MAHAKALA: Νέο τραγούδι και video με τη συμμετοχή του Σάκη Τόλη (Rotting Christ)

Οι Αθηναίοι doom heavy metallers Mahakala έδωσαν στη δημοσιότητα video για ένα νέο τραγούδι, με τη συμμετοχή του Σάκη Τόλη των θρυλικών black metallers Rotting Christ, στα φωνητικά. Το τραγούδι τιτλοφορείται "Wrath of Lucifer (Infidels)" και συμπεριλαμβάνεται στη νέα κυκλοφορία των Mahakala με τίτλο "The Second Fall".