Συναυλία «Musicals» της Ορχήστρας Δωματίου στο Αρχαίο Ωδείο Πάτρας

Με τη Συναυλία «Musicals» της «Ορχήστρας Δωματίου» που παρουσιάζει έργα των G.Gershwin - L. Bernstein, συνεχίζονται στις 9.30 το βράδυ το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 στο Αρχαίο Ωδείο, οι «Ημέρες Δημοτικού Ωδείου» οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας.



Πρόγραμμα



Α΄ Μέρος



G. Gershwin - Lullaby for Strings



G. Gershwin - Pot- pourry for orchestra



G. Gershwin – 4 Songs from “PORGY & BESS”



Σολίστ - Αναστασία Βελισσαρίου Φλάουτο



B΄ Μέρος



G. Gershwin - J. Heifetz – Selections from “PORGY & BESS”

for Violin & Strings



Σολίστ - Νικόλαος Μαυρίδης βιολί



L. Bernstein - Symphonic Dances from the “WEST-SIDE STORY”



Βιολί



Καλλίστρου Ευθυμία

Γεροπούλου Φωτεινή

Καραπετιάν Βικτωρία

Κόγκα Στεφανία

Αποστολοπούλου Παναγιώτα

Βουτσινά Δανάη

Μαυρίδης Νίκος

Στρατούλια Μαρία

Σιτήστας Κωνσταντίνος

Γρηγορόπουλος Γιώργος



Βιόλα



Βερονικιάτη Αγγελική

Αλατάκη Ροδούλα

Σαμαράς Θόδωρος



Βιολοντσέλο



Αλατάκης Αντώνης

Κακαρούμπας Αλέξανδρος

Μωραϊτου Κατερίνα

Κοντραμπάσο

Φλώρος Νικήτας

Κοντογιώργης Θεόδωρος

Μαρία Φλωράτου



Κλαρινέτο



Σύρρου Αγγελική

Χαρδαλιά Μαρία

Παπαδάκη Δανάη



Φλάουτο



Βελισσαρίου Αναστασία

Κοϊνη Ευγενία

Αβραμίδη Παναγιώτα



Όμποε



Τσαγκρώνης Παναγιώτης



Φαγκότο



Τράκα Φαίη Τρομπέτα

Κονταρίνης Βασίλης

Παπαμιτσάκης Κωνσταντίνος

Σμυρίλιος Κωνσταντίνος



Σαξόφωνο



Μπουρδόπουλος Γιώργος



Κρουστά



Θωίδης Παναγιώτης

Μιληδάκης Γιώργος

Χατζής Παναγιώτης

Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

Θεοδωρόπουλος Φαίδων



Πιάνο



Νινιού Παναγιώτα



Συμμετέχουν οι καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου:



Μαριάννα Σαφάροβα (Βιολί)

Σελαλμαζίδη Άλλα( Βιολί)

Γεροσλάβ Τόκαρεβ ( Βιολί)

Σμαγκούλοβ Ρόμπερτ (βιόλα)

Σβετλάνα Χμούροβα (βιόλα)

Κομισάροβ Νικολάι (βιολοντσέλο)

Καραπετιάν Βιλέν (Κοντραμπάσο)

Ανδρικόπουλος Δημήτρης (Φαγκότο)

Αγγελική Πουλημένου (Κόρνο)

Δριμάλας Δημήτρης (Τρομπέτα)

Μαξίμ Μανκόβσκυ Κρουστά)

Διδασκαλία – Διεύθυνση :

Γιάννης Μαυρίδης



Συμμετέχοντες στην «Ορχήστρα Δωματίου» Δημοτικού Ωδείου Πατρών



Είσοδος ελεύθερη για το κοινό