Mosaic Oriental Festival Athens στο θέατρο Χυτήριο

To θέατρο Χυτήριο φιλοξενεί τη μουσικοχορευτική παράσταση «Mosaic - The Show» την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου και ώρα 20.30.



Μέσα σε ένα Black Theatre Box στο Χυτήριο, θα φέρουμε τις «ψηφίδες» του Oriental με καλλιτέχνες από Τουρκία, Αίγυπτο, Μαρόκκο, Ιταλία, Ελλάδα σε ένα αναπάντεχο πάντρεμα και μίξη πολιτισμών, μουσικών και τόπων.



Από την Παράδοση στον Πειραματισμό, από την Δύση μέχρι την Ανατολή.



Χορεύουν:



Serkan Tutar, Nawarra, Osama Mimi Farag, Malika Lucia Massaro, Salome, Tzovanna Fadeyia, Theoni Kotsiopoulou, Dimitra Diamanti.



Groups: "Al Fairouz" by Osama Mimi Farag, "Malema's Banat" by Maria Aya, "Ateş ve Su" by Salome, "Arabesque" Rethymnon, Natalia Tsoura & Kasia Bitirini, Theoni Kotsiopoulou Greek Folk Group



Χορογραφίες (group-duet): Osama Mimi Farag, Maria Aya (Malema), Salome, Katerina El Raheb, Sofia Hikmat, Theoni Kotsiopoulou

Artistic Director: Maria Aya



Πληροφορίες:



Σημείο Πολιτισμού Χυτήριο



Ιερά Οδός 44 (στάση Μετρό: Κεραμεικός), Τηλ.: 2103412313



Έναρξη: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017



Ώρα έναρξης : 20.30



Εισιτήριο: 10 ευρώ με ένα ποτήρι κρασί



Τηλ. Κρατήσεων θεάτρου: 210 3412313 από 17.00 έως 22.00