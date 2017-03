Μελίνα Ασλανίδου - Tελευταία παράσταση στον Βοτανικό Plus

Το Σάββατο 11 Μαρτίου συμπληρώνεται ο κύκλος των πετυχημένων παραστάσεων της μοναδικής Μελίνας Ασλανίδου στον Βοτανικό Plus.



Η Μελίνα της καρδιάς μας, που πάντα μας συγκινεί με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της, την εντυπωσιακή της σκηνική παρουσία και μια παρέα εξαιρετικών μουσικών, αλλά και με προσθήκη στην συντροφιά της τους εκρηκτικούς Koza Mostra για 6 συνεχόμενα Σάββατα ηλέκτρισαν τη σκηνή του Βοτανικού Plus με ένα πρόγραμμα «Προσωπική Επιλογή», από αγαπημένα της τραγούδια.



Στην παράσταση συμμετείχε ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ηθοποιός Μιχάλης Μαρίνος, με τον οποίον και συνεργάστηκαν σε πρόσφατες Sold Out παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη.



Ακούσαμε τραγούδια που αγαπήθηκαν, από το «Τι σου έκανα και πίνεις» και το «Λάθος»,

μέχρι τα «Καλοκαίρι αγκαλιά μου» , «Να με δικαιολογήσεις»,

«Μες το σπίτι δεν μένει κανείς» και την πρόσφατη Νο1 επιτυχία

«Νερό και Χώμα» (με τους Stavento).



Η Μελίνα Ασλανίδου, από τις πιο ταλαντούχες ερμηνεύτριες της γενιάς της,πάντα τραγουδά

και καθηλώνει, σε μια απόλυτη αμφίδρομη σχέση με τους θεατές…



Σας περιμένουμε σε μια ξεχωριστή βραδιά που πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστη!!!



Διεύθυνση:



Ιερά Οδός 76 & Σπύρου Πάτση (είσοδος από Κασσάνδρας 23), Βοτανικός



Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 210-3412622 & 6974 488403



Ώρα προσέλευσης: Σάββατο 22:30



Ώρα έναρξης: 23:00



www.votanikosplus.com