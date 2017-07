Μια εβδομάδα γεμάτη μουσικά θαύματα στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Μια μοναδική μουσική εβδομάδα ξεκινάει από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου στην Κεντρική και στη Μικρή Σκηνή του πάντα ιδιαίτερου και ποιοτικού Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.Μια εβδομάδα γεμάτη από καλιφορνέζικη Heavy Funk και P sychedelic Soul (Monophonics, Δευτέρα 10/7), από ευαισθησία και λυρισμό (Λουδοβίκος των Ανωγείων, Τρίτη 11/7), από βαλκανική μουσική έκσταση (Goran Bregovic, Τετάρτη 12/7), από ελληνικό τραγούδι δυνατών συναισθημάτων (Γιώργος Ανδρέου, Γιώργος Καζαντζής, Πέμπτη 13/7), από ρεμπέτικες αναμνήσεις και... ανακαινίσεις (Δημήτρης Μυστακίδης, Παρασκευή 14/7).Ένα από τα συγκροτήματα που έχουν αναπτύξει μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό, οι Monophonics, επιστρέφουν ύστερα από τα απανωτά sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 2015. Σύγχρονοι πρεσβευτές της Heavy Funk και της Psychedelic Soul, οι Καλιφορνέζοι Monophonics σκοπεύουν να χαρίσουν μια αξέχαστη βραδιά σε όσες και όσους βρεθούν στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, την Δευτέρα 10 Ιουλίου, από τις 20.00, μεταφέροντας μας στο Σαν Φρανσίσκο των 60’s & 70’s, όταν όλοι ζούσαν στον απόηχο του Woodstock…Bang Bang, Promises, Strange Love, Foolish Love, Find My Way Back, Hanging On, Lying Eyes και πολλά ακόμα originals κομμάτια ή διασκευές έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη όλων μας, όπως και στους ίδιους τους Monophonics που δηλώνουν απερίφραστα την αγάπη τους για την Ελλάδα και το ελληνικό κοινό και μας υπόσχονται ένα ξεχωριστό set list που θα μας μείνει αξέχαστο!Μαζί τους οι Gangsters of Love, οι οποίοι συνθέτουν μία μουσική που ταξιδεύει από την Καβάλα στη Θεσσαλονίκη και από το Βανκούβερ μέχρι το Κέιπ Τάουν, συνδυάζοντας τα 70’s grooves με blues δείγματα, live jams και soul ερμηνείες. Ανακαλύπτουν ξανά τη μουσική του παρελθόντος, φέρνοντάς τη στο σήμερα υπό το πρίσμα του sampling, σε ένα uplifting, ρομαντικό και χορευτικό set. Με έδρα τους τη Θεσσαλονίκη κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένταση, συναισθηματική φόρτιση και εστιάζει σε κάθε είδους ανθρώπινες ιστορίες.Ώρα έναρξης: 20.00Τιμή εισιτηρίου:22 €Ο αγαπημένος Λουδοβίκος των Ανωγείων θα βρεθεί μαζί με τους μουσικούς του για μια μοναδική βραδιά στη Μικρή Σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, στις 21.30. Μια βραδιά «συνομιλίας» του αιώνιου έρωτα και του αέναου χρόνου, γεμάτη αρώματα και συγκινήσεις…«Και τι δεν θα ΄δινα για την τρέλα και τα νιάτα σου», είπε ο Χρόνος στον Έρωτα. «Άρχοντας χρόνε, η τρέλα μου δεν πωλείται και καμιά τρέλα δεν πωλείται. Για τα νιάτα όμως, που εσύ θα τα φθείρεις το συζητώ! Τι μου δίνεις;». «Ό,τι μου ζητήσεις». «Θέλω ένα κουμπί! Να σε σταματάω όποτε θέλω». Ο Χρόνος χαμογελά, του χαϊδεύει τα σγουρά μαλλιά και του λέει: «Είσαι τόσο σπουδαίος μα όχι έξυπνος. Όλη σου η αξία είναι ακριβώς σ’ αυτό, επειδή δεν έχεις το χρόνο! Αν κατάλαβες…»Όπως πολύ καλά ξέρουν οι πολυάριθμοι φίλοι του, αυτή θα είναι μια βραδιά με παραμύθια και τραγούδια και φυσικά με τον μοναδικό τρόπο που το κάνει ο Λουδοβίκος των Ανωγείων. Με αγαπημένα τραγούδια που όλοι και όλες τα τραγουδήσαμε ψιθυριστά, με ιστορίες που μοιάζουν παραμυθένιες, αλλά κρύβουν τις μεγαλύτερες και αναλλοίωτες αλήθειες, με σκέψεις και με συναισθήματα και με οδηγό την ευαισθησία και την αγάπη, ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε όχι μόνο έναν τροβαδούρο των αγνών αισθήσεων, αλλά κι έναν καλλιτέχνη – υπενθύμιση ότι τα σκοτάδια διαλύονται με αλήθειες και ψιθύρους...