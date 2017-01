«Μπετόβεν - Τσαλαχούρης» - Ένας συναρπαστικός μουσικός διάλογος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ένας μουσικός διάλογος ανάμεσα στο χτες και το σήμερα με τους μουσικούς της διάσημης πλέον Καμεράτα-ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου συνθέτη Φίλιππου Τσαλαχούρη.Αφορμή δύο κοντσέρτα για πιάνο, μέσα από τη ματιά του ίδιου του Τσαλαχούρη, με σολίστ δύο από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες πιανίστες.Ο Μπετόβεν συνέθεσε το Κοντσέρτο αρ. 0 για πιάνο και ορχήστρα, Wo04 το 1784 σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών. Το «παιδικό» αυτό έργο, κατακλύζεται από ψήγματα μεγαλοφυΐας ενώ η πιανιστική γραφή είναι ιδιαίτερα απαιτητική και εξελιγμένη. Το κοντσέρτο αρ. 0 έφθασε στις ημέρες μας αποσπασματικά αφού από το διάλογο του πιάνου με την ορχήστρα «λείπει» η ορχήστρα, η οποία ειναι στενογραφικά γραμμένη ως μέρος του πιάνου. Έπειτα από παραγγελία της Καμεράτα το 2013 ο Φίλιππος Τσαλαχούρης ανασυνέθεσε το μέρος της ορχήστρας, ενορχηστρώνοντας κάποια σημεία και χτίζοντας από την αρχή το ορχηστρικό περιβάλλον της συνοδείας. Σολιστ, η γνωστή πιανίστα Ελισάβετ Κουναλάκη.Το Κοντσέρτο αρ. 2 για πιάνο και ορχήστρα, opus 95 του Φίλιππου Τσαλαχούρη παρουσιάζεται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση.Ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και αποτελεί φόρο τιμής στον J. S. Bach θέματα του οποίου διατρέχουν ολόκληρη την παρτιτούρα. Σκοτεινό, ενίοτε θορυβώδες, τραγικό αλλά και λυρικό έχει σκοπό να αφήσει στη μνήμη του ακροατή κάτι από το φιλοσοφικό νόημα της μουσικής γραφής. Σολίστ ο διακεκριμένος πιανίστας Θοδωρής Τζοβανάκης.Η Καμεράτα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, συνεχίζει να γοητεύει και να συναρπάζει το κοινό όπου κι αν εμφανίζεται, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Γνωστή διεθνώς ως Αrmonia Atenea, ηχογραφεί σε μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες κύρους όπως η DECCA και η Deutsche Gramophone και συλλέγει, πλέον διακρίσεις: Diapason d' Or del' annee, Choc del'annee, International Opera Award, Stanley Sadie Prize, BBC Ιnternational Record Review. Εμφανίζεται τακτικά στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αίθουσες (The Royal Concertgebouw, Salle Pleyel, Opera Royal - Versailles, Theater an der Wien, Opera Monte-Carlo) και φεστιβάλ (Salzburg, BBC-Proms, Klara festival).Ο Φίλιππος Τσαλαχούρης είναι ένας από τους πλέον δραστήριους συνθέτες της γενιάς με 98 έργα και δεκάδες εκτελέσεις στην Ελλάδα και σε περισσότερες από είκοσι χώρες. Ξεχωρίζουν οι πέντε συμφωνίες, η όπερα Ιούλιος Καίσαρας, τα πέντε κουαρτέτα εγχόρδων, κοντσέρτα, οι τρεις λειτουργίες, έργα μουσικής δωματίου, χορωδιακά κ.α. Είναι καθηγητής στο Ωδείο Αθηνών. Το 2008 τιμήθηκε για το έργο του από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο «Παπαϊωάννου».Οι μουσικοί της Καμεράτα-ορχήστρας των Φίλων της ΜουσικήςΣολίστ: Ελισάβετ Κουναλάκη, Θοδωρής Τζοβανάκης (πιάνο)Μουσική διεύθυνση: Φίλιππος ΤσαλαχούρηςΜέγαρο Μουσικής, αίθουσα Δ. Μητρόπουλος, 20.30Τιμές εισιτηρίων:10 € Ζώνη Β, 15 € Ζώνη Α.Ειδικές τιμές: 4 € (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ), 6 € (65+, πολύτεκνοι).Πληροφορίες:210 72.82.333www.megaron.gr