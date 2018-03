Loreena McKennitt: Νέος δίσκος μετά από 12 χρόνια!

Το νέο άλμπουμ της Loreena McKennitt, «Lost souls» – η πρώτη ηχογράφησή της με αυθεντική μουσική, από το «An ancient muse» του 2006 - θα κυκλοφορήσει διεθνώς την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.Την παραγωγή έκανε η ίδια η Καναδή τραγουδίστρια - συνθέτις, που έχει κερδίσει πολλά βραβεία και το «Lost souls» περιέχει τραγούδια από μία ευρεία γκάμα επιρροών, μαζί με τις Κέλτικες κι αυτές της Μέσης Ανατολής, για τις οποίες έχει γίνει διάσημη εδώ και πολλά χρόνια.«Η ζωή έχει γίνει τόσο απαιτητική τα τελευταία δέκα χρόνια και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο», λέει η McKennitt, «και περιοδεύουμε με πολύ τακτικούς ρυθμούς. Είναι πολύ ευχάριστο που τελικά επιστρέψαμε στο πιο δημιουργικό μέρος της διαδικασίας».Το άλμπουμ που περιέχει εννιά τραγούδια, ηχογραφήθηκε από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2017, στο Hamilton του Καναδά, στα Catherine North Studios και στα Peter Gabriel’s Real World Studios κοντά στο Bath, στη Νοτιοδυτική Αγγλία.Αρκετά από τα τραγούδια ξεκίνησαν από την McKennitt αρκετό καιρό πριν. Κάποια άλλα, πήραν μορφή προοδευτικά, εν μέσω πολλών πρόσφατων projects και ταξιδιών. Κάποια άλλα, έχουν να κάνουν με την ποίηση των John Keats και W.B. Yeats κι άλλα έχουν ένα ευδιάκριτο άρωμα από τη Μέση Ανατολή. Στο «Lost souls», όλα τα στοιχεία δημιουργούν μία καλλιτεχνικά ποικίλη και επίκαιρη συλλογή.«Σε ότι αφορά το ομώνυμο τραγούδι» το «Lost souls», εμπνεύστηκα πολύ από ένα βιβλίο του Ronald Wright, με τίτλο "A short history in progress”», σχολιάζει η McKennitt. «Υποστηρίζει ότι σαν είδος έχουμε χάσει την ηθική μας πυξίδα με σεβασμό στην «πρόοδο» κι έχουμε γίνει «χαμένες ψυχές».Όπως συμβαίνει εσχάτως, μερικά τραγούδια θα εμφανιστούν πριν την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Το πρώτο θα είναι το “A hundred wishes”, που θα είναι διαθέσιμο από τις 9 Μαρτίου στο iTunes και όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Είναι ένα απαλό, σύγχρονο κομμάτι, που παρουσιάζει τη Loreena στο πιάνο και τους επί πολλά χρόνια συνεργάτες της, Caroline Lavelle στο τσέλο, Hugh Marsh στο βιολί, Brian Hughes στην κιθάρα και Dudley Phillips στο μπάσο.Στον δίσκο, έχουν παίξει πολλοί κι εξαίρετοι μουσικοί όπως οι: Robert Brian και Tal Bergman (τύμπανα), Hossam Ramsey, Graham Hargrove και Rick Lazar (κρουστά), Nigel Eaton (Hurdy Gurdy), Panos Dimitrakopoulos (Kanoun), Sokratis Sinopoulos (λύρα), Haig Yazdjian (Oud), Ana Alcaide (Nyckelharpa), Daniel Casares (Flamenco κιθάρες) και Miguel Ortiz Ruvira (Flamenco κρουστά).Μηχανικοί ήχου ήταν οι Yossi Shakked, Stuart Bruce και Jeff Wolpert, το mastering στο “Lost souls” το έκανε ο Bob Ludwig στα Gateway Mastering Studios και το packaging του δίσκου σχεδιάστηκε από τον Jeri Heiden (Smog Design, Inc).To «Lost souls» θα είναι διαθέσιμο σε CD, βινύλιο 180 γραμμαρίων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, όπως iTunes, Apple Music και Spotify.Η εκλεκτική Κέλτικη μίξη της pop, folk και world μουσικής της Loreena McKennitt, έχει πουλήσει πάνω από 14.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως. Οι ηχογραφήσεις της έχουν γίνει χρυσές, πλατινένιες και πολύ-πλατινένιες σε 15 χώρες από τέσσερις ηπείρους. Έχει προταθεί δύο φορές για βραβείο Grammy κι έχει κερδίσει δύο Juno Awards και το βραβείο Billboard International Achievement Award.Έχει δώσει συναυλίες στα πιο αξιοσέβαστα και ιστορικά συναυλιακά μέρη του κόσμου, από το Carnegie Hall, μέχρι το φημισμένο Παλάτι της Alhambra στη Γρανάδα της Ισπανίας, αλλά και για αξιωματούχους και ανώτερους λειτουργούς, όπως η Αυτού Εξοχότης Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ και πολλούς άλλους.Πέρα από τη μουσική της καριέρα, η McKennitt, έχει αναγνωριστεί για έναν αριθμό από αξιοσημείωτες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, όπως οι:The Cook-Rees Memorial Fund for Water Search and SafetyFalstaff Family CentreHonorary Colonel of the Royal Canadian Air ForceTo 2004, η McKennitt πήρε το βραβείο Order of Canada και το 2013 ορίστηκε Ιππότης στο National Order of Arts and Letters της Γαλλίας.