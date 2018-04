Μπελαφόντε: Ο καλλιτέχνης οφείλει να μεταφέρει την αλήθεια

Την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν, μέσω σύνδεσης με τη Νέα Υόρκη, τον Αμερικανό τραγουδιστή και ηθοποιό Χάρι Μπελαφόντε είχαν, χθες το βράδυ, όσοι παραβρέθηκαν στην προβολή της ταινίας «Sing your Song», στο αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου.



«Ο καλλιτέχνης οφείλει να μεταφέρει την Αλήθεια. Και γι’ αυτό, φέρει μεγάλη ευθύνη. Βέβαια, ταυτόχρονα, μέσα από την Τέχνη πρέπει να φέρνει και την Ελπίδα» σημείωσε ο Μπελαφόντε, αναφερόμενος στη δράση του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Από του πρωτεργάτες της υλοποίησης του single «We are the world», το 1985, ο Μπελαφόντε εξέφρασε την ελπίδα να οργανωθεί ξανά μία αντίστοιχη πρωτοβουλία.



Στην προβολή της ταινίας ήταν προγραμματισμένο να παραβρεθεί και η Νανά Μουσχουρη, την οποία ο Μπελαφόντε άκουσε στη Γιουροβίζιον, το 1963, και την κάλεσε να τραγουδήσει στην περιοδεία του. Ωστόσο, λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε να είναι παρούσα και να συνομιλήσει με το κοινό και τον ίδιο τον Μπελαφόντε.



Σε μήνυμά της, ωστόσο, αναφέρθηκε στον «αγαπημένο φίλο και μουσικό δάσκαλο»:



«Είναι ένας μοναδικός καλλιτέχνης, ένας αγωνιστής για την ελευθερία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, που με τη φωτεινή προσωπικότητα μάς εμπνέει» ανέφερε η κ. Μούσχουρη.



«Νανά, σε αγαπάω» ήταν η απάντηση του Μπελαφόντε προς τη Μούσχουρη, μαζί με ευχές για γρήγορη ανάρρωση.



Εξάλλου, μια έκπληξη περίμενε το κοινό, καθώς, πριν από την ταινία, προβλήθηκε απόσπασμα από μια εμφάνιση της Μούσχουρη και του Μπελαφόντε στην αμερικανική τηλεόραση και τον Ντάνι Κέι, το 1965.



Η ταινία «Sing your Song» (2011, σε σκηνοθεσία Σούζαν Ρόστοκ), στέλνει το μήνυμα ότι «ο καθένας μας έχει τη δύναμη να τραγουδήσει τον δικό του σκοπό».



«Αυτό το μήνυμα μάς ενέπνευσε για να οργανώσουμε τις προβολές. Το ότι πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι, αν θέλουμε να γίνει ο κόσμος καλύτερος» σημείωσε από τη μεριά της η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι.



Η ταινία έχει προγραμματιστεί να προβληθεί και αύριο (Πέμπτη 19/4, ώρα έναρξης 20:00) και η είσοδος είναι ελεύθερη. Δελτία προτεραιότητας θα διατίθενται στην είσοδο του Auditorium Thélopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου, μία ώρα πριν από την προβολή.



Οι προβολές πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του World Human Forum, το Centre Culturel Hellénique (Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο-Παρίσι) και με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου και της ΕΡΤ.