Με 10 μοναδικές εκδηλώσεις το Santorini Arts Factory γιορτάζει το τέλος του Αυγούστου!

Άρτι βραβευμένο από τον Ευρωπαϊκό Θεσμό EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), το Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης (SAF) ολοκληρώνοντας με μεγάλη επιτυχία τον 4ο χρόνο λειτουργίας του, γιορτάζει το τέλος του Αυγούστου με 10 μοναδικές εκδηλώσεις γεμάτες θέατρο, χορό, μουσική, σεμινάρια και κινηματογράφο.Και το 2017, ένα πλούσιο φεστιβάλ τεχνών παρουσιάστηκε στη Σαντορίνη, φιλοξενώντας θεάματα υψηλής αισθητικής, από την Ελλάδα και όχι μόνο. Θέατρο, χορός, μουσικά σύνολα, συναυλίες, κλασική και νέα δραματουργία, θέατρο για παιδιά και εφήβους, διεθνή έργα, αρχαίο θέατρο στην αγγλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους, performance, σεμινάρια και εικαστικες εκθέσεις, συμπράξεις και συνεργασίες, είναι μόνο μερικές από τις παραμέτρους που συνθέτουν το μωσαϊκό και του εφετινού οράματος.Ένα όραμα, που δεν εξαντλείται στις συνήθεις τουριστικές πρακτικές, αλλά επενδύει έμπρακτα στον πολιτισμό, την παιδεία και τον εναλλακτικό τουρισμό, με την πραγματοποίηση δράσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων που ως στόχο έχουν την εκπαίδευση και την ενίσχυση της προβολής της νησιωτικής Ελλάδας, της αρχαίας αλλά και της σύγχρονης ιστορίας της Σαντορίνης, όπως και των υλικών και των πολιτισμικών αγαθών που έχει να προσφέρει στους επισκέπτες που καταφτάνουν από όλο τον κόσμο.Ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ, εντός του ίδιου χώρου, βρίσκεται σε λειτουργία και το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός», το οποίο παρουσιάζει στους επισκέπτες μία ιστορική αναδρομή στον τόπο της Σαντορίνης και τις παραδόσεις της, με επίκεντρο τη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας Σαντορινιάς τομάτας, εκεί ακριβώς όπου στεγάζονται από το 1945 τα μηχανήματα του παλιού Εργοστασίου. Επίσης φιλοξένει στους χώρους του πωλητήριο με επιλεγμένα δείγματα του ελληνικού design, μικρά έργα τέχνης, κοσμήματα, βιβλία, μουσική, καθώς και τοπικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Μη ξεχάσετε να επισκεφτείτε και το καφέ του SAF, ένα τέλειο μέρος δροσιάς, οπου μπορείτε να απολαύστε ένα παγωμένο Bloody Mary ή ένα φρέσκο τοματοχυμό και εδέσματα από τοπικά προιόντα που σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε.ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8 21:30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΟΡΟΣ MUSIC DANCE15€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ12€ ΜΕΙΩΜΕΝΟΕρωτόκριτος του Βιτσέντζου ΚορνάρουΧαΐνηδες – Κι όμΩς κινείταιΜια ανάγνωση του Ερωτόκριτου διαφορετική από τις συνηθισμένες προτείνουν οι Χαΐνηδες και η ομάδα Κι όμΩς κινείται (χορός/ακροβασία). Μία μουσική παράσταση, μια τραγουδαφήγηση, που πότισε με τέτοιο απόλυτο τρόπο, τη μουσική παράδοση και συγκίνησε γενιές ανθρώπων. Η επαναστατική του πίστη, στον άνθρωπο που αλλάζει τη μοίρα του, η βαθειά διαλεκτική του λόγου των προσώπων του, η μουσική του φόρμα και η μορφή της γλώσσας του, είναι συγκινητικά στο παρόν.