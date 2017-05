Matala Beach Festival: Έρχεται το μεγαλύτερο Φεστιβάλ του καλοκαιριού!

Ένας μήνας έμεινε για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού και τα Μάταλα προετοιμάζονται να υποδεχτούν και εφέτος πλήθος κόσμου κατά το τριήμερο 16, 17, και 18 Ιουνίου.Για 7η συνεχόμενη χρονιά λοιπόν, ο θεσμός που καθιερώθηκε από την αγάπη του κόσμου, το Matala Beach Festival, υπόσχεται εκ νέου στιγμές μοναδικές, στιγμές μαγείας και ξεγνοιασιάς, στιγμές από εκείνη τη δεκαετία όπου κάτω από τον ουρανό των Ματάλων έζησαν ελεύθερα τα «παιδιά των λουλουδιών».Το Matala Beach Festival είναι ένα από τα πλέον μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης με δωρεάν είσοδο, όπου συνδυάζει τη διασκέδαση με τη χαλάρωση και παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας να ξεφύγει από το στρες της καθημερινότητας και να απολαύσει ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό αλλά και πολλές δραστηριότητες, δίπλα στην περίφημη παραλία με τις σπηλιές.Για άλλη μια χρονιά, η κεντρική σκηνή του φεστιβάλ θα γεμίσει με ταλαντούχα συγκροτήματα και κορυφαίους καλλιτέχνες της ελληνικής και ξένης μουσικής όπως η Ελένη Βιτάλη και ο Νίκο Ζιώγαλας, οι Locomondo , οι Magic De Spell και ο Δημήτρης Πουλικάκος, ο Tonis Sfinos, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, οι My Excuse, οι Rider’s on the Storm κ.α., ενώ ακόμη ένα stage θα υπάρχει παράλληλα στην πλατεία του χωριού.Η είσοδος για τις όλες τις συναυλίες και τις δραστηριότητες θα είναι όπως πάντα δωρεάν.Ωστόσο, όπως εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί, μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, την Κυριακή 11 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί το Matala Street Painting όπου ντόπιοι και επισκέπτες χρωματίσουν τα γραφικά δρομάκια του χωριού, δίνοντας το έναυσμα για τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν.Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο γεγονός του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει!Today is life, tomorrow never comes!Για περισσότερες πληροφορίες: www.matalabeachfestival.org Facebook: https://www.facebook.com/matalabeachfestival/Ημερομηνίες: 16/06/2017 – 18/06/2017ΜάταλαΠεριοχή: Δήμος Φαιστού – Κρήτη – ΕλλάδαΕίσοδος Ελεύθερη