Συμμετέχουν:Αλίκη Ζωγράφου (τραγούδι)Αντώνης Μυτακίδης (κιθάρα)Μανώλης Μπαρδάνης (αφήγηση, φυσαρμόνικα)Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα)Ώρα έναρξης: 21.30Τιμή εισιτηρίου:10 €Ο διεθνούς φήμης συνθέτης που μας συγκίνησε με τις εξαιρετικές κινηματογραφικές μελωδίες του και τα διονυσιακά γλέντια του, ο Goran Bregovic, έρχεται την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, στις 21.00, στη σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και υπόσχεται ένα βράδυ που θα μας μείνει αξέχαστο με μουσικές και τραγούδια που ξεσηκώνουν! Πάντα μαζί με τους Wedding and Funeral Band θα μας ταξιδέψει στους ήχους των Βαλκανίων.Λατρεμένος στην Ελλάδα όσο λίγοι ο Goran Bregovic, με καταγωγή από τη Βοσνία, είναι ένας από τους πιο γνωστούς συνθέτες ολόκληρης της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ειδικεύεται κυρίως στο βαλκανικό και τσιγγάνικο είδος μουσικής. Τσιγγάνικοι ήχοι, γιατί οι μουσικές του Bregovic είναι σαν τον ίδιο, ελεύθερες. Χωρίς πατρίδα και όρια.Γεννημένος στην Βοσνία, από πατέρα Κροάτη και μητέρα Σερβίδα, πέρασε εμφυλίους πολέμους, διχασμούς και όλα τα δεινά των Βαλκανίων και κατάφερε να κάνει τα βιώματα του τραγούδι ξορκίζοντας τον πόνο. Τραγούδι εκστασιασμένο, ξεσηκωτικό.Η πρώτη επαγγελματική επαφή του με τη μουσική ήταν μέσω του συγκροτήματος Kodeksi, το οποίο αργότερα εμπλουτίστηκε με νέα μέλη και μετονομάστηκε σε Bijelo Dugme. Το συγκρότημα αυτό από το Σαράγιεβο έγινε ένα από τα πιο γνωστά της Γιουγκοσλαβίας. Όταν άρχισε να διαλύεται, ο Bregovic στράφηκε στη σύνθεση μουσικής για ταινίες. Το στιλ του επηρεάστηκε έντονα από τη μουσική των Ρομά, ενώ διατήρησε και πολλά από τα στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής της περιοχής. Τις πιο γνωστές δουλειές του αποτελούν η μουσική για τις ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα «Ο Καιρός των Τσιγγάνων», «ArizonaDream» και «Underground», καθώς και για το «Βασίλισσα Μαργκό» του Πατρίκ Σερό.Λόγω συγγενούς κουλτούρας, ο αγαπημένος μουσικοσυνθέτης έχει συνεργαστεί και με πολλούς καλλιτέχνες της χώρας μας, όπως με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, τον Γιώργο Νταλάρα και άλλους γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες.Ώρα έναρξης: 21.00Τιμή εισιτηρίου:35€ (αριθμημένες, μπροστά στη σκηνή)26€ (καθήμενοι πλατεία – περιορισμένος αριθμός)22€ (κερκίδες – όρθιοι)22€ (καθήμενοι πλατεία για φοιτητές, άνεργους, ΑμεΑ, παιδιά)18€ (κερκίδες – όρθιοι για φοιτητές, άνεργους, ΑμεΑ, παιδιά)Δύο από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες και δημιουργούς, ο Γιώργος Ανδρέου και ο Γιώργος Καζαντζής, θα συναντηθούν την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, στις 21.30 στη Μικρή Σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.