ΧΑΪ́ΝΗΔΕΣΛύρα: Δημήτρης ΑποστολάκηςΤραγούδι –Κιθάρα: Δημήτρης ΖαχαριουδάκηςΤραγούδι: Σπυριδούλα ΜπάκαΚρουστά: Τάκης ΚανέλλοςΗλεκτρική Κιθάρα: Κλέων ΑντωνίουΛαούτο, Μαντολίνο: Μιχάλης ΝικόπουλοςΣαξόφωνο: Ρέλλος ΘοδωρήςΜπάσο: Γιάννης ΝόνηςΚΙ OΜΩΣ ΚΙΝΕIΤΑΙΑλέξανδρος ΛασκαράτοςΑντιγόνη ΛινάρδουΔημάς ΒασίληςΜακατσώρης ΧριστόφοροςΙωάννα ΠαρασκευοπούλουΧριστίνα ΣουγιουλτζήΧαμηλοθώρη ΛίαΦωτισμοί: Bentancor Camilo.Σκηνικός Χώρος: Κι όμΩς κινείταιΗχοληψία: Σάκης ΓκίκαςΤΡΙΤΗ 15/8 21:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΟΡΟΣ MUSIC DANCE21:00 Μάθημα Χορού - DANCE LESSON22:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ CONCERT15€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ12€ ΜΕΙΩΜΕΝΟEvocaciόn - Aroma Del TangoΜία ξεχωριστή βραδιά με μάθημα τάνγκο και άρωμα Αργεντινής με τους Evocaciόn. Ένα ταξίδι αισθήσεων από τα μυστηριακά, σκοτεινά τάνγκο του Piazzolla μέχρι τα χαριτωμένα βαλς και τις σπιρτόζικες milongas της «Χρυσής εποχής». Ένας μουσικός “υπαινιγμός - evocaciόn” που θα χορεύεται για πάντα.Βιολί: Διονύσης ΒερβιτσιώτηςΜπαγιάν: Μαρία ΔελήΚοντραμπάσσο: Έλλη ΔαδήραΠιάνο, Ενορχήστρωση: Μιχάλης ΚουμουτσάκοςΤραγούδι: Στέλλα ΧροναίουΧορεύουν: Σαρίογλου Χριστίνα, Ζηλώτη Μαίρη, ΜπακόπουλοςΧρήστος, Rojer Ismael ZalazarΤΕΤΑΡΤΗ 16/8 19:00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ WORKSHOP FOR KIDS10€ ΕΝΙΑΙΟΤο παραμύθι «Το αστέρι του γίγαντα» γίνεται η αφορμή για να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο της δημιουργικής αφήγησης και της δομής της με εργαλεία τη φωνητική και τη μουσική τους έκφραση. H συγγραφέας του παραμυθιού, Μαριβίτα Γραμματικάκη, μέσα από μουσικά ερεθίσματα που βασίζονται στο σύστημα Orff, ενθαρρύνει τα παιδιά να ξεκινήσουν τη αφήγηση μιας ηχο-ιστορίας, χρησιμοποιώντας μουσικά όργανα. Τα ιστορικά και δομικά στοιχεία των παραμυθιών εμφανίζονται σιγά σιγά στα παιδιά κι έτσι αναγνωρίζουν τα στάδια εξέλιξης και δομής της ιστορίας που έχουν ήδη δημιουργήσει με την ομάδα τους καθώς “τα αυτιά τους μιλούν και η γλώσσα τους ακούει”.Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και προσχολικής ηλικίαςΔηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο: 22860 85 141 | Καθημερινά 10:00 - 19:00ΤΕΤΑΡΤΗ 16/8 19:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SEMINAR10€ ΕΝΙΑΙΟΕνα σώμα ελευθερώνεται όταν αναπνέει αβίαστα και χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τα λιγοστά μέσα που διαθέτει: το βάρος του, το έδαφος και την ορμή του. Επιδιώκουμε την αφύπνηση των αισθήσεων βελτιώνοντας τη σχέση με το σώμα μας και χρησιμοποιώντας την ελάχιστη μυική δύναμη, παίζουμε με το χώρο το χρόνο και τους γύρω μας.