έκφρασης μέσω του ήχου και που συνδέεται βαθιά με τη μουσική της Ινδίας, της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας και φυσικά της Ελλάδας, με σαφείς επιρροές από την τζαζ, τη new age και την world music.Caryn HeilmanH ταλαντούχα αμερικανίδα κινησιολόγος Caryn Heilman διετέλεσε δεκαετή καριέρα επαγγελματικού χορού στην εταιρία του Paul Taylor. To 1994 ξεκίνησε τις σπουδές στη μέθοδο της Continuum Movement. Στη συνέχεια ίδρυσε το LiquidBody Media, Movement and Dance, με στόχο να εκπληρώσει το έργο της Emilie Conrad, με βάση τις αρχές που έθεσε η Martha Graham και η Ισιδώρα Ντάνκαν. Με το LiquidBody Dance, εξερευνά την τέχνη της κίνησης και του χορού, μέσα από το πρίσμα του υγρού στοιχείου. Με το LiquidBody Μedia, ερευνά μη γραμμικά μορφότυπα για τη χορογραφία, ενώ με το LiquidBody Movement προσφέρει την ευκαιρία στον καθέναν να βιώσει και να εξερευνήσει ο ίδιος την κίνηση μέσα από την προοπτική του υγρού στοιχείου. Είναι εξουσιοδοτημένη εκπαιδεύτρια της Continuum Movement καθώς επίσης κατέχει MFA στο Modern Dance από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Irvine. H μέθοδος Continuum Movement είναι η βάση για όλες τις κατηγορίες και εργαστήρια του LiquidBody.Μάνος ΛούταςΟ Μάνος Λούτας, γνωστό πρόσωπο στην επαγγελματική σκηνή της Αθήνας, έχει εκπαιδευτεί τόσο στο ηλεκτρικό μπάσο όσο και στο κοντραμπάσο (double bass). Είναι γνωστός για την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε μουσική κατάσταση. Μετά από την πορεία του στη Νέα Υόρκη για εννέα χρόνια, απέκτησε το δίπλωμα Jazz Bass Performance από το New School - Mannes College Of Music (1992) και σπούδασε με σπουδαίους τζαζ μουσικούς, ενώ μετρά πολλές διακρίσεις και βραβεία επίδοσης. Έχει εκτεταμένη δημιουργική δράση καθώς διδάσκει, συνθέτει και εμφανίζεται σε διάφορες μουσικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Σόλης ΜπαρκίΟ Σόλης Μπαρκί, συνεργάτης της Νάνας Σιμόπουλος κατά τα τελευταία δύο έτη, διδάχτηκε κρουστά της Μεσογείου, της Περσίας και της Αφρικής κοντά στον Μιχάλη Κλαπάκη και τον Λευτέρη Γρηγορίου. Ασχολείται με όλα τα είδη των κρουστών οργάνων και με το Αυστραλέζικο didjeridoo. Εστιάζει στα ηχοχρώματα και στις ηχητικές εικόνες.Νάνα Σιμόπουλος |σιτάρ, κιθάρα, φωνήCaryn Heilman | dance, vjΣόλης Μπαρκί | κρουστάΜάνος Λούτας | μπάσοCurating: Emma Katirtzidou