Οι μουσικές τους συνθέσεις έχουν «ντύσει» κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και έχουν αποτελέσει ρεπερτόριο συναυλιών πολλών ορχηστρών. Πολυσύνθετοι και με πολλά ενδιαφέροντα και οι δυο τους, έχουν διευθύνει φεστιβάλ πολιτισμού, έχουν επιμεληθεί εκδοτικά labels της δισκογραφίας, έχουν συμμετάσχει σε δράσεις κοινωφελείς και εθελοντικές καθώς και σε συνέργειες γύρω από την ελληνική μουσική και το ελληνικό τραγούδι.Έχοντας συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν, αποφάσισαν να ξαναβρεθούν μαζί στη σκηνή, παρουσιάζοντας καινούργια και κλασικά δείγματα της συνθετικής τους δουλειάς και είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη τόσο με το άρωμα των συνθέσεών τους, όσο και με σημαντικά ποιητικά κείμενα τα οποία έχουν μελοποιήσει.Συμμετέχει και ερμηνευτικά αλλά και με το προσωπικό του ρεπερτόριο ο Απόστολος Ρίζος. Ο Απόστολος Ρίζος είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους και ενδιαφέροντες τραγουδοποιούς της εποχής μας. Έχουν ξεχωρίσει οι προσωπικοί του δίσκοι, τόσο αυτοί που βασίζονται σε δικές του συνθέσεις όσο κι εκείνοι στους οποίους ερμηνεύει πρωτότυπο υλικό σημαντικών συνθετών και τραγουδοποιών. Είναι επίσης ένα από τα πιο δραστήρια πρόσωπα της ζωντανής μουσικής σκηνής της χώρας.Ερμηνεύει, επίσης, η Κορίνα Λεγάκη. Μια σημαντική ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς, με πολλές ποιοτικές μουσικές συμμετοχές και συνέργειες και με αξιόλογη πολυσυλλεκτική δισκογραφία. Πολύγλωσση και πολυσύνθετη, έχει επίσης ερμηνεύσει και ηχογραφήσει τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου και του κινηματογράφου.Ώρα έναρξης: 21.30Τιμή εισιτηρίου:10 €Μια μοναδική μουσική εμπειρία θα ζήσουν όσοι βρεθούν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, στις 21.30 στη Μικρή Σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Ο Δημήτρης Μυστακίδης, με τα «Ρεμπέτικα της κιθάρας», θα φροντίσει γι αυτό…Ο Δημήτρης Μυστακίδης, δεξιοτέχνης της λαϊκής κιθάρας και ανανεωτής του ρεμπέτικου, παρέα με τη λαϊκή κιθάρα του, 30 χρόνια τώρα, «ξεσκονίζει» τα ρεμπέτικα, αυτό το μουσικό διαμάντι της Ελλάδας και τους δίνει νέα πνοή για το ταξίδι τους στον χρόνο. Στις παραστάσεις του οι λάτρεις του ρεμπέτικου συναντώνται με τους ακροατές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, αλλά και με τους διεθνιστές που εκτιμούν την ανά τον πλανήτη λαϊκή φλέβα, διαμορφώνοντας ένα νέο ρεύμα μουσικόφιλων που μοιράζονται την αγάπη και σεβασμό τους για το είδος.Μαζί με τους συνεργάτες του, Γιώργο Τσαλαμπούνη και Δημήτρη Παππά στις κιθάρες και Ιφιγένεια Ιωάννου στο τραγούδι, μας καλεί να απολαύσουμε ατμοσφαιρικές διασκευές και επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών από όλο το φάσμα του ρεμπέτικου. Τραγούδια των Τσιτσάνη, Περιστέρη, Τούντα, Σκαρβέλη, Βαμβακάρη, Χιώτη, Μητσάκη, Ρούκουνα, Ριτσιάρδη, Νταλγκά και τόσων άλλων που αφηγούνται, αναπολούν, παραπονιούνται, παρανομούν, ερωτεύονται, ταξιδεύουν και μας ταξιδεύουν.Πρόσφατα κυκλοφόρησε κι ο νέος δίσκος AMERIKA του Δημήτρη Μυστακίδη που περιλαμβάνει ρεμπέτικα τραγούδια που εκδόθηκαν και παίχτηκαν ζωντανά μόνο στην Αμερική, στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο δεξιοτέχνης μουσικός τα αναπλάθει με την προσωπική του σφραγίδα αλλά και την τεχνική των παλιών εκτελέσεων, η οποία περιγράφεται με τον όρο «τσιμπητή» και σε συνδυασμό με οπτικοακουστικό υλικό μας τα παρουσιάζει στις τωρινές του εμφανίσεις.Ώρα έναρξης: 21.30Τιμή εισιτηρίου:10 €