Διδάσκει η χορεύτρια: Παπαμιχαήλ ΝατάσαΤο σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες επαγγελματίες ή ερασιτέχνεςΔηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο: 22860 85 141Καθημερινά 10:00 - 19:00ΠΕΜΠΤΗ 17/8 21:00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ8€ ΕΝΙΑΙΟΟ Ζητιάνος και η Χρυσή ΚλειδαρότρυπαΤο πιο μαγευτικό παραμύθι που... ακούσατε ποτέ! «O Ζητιάνος και η Χρυσή Κλειδαρότρυπα», το ομότιτλο παραμύθι της Μαριβίτας Γραμματικάκη, ζωντανεύει στη σκηνή του SAF. Τραγουδιστές, χορευτές και ηθοποιοί, υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια της Λένας Γεωργιάδου, τέσσερις μουσικοί με ενορχηστρωτή τον Γιώργο Περιστέρη, δίνουν πνοή σ’ ένα υπέροχο βιβλίο και παρουσιάζουν το πιομαγευτικό παραμύθι που ακούσατε ποτέ!Συγγραφή- στίχοι: Μαριβίτα ΓραμματικάκηΣυνθέτης- Ενορχηστρωτής: Γιώργος ΠεριστέρηςΣκηνοθεσία: Λένα ΓεωργιάδουΚίνηση- χορογραφία: Νατάσα ΠαπαμιχαήλΣκηνικά- Κοστούμια: Κατερίνα ΠαπαγεωργίουΦωτισμοί: Χριστίνα ΘανάσουλαΕρμηνεύουν:Σοπράνο: Εβίτα ΠετράκηΜπάσος: Παναγιώτης ΤερζάκηςΝίκος ΠαρασκευόπουλοςΝατάσα ΠαπαμιχαήλΣταύρος ΜαρκουλάκηςΤρύφων ΜπάρκαςΗλέκτρα ΚομνηνίδουΟρχήστρα:Πιάνο: Αγγελική ΣέρφουDrums, Κρουστά: Μανώλης ΑγουρίδηςΒιολί: Περικλής ΤιμπλαλέξηςΚλαρινέτο: Mario AdroverΠαραγωγή: Θέατρο OLVIOΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/8 21:30 ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC15€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ12€ ΜΕΙΩΜΕΝΟΟι Μούσες του ΡεμπέτικουΦωτεινή Βελεσιώτου / Ανατολή ΜαργιόλαΜια ιδιαίτερη παράσταση, μια μουσική αναδρομή στις γυναίκες που ενέπνευσαν τους συνθέτες του Ρεμπέτικου να γράψουν τα πιο ωραία λαικά και ρεμπέτικα τραγούδια μας. Μαρίκα Νίνου, Σωτηρία Μπέλλου, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Χαρούλα Λαμπράκη, Στέλλα Χασκίλ, Καίτη Γκρέυ και άλλες που δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου κ.α στα πάλκα μιας άλλης εποχής και μιας άλλης Ελλάδας άφησαν τα ίχνη τους που ακόμα και σήμερα μένουν ανεξίτηλα για να τα ακολουθούμε και να τα τραγουδούμε.Μπουζούκι: Γιώργος Καραμφίλλης | Ακορντεόν: ΝίκοςΠαπαναστασίου | Κιθάρα: Βασίλης Κετεντζόγλου | Κοντραμπάσο:Διονύσης ΜακρήςΣΑΒΒΑΤΟ 19/8 21:30 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ OPENAIR CINEMAΕΛΕΥΘΕΡΗΕΙΣΟΔΟΣVideo Art & Film FestivalΥπαίθρια Προβολή / Open Air CinemaΟ συνδυασμός της εικόνας και του ήχου μέσω του animation, film scoring, short films και visual art, δημιουργεί μια δυναμική αποτύπωση της εποχής μας. Μια έκθεση/διαδοχή εικόνων που χρησιμοποιώντας τη μουσική με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, δημιουργεί έναν καμβά σε ένα μόνιμα εξελισσόμενο χώρο όπου η ‘’τυχαιότητα’’ είναι ένας σταθερός παράγοντας.Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ηλίας ΝικολαΐδηςΔΕΥΤΕΡΑ 21/8 21:30 ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC15€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ12€ ΜΕΙΩΜΕΝΟBel canto στη ΜεσόγειοΗ Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων ΑΤΤΙΚΑ, μας παρουσιάζει μερικά σπάνια διαμάντια από το μουσικό πολιτισμό της λεκάνης της Μεσογείου. Από την Ιταλική καντσονέτα, στην Ισπανική χαμπανέρα και από το Γαλλικό βαλς στο λόγιο Σμυρνέικο και την ελληνική οπερέτα, το bel canto της Μεσογείου δημιουργεί ένα πολύχρωμο καμβά με σερενάτες, πόλκες, μαζούρκες, βαλς, χαμπανέρες και τάνγκο.