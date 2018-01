Οι Los Dos o Más Live στη σκηνή του six d.o.g.s

Οι Los Dos o Más ανεβαίνουν, την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, στη σκηνή του six d.o.g.s για ένα live με μουσικές, χρώματα και αρώματα από διάφορες γωνιές του κόσμου. Το setlist της βραδιάς περιλαμβάνει όχι μόνο δικά τους κομμάτια αλλά και ιδιαίτερες διασκευές σε τραγούδια των Bob Marley, Manu Chao, Portishead, Violent Femmes, Iggy Pop, Alicia Keys, Cabas κ.ά.



Οι Los Dos ο Más, που σημαίνει «Οι δυο μας ή και περισσότεροι», είναι ένα συγκρότημα που ξεκίνησε την πορεία του το 2010 στο Αίγιο, με αρχικά μέλη τον Νίκο Καραχάλιο στην κλασική κιθάρα και τον Διονύση Χαχάμπη στα τύμπανα. Στη συνέχεια η μπάντα των δυο μεγάλωσε και εξελίχθηκε σε κολλεκτίβα. Οι μουσικές τους δημιουργίες είναι εμπνευσμένες από διαφορετικά μουσικά είδη όπως: reggae, afro, ska, latin και world music. Σύντομα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και μάλιστα εκπροσώπησαν τη χώρα μας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής στην Γαλλία. Οι στίχοι τους αφορούν ζητήματα της καθημερινότητας, κρύβοντας πάντα μια νότα αισιοδοξίας.



Οι Los Dos ο Más έχουν ταξιδέψει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα για συναυλίες και έχουν ανοίξει συναυλίες καλλιτεχνών όπως οι DUB INC., Shantel & Bucovina Club Orkestar, Νίκος Πορτοκάλογλου, Maraveyas Ilegal, Blues Wire, Ευθύμης (Txc, A/E), Άγνωστος Χειμώνας, Ταυτισμένος Λάθος, κ.ά.



Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο τους τραγούδι «Guatemala».



Κλασική κιθάρα, Tres cubano: Νίκος Καραχάλιος

Ηλεκτρική κιθάρα: Θάνος Χρήστου

Τύμπανα, κρουστά: Διονύσης Χαχάμπης

Ηλ. μπάσο, κοντραμπάσο: Τάσος Παπαπάνος

Κρουστά: Αντώνης Παπαδόπουλος

Τραγούδι: Eύα Θεοχάρη

Φωνητικά m/c: mc Jeffrey



Οργάνωση παραγωγής: Cricos



Περισσότερες πληροφορίες:



Παρασκευή 5 Ιανουαρίου στις 21.00



Είσοδος: 7 ευρώ



six d.o.g.s



Αβραμιώτου 6-8

Μοναστηράκι

Αθήνα

T: +30 210 3210510