Νικόλ Σαραβάκου - Σε ερωτεύομαι - Νέο τραγούδι

Ένα βήμα πριν την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της δίσκου, που έρχεται τον Σεπτέμβριο του 2017, η ταλαντούχα νεαρή ερμηνεύτρια, Νικόλ Σαραβάκου κυκλοφορεί το έκτο κατά σειρά τραγούδι της με τίτλο «Σε ερωτεύομαι». Ένα τραγούδι με παραδοσιακό και καλοκαιρινό αέρα σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και σε στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου.



Τη σκηνοθεσία του video clip που γυρίστηκε εξ'ολοκλήρου στο πανέμορφο Ναύπλιο, έκανε ο Sherif Francis.



Δείτε το Official Music Video:





Σε ερωτεύομαι



Νικόλ Σαραβάκου

Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος

Στίχοι: Βίκυ Γεροθόδωρου



Ενορχήστρωση: Θεόφιλος Πουζμπούρης

Ούτι: Σταύρος Χαλιαμπάλιας

Κρητική λύρα: Μιχάλης Μαρνελάκης

Video clip directed by Sherif Francis

Produced by Maze Music Productions

Hair and make up by Ελευθερία Σαββοπούλου