Α’ Μαντολίνο: Άρης ΔημητριάδηςΒ’ Μαντολίνα: Γιάννης Αρβανιτάκης, Χρήστος ΜπρέγιαννηςΜαντόλα: Αντώνης ΑθανασόπουλοςΚιθάρα: Δημήτρης ΚουφογιώργοςΑκορντεόν: Δήμος ΒουγιούκαςΠιάνο: Παναγιώτης ΜάρκοςΣυμμετέχουν και οι:Μετζο Σοπράνο Κατερίνα ΡούσσουΤενόρος Γιάννης ΧριστόπουλοςΦροντιστής Ορχήστρας / Οργάνωση Παραγωγής: Άννα ΨυλλάκηΤΡΙΤΗ 22/8 21:30 ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC15€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ12€ ΜΕΙΩΜΕΝΟΠέτρος Κλαμπάνης GroupΟ Πέτρος Κλαμπάνης, εμπνευσμένος από τις μέχρι τώρα ποικίλες εμπειρίες του στο μουσικό του ταξίδι, που απαρτίζεται από μεσογειακούς και βαλκανικούς παραδοσιακούς ήχους, “κλασικούς χρωματισμούς” αλλά και πινελιές από την ποικιλόμορφη τζαζ σκηνή της Νέας Υόρκης, παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις από το πρόσφατο προσωπικό του άλμπουμ Chroma μαζί με παλαιότερα κομμάτια και αγαπημένες μελωδίες.Μπάσο, Φωνή, Ηλεκτρονικά, Σύνθεση, Ενορχήστρωση: ΠέτροςΚλαμπάνης | Πιάνο: Σταύρος Λάντσιας | Βιολί: Μιγκέν Σελμάνι &Διονύσης Βερβιτσιώτης | Βιόλα: Παναγιώτης ΑράπογλουΤσέλο: Αλέξανδρος ΜποτίνηςΠΕΜΠΤΗ 24/8 21:30 ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC15€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ12€ ΜΕΙΩΜΕΝΟAegean JazzVasilis Rakopoulos QuintetΈνα εγχείρημα πειραματικού ήθους που διατηρεί συγγένεια με αυτό που διεθνώς περιγράφεται με τον όρο «Intuitive Music». Δεν είναι μόνο οι πρωτότυπες συνθέσεις που απεικονίζουν και προβάλουν την λιτότητα του μεσογειακού ιδιώματος, αλλά και ο τρόπος προσέγγισης και ερμηνείας που αναζητά έναν ήχο ανάτασης, έναν ήχο αντίστοιχο με το φως των Κυκλάδων.Τρομπέτα: Ανδρέας ΠολυζωγόπουλοςΜπάσο: Ντίνος ΜάνοςΠλήκτρα: Μάξιμος ΔράκοςΤύμπανα: Βασίλης ΠοδαράςΚιθάρα: Βασίλης ΡακόπουλοςΤον Σεπτέμβριο έρχεται στο SAF ο ΊωνΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 18:00ΠΕΜΠΤΗ 21/9 18:00ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9 18:00 ΘΕΑΤΡΟ THEATRE15€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ12€ ΜΕΙΩΜΕΝΟΕυριπίδη / ΊωνΚάθως δύει ο ήλιος, ο νεαρός Ίωνας -ο μετέπειτα γενάρχης των Ιώνων, των Αθηναίων- καταφτάνει στο μέσο της σκηνής. Είναι εξουθενωμένος και λαχανιασμένος, ενώ η Κρέουσα, η μητέρα του, παραμονεύει. Σταδιακά, ο ήρωας βρίσκει τα λογικά του και συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται μπροστά σε κοινό, αποφασίζοντας να εξιστορίσει τα πάθη του. Είναι η τραγωδία αυτή κωμική; Είναι η τραγωδία αυτή μια προπαγάνδα; Μια προσπάθεια του ποιητή να επινοήσει τη θεϊκή προέλευση της ιωνικής φυλής και άρα των Αθηναίων, με σκοπό να δικαιολογηθεί η διεκδίκησή τους για την κυριαρχία του Αιγαίου; Με φυσικό φως και ήχο, όπως στις αρχαίες παραστάσεις.