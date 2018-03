Με τη συμμετοχή 2000 χορευτών θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ το 4ο Thessaloniki Dance Festival

Με τη συμμετοχή 2000 χορευτών από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιηθεί το διήμερο, 31 Μαρτίου - 1 Απριλίου, το 4ο Thessaloniki Dance Festival (TDF) στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.



Οι αγώνες και τα σεμινάρια του TDF, που έχει καθιερωθεί ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ χορού στη χώρα και ως ένα από τα μεγαλύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα πραγματοποιηθούν στα συνεδριακά κέντρα «Ι. Βελλίδης», «Ν.Γερμανός» και στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», καθώς και στα Περίπτερα 8 και 12 της ΔΕΘ.



Χοροί Latin/Standard, Σύγχρονο/Jazz, Street Style, Salsa, Arg.Tango και Oriental, θα "συναντηθούν" σε πέντε χώρους ταυτόχρονα, με την ειδική άδεια της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και του Παγκόσμιου Οργανισμού Αθλητικού Χορού, σε ένα φεστιβάλ που συνδιοργανώνεται από τη ΔΕΘ - Helexpo και τη σχολή χορού All Star Dance.



Πέρα από τους αγώνες θα διεξαχθούν τρεις μεγάλες milonges με καλεσμένους παγκοσμίου φήμης maestros του tango Argentino, ενώ η αυλαία του φεστιβάλ θα κλείσει με τον διαγωνισμό «Best of the best show», όπου συμμετέχουν όλοι οι «χρυσοί» νικητές των ομαδικών κατηγοριών «adults», όλων των ειδών, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας για το 2018 και τη διεκδίκηση χρηματικού επάθλου.



Ο αριθμός των θεατών αναμένεται να ξεπεράσει τις 4.000, ενώ οι 151 συνολικά κατηγορίες κρίνονται από 48 καταξιωμένους και εξειδικευμένους διεθνείς κριτές.



Για τους ενδιαφερόμενους θα υπάρχει δωρεάν πάρκινγκ εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, ενώ το κόστος εισόδου στο TDF έχει ως εξής: εισιτήριο μίας ημέρας γενικό 15 ευρώ, εισιτήριο 1 ημέρας παιδικό 5 ευρώ (3-12χρ.), εισιτήριο 1 ημέρας οικογενειακό 35 ευρώ (γονείς και 2 παιδιά μέχρι 12 χρόνων), εισιτήριο διαγωνιζόμενου για την ημέρα που δεν αγωνίζεται 5 ευρώ (με τα εισιτήρια του Σαββάτου δώρο το Free Pass της Κυριακής).