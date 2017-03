Νέο lyric video από τους Dead South Dealers

Ακούστε το νέο κομμάτι από τον ολοκαίνουργιο δίσκο τους, "Walk Through The Line".Το lyric video για το νέο τους τραγούδι "D.S.D.", μέσα από τον δίσκο τους, "Walk Through The Line", έδωσαν στη δημοσιότητα οι Dead South Dealers.Το ολόφρεσκο ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας, "Walk Through The Line" κυκλοφόρησε στις 8 Μαρτίου από την αμερικάνικη Sliptrick Records.