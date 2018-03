«Μουσικά Ταξίδια» με τη Συμφωνική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων

Η Συμφωνική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων συνεχίζει τις μουσικές της διαδρομές στις χώρες, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της έντεχνης δυτικής μουσικής στον κύκλο συναυλιών της «Μουσικά Ταξίδια», που παρουσιάζει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) έως το Μάιο στην Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων.



Η δεύτερη συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Μαρτίου στις 20.30, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ανδρέα Τσελίκα και είναι αφιερωμένη στην Αγγλία, που έχοντας μία μακραίωνη, πολυποίκιλη και πλούσια μουσική παράδοση, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια της έντεχνης μουσικής, τόσο μέσω της συνθετικής δημιουργίας όσο και μέσω της ίδρυσης κορυφαίων μουσικών θεσμών.



Το πρόγραμμα της συναυλίας εστιάζει σε αντιπροσωπευτικές συνθέσεις από διάφορες μουσικές περιόδους, ξεκινώντας από την εποχή του Baroque με μια σουίτα του Henri Purcell (1659-1695) για έγχορδα. Ακολουθεί το κοντσέρτο για άρπα του George Frideric Handel (1685-1759), ένα από τα πρώτα κοντσέρτα που αναδεικνύει σολιστικά αυτό το πανάρχαιο όργανο. Σημειώνεται ότι ο Handel, αν και γεννημένος στη Γερμανία, μετακόμισε μόνιμα στην Αγγλία το 1712 και το 1727 πολιτογραφήθηκε Άγγλος, παραμένοντας μέχρι τον θάνατό του κορυφαία μορφή της αγγλικής μουσικής. Το κοντσέρτο ερμηνεύει ως σολίστ η αρπίστρια της Συμφωνικής Ορχήστρας Ευαγγελία Κιοσόγλου.



Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ερμηνευθούν η «Σουίτα του Αγ. Παύλου» του Gustav Holst (1874-1934) και το «Sospiri» του Edward Elgar (1857-1934), ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το «Concertino Pastorale» του John Ireland (1879-1962). Αξίζει να σημειωθεί ότι το χορευτικό στοιχείο, που διακρίνει αρκετά από τα έργα του προγράμματος, μαρτυρά τις λαϊκές επιρροές που δέχτηκαν οι συνθέτες, προσδίνοντάς τους ένα χαρακτηριστικό τοπικό χρώμα.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της συναυλίας:



Henri Purcell: Σουίτα σε σολ μείζονα για έγχορδα, Ζ.770

i. Overture

ii. Aire

iii. Boree (Bourée)

iv. Minuett

v. Aire

vi. Jigg



George Frideric Handel: Κοντσέρτο για άρπα και έγχορδα σε σι ύφεση μείζονα, HWV 294

i. Andante-Allegro

ii. Larghetto

iii. Allegro moderato

Σολίστ: Ευαγγελία Κιοσόγλου

Gustav Holst: Σουίτα του Αγ. Παύλου για έγχορδα, έργο 29 αρ. 2

i. Jig: Vivace

ii. Ostinato: Presto

iii. Intermezzo: Andante con moto

iv. Finale (The Dargason): Allegro



Edward Elgar: Sospiri. Adagio για έγχορδα, έργο 70



John Ireland: Concertino Pastorale για ορχήστρα εγχόρδων

i. Eclogue: Sostenuto

ii. Threnody: Lento espressivo

iii. Toccata: Allegro molto ma non troppo presto



Μουσική διεύθυνση: Ανδρέας Τσελίκας



Στις έξι συναυλίες του κύκλου, που είναι εμπνευσμένες από τη μουσική των χωρών με τη σημαντικότερη επιρροή στη δημιουργία των έντεχνων δυτικών μουσικών επιτευγμάτων, η Συμφωνική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά έργα των σπουδαιότερων συνθετών της κάθε χώρας, από διάφορες μουσικές περιόδους.



Στις επερχόμενες συναυλίες το κοινό θα ταξιδέψει στην Ιταλία (Τετάρτη 18/4), Γερμανία (Δευτέρα 7/5), Ρωσία (Τετάρτη 16/5) και Φινλανδία-Νορβηγία (Πέμπτη 24/5).



Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.



Πληροφορίες:



τ. 210 92 43 760| www.opanda.gr | #MousikiGiaOlous



Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων, Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο: Πειραιώς 100, Γκάζι Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός» |Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο» |Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»