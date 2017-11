Μάριος Φραγκούλης - «In The Mood»

Με Μάριο Φραγκούλη και τα ωραιότερα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια από διάφορες χώρες, καθώς και αγαπημένα hits από μιούζικαλ αποχαιρετάμε το 2017, στις 27 και 28 Δεκεμβρίου.Ο κορυφαίος διεθνής τενόρος επιστρέφει στην Αθήνα για δύο μόνο εορταστικές συναυλίες και με τη σύμπραξη δύο υπέροχων γυναικείων φωνών προσκαλεί τους φίλους του σε μια χριστουγεννιάτικη μουσική μυσταγωγία.Μαζί του οι καταξιωμένες σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη και Μυρσίνη Μαργαρίτη.Τη συναυλία διευθύνει ο μαέστρος Στάθης Σούλης.Μυρσίνη ΜαργαρίτηΒασιλική ΚαραγιάννηΤο 2015, κυκλοφόρησε το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ Tales of Christmas με τον Μάριο Φραγκούλη και τη συμμετοχή της Marilyn Horne και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Το άλμπουμ σημείωσε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στη λίστα των top 10 του κορυφαίου μουσικού περιοδικού billboard.Το Tales of Christmas από το οποίο και θα αντλήσει τραγούδια ο Φραγκούλης, είναι ένα έργο αγάπης που πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή του μαέστρου Jorge Calandrelli.Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι μία γεμάτη συναίσθημα χριστουγεννιάτικη γιορτή με μεγάλο μουσικό εύρος, από πλούσια ορχηστρικά κομμάτια έως απλές μπαλάντες με συνοδεία πιάνου.Ο Μάριος Φραγκούλης, ο τενόρος που ξέρει να συνδυάζει το παλαιό με το σύγχρονο, επιλέγει για τις δύο συναυλίες του στην Αθήνα κλασικά χριστουγεννιάτικα ακούσματα, από το Jingle Bells (ένα από τα πιο δημοφιλή αμερικανικά τραγούδια) και το I’ll Be Home for Christmas (που ερμηνεύθηκε για πρώτη φορά από τον Μπινγκ Κρόσμπι, το 1943) έως το Ave Maria του Φραντς Σούμπερτ και το Panis Angelicus σε στίχους Αγίου Θωμά Ακινάτη. Τραγούδια που αντιπροσωπεύουν τις αγαπημένες του Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες (Tales of Christmas).Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με πασίγνωστα τραγούδια και μελωδίες από μιούζικαλ (Les Miserables, The Phantom of the Opera, West Side Story, Sunset Boulevard, The King and I, The Wizard of Oz, Jubilee κ.α.) που ο Μάριος Φραγκούλης θα ερμηνεύσει σόλο και σε ντουέτο και τρίο με τη Βασιλική Καραγιάννη και τη Μυρσίνη Μαργαρίτη. Έτσι θα ακούσουμε, μεταξύ άλλων, το I Dreamed a Dream, το Music of the Night, το Maria, το If I Loved You, το Somewhere Over the Rainbow, το We Kiss a Shadow και το Smile, που έγραψε ο Τσάρλι Τσάπλιν για το αριστούργημά του Μοντέρνοι Καιροί.Δύο εορταστικές βραδιές.Στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκηςώρα 20.30 μ.μ.Τιμές εισιτηρίων:Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι: € 12Ζώνη Ε: € 25Ζώνη Δ: € 33Ζώνη Γ: € 40Ζώνη Β: € 48Ζώνη Α: € 54Διακεκριμένη Ζώνη: € 60Προπώληση εισιτηρίων : Στα ταμεία του Μεγάρουκαι online: http://www.megaron.gr/default.asp?pid=5&la=1&evID=3786