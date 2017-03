Με Indie νότες και ρυθμούς rock’n’roll ξεκινάει ο Απρίλιος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται τον Απρίλιο με ανοιξιάτικη διάθεση και μας προτείνει να περάσουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου μήνα με μουσική και χορό.H σειρά συναυλιών Music Escapades συνεχίζει την πορεία της στην ελληνική μουσική των ‘90s και ανακαλύπτει το αποτύπωμα τριών από τα πιο σημαντικά alternative/indie rock συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν τότε.Το Σάββατο 01.04 στις 21.00 στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, πάνω από τη φωτισμένη Αθήνα, την αρχή την κάνουν οι Closer, ένα από τα σπουδαιότερα αγγλόφωνα indie συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που μας περιμένουν για να μας ταξιδέψουν στα παλιά γνώριμα ηχοτόπια της μουσικής τους, αλλά και να μας ξεναγήσουν σε νέες περιπέτειες.Τη μελωδική μελαγχολία των Closer θα ακολουθήσουν o δυναμισμός των Bokomolech (22.04) και η γοητεία των Xaxakes (29.04).Την Κυριακή 02.04 στις 11:00, οι νότες συνεχίζουν να προσκαλούν τους επισκέπτες στον Φάρο, καθώς η αγαπημένη σειρά Social Ballroom επιστρέφει σε ρυθμούς rock’n’roll (Social Ballroom: Rock’n’roll - 02.04). Όπως κάθε μήνα, επίδοξοι και βετεράνοι χορευτές κάθε ηλικίας, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις κινήσεις τους σε ένα μάθημα χορού ανοιχτό για όλους. Μετά το μάθημα θα ακολουθήσει ένα ανοιχτό πάρτι με τους Rollin’ Foxes, τους Hirollers και DJ set από τον Silvery Theodore.Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Πληροφορίες για την πρόσβασή σας στο ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στο http://www.snfcc.org/visitors-center/planning-your-visit/?lang=elΠερισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.SNFCC.org και στις σελίδες μας στα social media @snfcc.Και αυτόν τον μήνα, όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο πλήρης εξοπλισμός του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ. Τον Φεβρουάριο 2017, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του το ΙΣΝ παρέδωσε το ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Πολιτεία, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του έργου. Παράλληλα, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα το ΚΠΙΣΝ για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους έως €50 εκατομμυρίων για τη διοργάνωση δωρεάν εκδηλώσεων και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.ΜΟΥΣΙΚΗCloserΣάββατο 01.04.2017, Ώρα 21.00ΦΑΡΟΣΟι Closer θα μας ταξιδέψουν στα παλιά γνώριμα ηχοτόπια της μουσικής τους, αλλά θα μας συστήσουν και στις νέες τους περιπέτειες. Ξεκίνησαν την πορεία τους στα ‘90s και έκτοτε έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα σπουδαιότερα σύνολα στον χώρο της αγγλόφωνης ελληνικής σκηνής, με έντονη συναυλιακή παρουσία. Μεταξύ άλλων, έχουν μοιραστεί τη σκηνή με τους Doves, Echo and The Bunnymen, Sonic Youth, Pulp, Garbage, PJ Harvey, Slowdive και Patti Smith.Το 1996 παρουσιάστηκε η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά Fly in the Milk, ενώ το 1998 κυκλοφόρησε το In the Market. Η συνεργασία τους με τη Chrysalis/ΕΜΙ οδήγησε στην πρώτη διεθνή κυκλοφορία με τίτλο Universe, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμα άλμπουμ (Suddenly Comes, Closer) και το EP Mystery falls down.ΧΟΡΟΣSocial Ballroom: Rock’n’RollΚυριακή 02.04.2017, Ώρα 11.00-12.00(μάθημα), 13.00(πάρτι),ΦΑΡΟΣΗ επιτυχημένη σειρά των Social Ballrooms συνεχίζεται! Κάθε μήνα, αρχάριοι και προχωρημένοι χορευτές κάθε ηλικίας συγκεντρώνονται στο ΚΠΙΣΝ σε ένα μάθημα χορού ανοιχτό για όλους! Το Social Ballroom φέρνει χορούς και μουσικές από όλο τον κόσμο, ενώ δίνει την ευκαιρία σε όλους να τους δοκιμάσουν. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων δασκάλων, ενώ μετά το σεμινάριο, ακολουθεί πάρτυ στο οποίο όλοι οι χορευτές, ανεξαρτήτως επιπέδου, μπορούν να δοκιμάσουν τις κινήσεις τους.Αυτόν τον μήνα, ελάτε να διασκεδάσουμε με τη δημοφιλέστερη μουσική και χορό του 1950, το Rock ‘n’ Roll! Ως σύμβολο του αιώνιου καλοκαιριού, του έρωτα και της χαράς της ζωής, το rock ‘n’ roll αναβιώνει πιστά στο μάθημα και στο πάρτυ που θα ακολουθήσει. Μαζί μας, οι Rollin’ Foxes που δημιουργήθηκαν το 2010 από τον Μάνο και τη Ρόδη, με σκοπό διαδώσουν το Rock ‘n’ Roll και στην Ελλάδα, οι Hirollers του κοντραμπασσίτα-τραγουδιστή και συνθέτη Χρήστου Ζώη με μουσικές επιρροές από τα ‘40s και τα ‘50s, και DJ set από τον Silvery Theodore.