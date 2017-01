Μύρωνας Στρατής, Ησαΐας Ματιάμπα, Ήβη Αδάμου στον Σταυρό του Νότου

Το πιο feelgood δίδυμο της Αθηναϊκής Νύχτας που φέτος έγινε τρίδυμο με την προσθήκη της υπέροχης Ήβης Αδάμου, έκλεισε το 2016 και καλωσόρισε το 2017 με τρία φανταστικά sold out εορταστικά πάρτι.



Κι αν η αρχή ήταν καλή η συνέχεια προοιωνίζεται εκρηκτική! Αυτή την φορά κάθε Σάββατο βράδυ και για πρώτη φορά στο πιο ζεστό live club της Αθήνας …στο Club του Σταυρού Του Νότου φυσικά!



Ο Μύρωνας, ο Ησαΐας και η Ήβη διασχίζουν τη Φραντζή και περνούν απέναντι, αλλάζουν στέκι αλλά δεν αλλάζουν την πρόθεσή τους να σας κάνουν να χορέψετε μέχρι το πρωί, με τις ξεσηκωτικές μουσικές τους επιλογές, την ενέργεια, το χιούμορ και το ανεξάντλητο κέφι τους!



Let’s get the Party started!



Είσοδος: 13€ με μπύρα ή κρασί



Ώρα έναρξης: 23.00



Σταυρός του Νότου Club



Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος



Τηλ. κρατήσεων: 2109226975