Μετάφραση - Σκηνοθεσία - Κίνηση: Ιόλη ΑνδρεάδηΠροσαρμογή: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης ΑσπρούληςΣκηνογραφία - Κοστούμια: Δήμητρα ΛιάκουραΚατασκευές: Περικλής ΠραβήταςΒοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά ΜιτζάληΦωτογραφίες: Πάνος ΜιχαήλVideo trailer: Μιχαήλ ΜαυρομούστακοςΤον Ίωνα και 7 ακόμα ρόλους ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Μπιμπής (Βραβείο Δημήτρης Χορν 2017)Στον ρόλο της Κρέουσας η Δήμητρα ΧατούπηΣυμμετέχει ζωντανά ο μουσικός Νίκος ΤουλιάτοςExtra ΔράσειςΑντανακλάσεις Καταγωγής‘Orange Water 3’10/6 - 5/10Έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, βιντεοπροβολές και εγκαταστάσεις από διακεκριμένους Έλληνες, Ολλανδούς αλλά και άλλων εθνικοτήτων εικαστικούς. Συμμετέχουν οι: Κάτωνας Ασιμής, Hansjurgen Gartner, Joachim-Lothar Gartner, Κατερίνα Καλούδη, Ευγενία Κουμαντάρου, Henny van der Meer, Τίτα Μπονάτσου, Gert van Oortmerssen, Eva Petric, John Sikking, Δανάη Στράτου, Απόστολος Φανακίδης, Έφη Φουρίκη. Επιμέλεια: Αποστόλης ΖολωτάκηςΒιομηχανικό Μουσείο ΤομάταςΕμπειρίαΗ τομάτα δεν είναι λαχανικό, είναι φρούτο! Έτσι και το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας δεν είναι μόνο ένας χώρος πολιτισμού, είναι το μέρος που ρέει δυναμικά η ενέργεια του νησιού. Καλωσορίσατε στην εμπειρία του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας.Βιομηχανικό Μουσείο ΤομάταςΒλέπω - Ακούω - ΓεύομαιΕδώ ξεκίνησαν όλα. Ένα σύγχρονο Βιομηχανικό Μουσείο που μας ταξιδεύει στην πορεία της μικρόκαρπης Σαντορινιάς τομάτας από τον σπόρο στο χωράφι μέχρι την κονσερβοποίηση. Η παράδοση συναντά την εκπαίδευση επενδύοντας στο μέλλον.The CafeΕπιθυμώ - Απολαμβάνω - ΜοιράζομαιΈνα τέλειο μέρος δροσιάς. Απολαύστε ένα παγωμένο Bloody Mary ή ένα φρέσκο τοματοχυμό. Εδέσματα από τοπικά προιόντα σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε.The SHOP.Ξεχωρίζω - Εκτιμάω - ΘυμάμαιΕμπνευσμένο από τις βιομηχανικές ρίζες του, το πωλητήριο του Μουσείου έχει τη δική του προσωπικότητα και κάνει τις αναμνήσεις μας ξεχωριστές. Έλληνες δημιουργοί από όλο το φάσμα του design παρουσιάζουν αντικείμενα τα οποία συνδυάζουν χρηστικότητα και καινοτομία.Μία μέρα στο Μουσείο ΤομάταςΠολιτισμός – Γευσιγνωσία – ΨυχαγωγίαΕξερευνήστε τα εκθέματα και την ιστορία του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας. Μάθετε για την ιστορία και τον πολιτισμό της Σαντορίνης. Περιηγηθείτε στις εικαστικές εκθέσεις. Γευθείτε την Αιγαιοπελαγίτικη κουζίνα. Δοκιμάστε χυμό ντομάτας και τοπικά κρασιά. Βρείτε στο πωλητήριο τοπικές λιχουδιές, χρηστικά αντικείμενα και έργα τέχνης. Χαλαρώστε στο cafe. Απολαύστε τη μαγευτική παραλίας της Βλυχάδας.Βιομηχανικό Μουσείο ΤομάταςΠληροφορίες – Προπώληση: Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας, Βλυχάδα ΣαντορίνηςΚαθημερινά 10.00 – 20.00 | Τ. 22860 85141Εμπορικό Κέντρο «Φάμπρικα», Φηρά ΣαντορίνηςΔευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 14.00 | Τ. 22860 23048