Ministry live... At Last!

Η μπάντα που άλλαξε τη ροή της μουσικής ιστορίας και ο αρχιερέας του σκοτεινού Industrial ήχου, θα βρεθούν στην χώρα μας για δυο πραγματικά μοναδικές εμφανίσεις, από τις σπάνιες, που πραγματοποιούν πλέον ως μπάντα τα τελευταία χρόνια.Για δύο νύχτες θα έχουμε την ευκαιρία να αναπνεύσουμε τον ίδιο αέρα με τους ευφυέστερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες, τόσο αυτού όσο και του προηγούμενου αιώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά την εμβληματική φιγούρα του Al Jourgensen, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική, στην τέχνη και στην κοινωνία. Δημιούργησε τουλάχιστον τέσσερα νέα μουσικά ρεύματα, ενέπνευσε και εμπνέει δεκάδες καλλιτέχνες, εξέφρασε και εκφράζει κριτικό πολιτικό λόγο, δε σταματά να μας συγκινεί, να μας συγκλονίζει και να μας βγάζει από το comfort zone μας.Οι Ministry απευθύνονται σε ένα ιδιαίτερα πλατύ κοινό όσον αφορά στις μουσικές προτιμήσεις. Μας συνδέουν πολλά μαζί τους, με κομβικό σημείο το δίσκο, που έμελε να είναι και ο πιο εμπορικός στην καριέρα τους και έφερε τον ελληνικό τίτλο «ΚΕΦΑΛΗ ΞΘ» ή ως πιο γνωστό «Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs». Η κυκλοφορία αυτή ήταν σημείο αναφοράς και best seller τη χρονιά εκείνη (1992) σε όλο τον κόσμο.Σημειώστε ότι όλος ο εξοπλισμός σκηνής θα έρθει από το εξωτερικό! Η Ministry experience του ελληνικού κοινού δεν θα έχει τίποτε να ζηλέψει από τις άλλες εμφανίσεις, που θα πραγματοποιήσουν στην παγκόσμια περιοδεία τους.